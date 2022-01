Zero Motorcycles presenta nuevos modelos y baterías Está la SR/S 2020 y la DSR Black Forest Edition, entre otras novedades como la plataforma de venta de software online para motos en su Cypher Store

La innovadora compañía californiana Zero Motorcycles, líder mundial en motocicletas eléctricas, presenta nuevos modelos como la última novedad, la SR, algunos modelos especiales y nuevas baterías.

La SR 2022 comparte plataforma de su hermana SR/F, lleva un resolutivo propulsor eléctrico ZF 75-10 con una equivalencia de 74 caballos de potencia (55kW) para una velocidad máxima de 167 km/h.

Cuenta con el Speed & Performance Boost mediante la Cypher Store de la marca que desbloquea todas las funciones del motor y actualiza esta unidad con el Advanced Bosch Motorcycle Stability Control dando con este sistema mejor asistencia a la conducción en curva, el antibloqueo de frenos ABS, el control de tracción y el control de par.

Cuenta con el sistema operativo Cypher III+ y batería ZF de 14,4+ kilovatios hora ampliable a 17,3. En las primeras semanas de 2022 llegará el accesorio adicional Power Tank que permitirá ampliar la capacidad total de batería hasta 20,9 kilovatios hora. Carga en red pública de recarga de vehículos eléctricos, mediante conector Mennekes (Tipo II), facilitando así la recarga en cualquier punto de corriente estándar.

Los precios son de 19.150 euros en la Península Ibérica y de 17.600 euros en Canarias.

Zero SR/S 2020

La versión Zero SR/S 2020 es la primera unidad totalmente personalizada, ideada por el constructor Michael «Woolie» Woolaway. Una moto eléctrica moderna en sus entrañas y clásica en la forma y acabado. Pieza única, que no está a la venta y que representa el empeño de Zero Motorcycles por continuar ofreciendo piezas únicas y singulares.

El modelo DSR Black Forest Edition, representando el espíritu de viajes y aventura. La moto eléctrica de trail concebida como una trotamundos, pieza central del proyecto AfricaX en 2019. La motocicleta que tomó parte en la afamada prueba Pikes Peak International Hill CLim 2019. Una urbana eléctrica que se ha transformado en una motocicleta de competición inigualable. La lSR/S especial policía. Un modelo equipado por la empresa parmesana Bertazzoni Veicoli Specialli, experta en la personalización de vehículos para fines especiales.

Por otro lado, ofrece las nuevas baterías Z-Force con dos capacidades estándar, 14,4+ y 15,6+ kilovatios hora, ambas con la opción de aumentar su capacidad hasta 17,3 kilovatios.

La SR/S 2022 podrá contar con cualquiera de estas dos configuraciones. Y la SR/F 2022 llevará la versión 15,6 kilovatios hora y la SR 2022 contará con la opción de 14,4+.

Cypher Store

La otra novedad es la plataforma de venta de software online para motos en su Cypher Store. Los propietarios tendrán a su disposición, por esta vía, el acceso a las prestaciones de estas nuevas baterías. Con un solo clic, podrán comprar online las actualizaciones de funciones gracias a Cypher, el sistema operativo propio de Zero.

El CypherIII+, última versión del sistema operativo viene de serie en los modelos SR/F, SR/S y la nueva SR. Así como las actualizaciones que mejoran el rendimiento y disfrute de estos vehículos: como las opciones de carga más rápida, mayor autonomía, aumento de la velocidad y rendimiento; el modo de aparcamiento, los puños calefactables y la navegación en el cuadro de instrumentos.