Jordi Torres «En la segunda carrera me rompí y no he podido seguir» Acompañamos al doble campeón de Moto E por la Ruta del Silencio en Aragón con la Honda ADV 350

La gran oportunidad de viajar con un gran campeón en moto al circuito de Motorland en Alcañiz para presenciar el Gran Premio de Aragón solo pasa una vez en la vida. Esto nos acaba de ocurrir con Jordi Torres, desde Zaragoza a Alcañiz, pasando por la espectacular ruta del Silencio, aún convaleciente de una caída en el circuito de Le Mans donde se fracturó el peroné. Este carismático piloto, campeón del mundo de Moto E en las ediciones de 2020 y 2021 se prestó a acompañarnos en un recorrido a los mandos de las nuevas Honda ADV 350 que aprovechábamos para probar.

Jordi Torres frente a la ADV 350 / Lluis Llurba

Este simpático y original piloto, remarcado por unas largas y afiladas patillas que le llegan hasta debajo del mentón, nos deleitó con su verborrea interminable y comentó su presente y futuro tras la grave lesión que ha acabado con todas sus expectativas para renovar los títulos mundiales de años anteriores.

Paisajes idílicos en la ruta del Silencio / Lluis Llurba

De 35 años, nacido en Rubí, compite actualmente dentro de la estructura de Pons Racing 40 en Moto E, ante la pregunta de su lesión que le ha impedido participar en las últimas seis carreras en condiciones idóneas de Moto E Jordi nos comentó: «En la segunda carrera me rompí y no he podido participar adecuadamente ante la lesión que sigo teniendo, aunque en las dos últimas carreras ya estaba en el grupo de cabeza, pero muy poco agresivo y muy conservador.»

Espectaculares entornos en toda la ruta / Lluis Llurba

Ante el próximo futuro: «continuar en MotoE. Es un buen campeonato y tiene buena promoción. Estamos desarrollando continuamente y posteriormente todo esto pasará a las motos de serie. Se puede hacer una moto eléctrica de competición, ponerle una matricula y sacarla a la calle».

Buen comportamiento en casi todo tipo de carreteras / Lluis Llurba

En Moto GP cómo lo ves desde fuera: «Se está creando un buen campeonato, hay muchos candidatos para ganar, no como antes, y con la vuelta de Márquez veremos a ver que pasa. Creo que con esta 'reentré' va a cambiar todo. Antes era todos contra Márquez y en este momento que no ha estado hay mucha más igualdad».

Buena postura de conducción / Lluis Llurba

Márquez a ver a que nivel está. ¿Marc va a estar para ganar carreras? «Ojalá, pero no se sabe, pasado mañana lo sabremos (duró una sola vuelta y tuvo que abandonar). La Honda funciona como ha demostrado hoy en los libres Márquez. En cuatro o cinco décimas están los diez primeros».

Has venido en un escúter de Honda a este gran premio. ¿Qué te ha parecido la Honda ADV 350 que has traído?: «Cuando me propusieron hacer este viaje con un escúter no lo veía claro. Solo con 30 kilómetros de recorrido te das cuenta de que es un buen compañero de viaje. Yo soy más Racing y me gusta hacer curvas y no como este viaje. Tiene buena estabilidad, buenos frenos, todo suficiente para disfrutar de un viaje y una conducción muy agradable. Buena postura y muy cómoda para hacer muchos kilómetros. En fin, me lo he pasado muy bien y he llegado estupendamente en todos los sentidos.

Poderoso frontal de la ADV 350 / lluis llurba

La verdad es que el recorrido con este simpático campeón ha sido un auténtico placer. A Jordi Torres le acompañamos con una Honda ADV 350 idéntica y corroboramos las sensaciones del piloto. La ADV 350 es una compañera casi perfecta para realizar largos recorridos. Solo le hemos encontrado un «pero» la autonomía. Con poco menos de 12 litros en el depósito de combustible y a pesar del contenido consumo de combustible. En la prueba, a buen ritmo en todo tipo de carreteras, conseguimos un poco menos de cuatro litros y medio.

Jordi Torres, el jefe de mecánicos de Honda, Cristofer Martínez, y el autor del reportaje comentando la ruta / Lluis Llubra

Este escúter goza de buena y moderna presencia, buena comodidad de marcha en casi cualquier circunstancia o terreno, gran capacidad de carga bajo el asiento con el añadido del baúl trasero disponible, un propulsor que ofrece suficiente potencia y buena velocidad de marcha desde el inicio y todo ello con un precio de 6.450 euros