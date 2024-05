Zero DSR, la adventure eléctrica para carnet A2 Las propuestas de motos adventure no para de crecer y Zero pone su grano de arena con un modelo 100% eléctrico

En el mundo de las motocicletas eléctricas, la Zero DSR 2024 emerge como una pionera indiscutible, marcando un antes y un después en el sector de la movilidad sostenible. Este modelo de tipo adventure no solo promete emociones fuertes y aventuras sin límites, sino que también subraya el compromiso de Zero Motorcycles con la innovación, seguridad y satisfacción del conductor.

La Zero DSR se posiciona como una excelente elección para aquellos con licencia A2, brindando una potencia sostenida de 33 kilovatios (48 caballos) y un par motor de 170 Nm, alcanzando una potencia máxima de 52 kilovatios (70 caballos). Además, la DSR ofrece la posibilidad de crecer con su propietario pues al sacarse el permiso de conducción A la moto se puede deslimitar con solo pasar por el concesionario para disfrutar de todas sus prestaciones. Equipada con el motor Z-Force 75-10X, esta adventure eléctrica incluye el paquete de baterías más potente que Zero ha ofrecido hasta la fecha, con 15,6 kilovatios/hora, permitiendo una autonomía de hasta 249 kilómetros en ámbito urbano. El sistema operativo Cypher III+ junto con el Control de Estabilidad de Motocicletas (MSC) de Bosch, proporcionan una conducción intuitiva y segura, adaptándose perfectamente a las preferencias y habilidades del conductor. La DSR está configurada con modos de conducción preestablecidos como Rain, Eco, Standard, Sport y Canyon, además de ofrecer amplias posibilidades de personalización desde la potencia hasta el control de tracción y la velocidad máxima. Gracias a la aplicación NextGen, la Zero DSR facilita una conectividad avanzada, permitiendo a los usuarios supervisar el estado y ubicación de la moto en tiempo real, administrar la carga y compartir información de viaje, además de recibir actualizaciones del sistema de manera remota, proporcionando un nivel superior de interacción entre el motociclista y su vehículo. Destacándose por su tecnología avanzada y alto rendimiento, la Zero DSR también se compromete con la protección ambiental. Con una velocidad máxima de 150 kilómetros por hora y un tiempo de carga de 4,4 horas, esta motocicleta combina una eficiencia energética notable con una autonomía impresionante, estableciendo nuevos estándares en movilidad eléctrica. Bonitas y llamativas imágenes de la DSR P.F. Disponible a un precio de 19.725 euros en España y 18.200 euros en Canarias, la Zero DSR es una inversión considerable en tecnología sostenible. Además, ofrece una garantía sin precedentes de cinco años sin límite de kilometraje para piezas y baterías, garantizando así la satisfacción y tranquilidad del usuario. Más información





La Zero DSR 2024 no es solo una moto; es una declaración de principios hacia un futuro más limpio y emocionante, redefiniendo lo que significa ser propietario de una moto en el siglo XXI. Con la Zero SR, los conductores no solo adquieren una motocicleta; se unen a una revolución sostenible que está redefiniendo las posibilidades de la movilidad eléctrica.

