Ropa y accesorios para moto perfectos para regalar estas navidades

Para la mayoría, ser motero no es solo una afición que consiste en elegir un vehículo de dos ruedas, conducirlo y poco más, si no que es toda una filosofía, incluso una forma de vida. Por ello existe toda una cultura en torno a las motos y los moteros por lo que, si nuestro regalo gira en torno a esto seguro que acertaremos, pero, ¿qué podemos regalar?

No solo en invierno, si no en cualquier otro momento del año, dentro del armario de un motorista nunca puede faltar una chaqueta y un pantalón (con protecciones) impermeables para protegerlos en días de lluvia.

También un casco, que no solo es un complemento a la hora de circular, si no que es de obligado uso para conducir con seguridad. La vida útil de un casco, aunque depende del material y del uso que se le haya dado, nunca suele ser más de ocho años. Por lo que quizá sea un buen momento para cambiarlo por uno más moderno o hecho con materiales más ligeros. Otra opción para el invierno es un sotocasco, una prenda semejante a un pasamontañas, normalmente de algodón muy fino. Con ello, se evitará pasar frío en la cabeza y en la cara.

Los guantes son otro complemento fundamental en el equipamiento de cualquier motero, pero especialmente en invierno, cuando muchos días hace frío y llueve. Deben ser gruesos e incorporar varias capas, al menos una de ellas impermeable. Además, lo ideal es que sean de caña larga, para evitar que quede espacio entre la chaqueta y el guante. En cuanto a los materiales, mejor que sean textiles que de piel ya que tienen mayor impermeabilidad y mejor transpiración. La cordura (nylon) es uno de los materiales más recomendables, ya que ofrecen protección frente al frío y el viento y generalmente tienen una muy buena relación calidad/precio.

Otro complemento fundamental para garantizar la seguridad y el confort encima de la moto, deben proteger los dedos, pies, tobillos, gemelos y espinillas, tanto de daños provocados por las caídas (rozaduras o quemaduras) como de las inclemencias del tiempo. Es muy importante que estén hechas de un material de buena calidad para que le aíslen del frío y de la humedad, así como para que resistan el uso.

También cubrepiernas. No solo para evitar el frío, si no para que no se le mojen las piernas. En el mercado se pueden encontrar con sistema antirrobo para que no haya que quitarlo al bajarse de la moto y tenerlo que volver a colocar al montarse de nuevo.

Otro complemento muy útil para un motero debido a su diseño ergonómico que distribuye el peso sobre la espalda y cadera produciendo una mayor aerodinámica cuando se conduce. Además, son de materiales ligeros e impermeables y suelen tener un compartimento para llevar el casco una vez que se haya estacionado la moto.

De igual manera, un buen regalo que se complementa perfectamente con los guantes y que te resultará muy útil y confortable en esta época del año en las que es normal que haya bajas temperaturas. Van conectados a la batería y proporcionan calor a las manos del motorista

Asimismo, una bolsa sobredepósito o una funda para la moto. La primera es una especie de mochila que se coloca anclada al depósito a través de correas o imanes con capacidades medias de entre 25-30 litros para que el motero pueda guardar todo lo necesario para sus rutas o viajes, están fabricada con materiales que son resistentes al agua y al barro. La funda resulta muy útil tanto si la moto esta en el garaje como si esta en la calle para que la batería no se te descargue o simplemente para que no se ensucie.