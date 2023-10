Ramón Bosch (Kawasaki): «El futuro técnico de las motocicletas está enfocado a la electrificación en las ciudades»

Con motivo de la presentación y prueba de la primera motocicleta híbrida del mundo, hablamos de la Ninja 7 Hybrid, Ramón Bosch comenta a este diario lo que opinaba de esta nueva tecnología y de los vehículos movidos por energía eléctrica.

¿Qué supone la tecnología eléctrica para Kawasaki?

Es un antes y un después. Hasta ahora nos hemos centrado sobre todo en los motores de combustión desarrollado una tecnología al máximo incluso aseguramos motos con compresor hemos desarrollado también la tecnología para usar estos motores con hidrógeno pero el eléctrico hemos ido esperando. Al final creemos que hay que estar en este mercado aunque aún no está cien por cien maduro, pero es importante estar y demostrar que somos capaces de reproducir motos reales. Ahora hay muchas eléctricas y muchos escúteres pero las motocicletas eléctricas están a un nivel reducido y con un nivel de precios muy alto. Entonces hemos intentado hacer una moto que sea asequible a nivel de conducción que sea para un carnet A1 pero que tenga todo el entorno de seguridad de una moto robusta con buenos frenos, con buenas suspensiones, buenos neumáticos, un chasis solvente y con toda la tecnología que podemos aportar desde la marca.

¿Cómo cree que influirá en las ventas este tipo de vehículos en el caso de Kawasaki?

Estamos en un territorio desconocido. El mercado eléctrico sí que se va consolidando pero todavía estamos en cifras a nivel en general bajo. Ahora aterrizamos nosotros con un producto solvente pero bueno tampoco esperamos un gran nivel de ventas. El eléctrico es una tecnología conocida, el híbrido es completamente nuevo, no hay ninguna referencia con lo cual las previsiones de ventas las hemos hecho sin saber realmente cuál va a ser el potencial. Tenemos estudios de mercado, hay muchísima gente que le interesa pero luego hay que ver si realmente lo compran o no.

¿Van a hacer algún modelo más con esta tecnología única?

Sí, en principio vamos a lanzar, después de esta, inmediatamente la misma moto en versión Naked. A partir de aquí la tecnología está y es aplicable para cualquier tipo de motocicleta. Con la cual vamos a ver como evoluciona y lo iremos adaptando según las necesidades que nos pide el mercado.

¿El futuro lo ve eléctrico en la moto?

Yo le diría, la moto para ciudad sí que lo veo, lo veo eléctrico o sea para uso en ciudad con futuro plan de baterías intercambiables que va a haber aunque va a tardar unos años. Pero cuando llegue, y llegará, ahí lo veo pero fuera de salir de la ciudad en este aspecto debemos olvidarnos. Con nuestra híbrida se puede utilizar para todo. Moverte en ciudad en eléctrico y en carretera con el motor de combustión. En ciudades como Madrid que tienen una almendra central de emisiones «O» es ideal. Donde no puede entrar con cualquier tipo de vehículo con esta vas a poder acceder pero a veces, si quieres subir a la Sierra pues te puedes subir, vamos que al final es una moto que te va a permitir un poquito de todo.

¿Las ventas de motos en España siguen subiendo entonces qué porcentaje calcula que sería en vuestro caso entre híbridas y eléctricas?

No son porcentajes significativos, el mercado de motos está creciendo después de la pandemia. El 2019 fue un año excepcional y 2020, 21 y 22 han sido años raros, años que no tenían la tendencia lógica por los distintos problemas acarreados por la pandemia y ahora empezamos el primer año prácticamente normal. ¿Qué peso va a tener esta tecnología tanto en la híbrida como en la eléctrica en Kawasaki? Va ser una cifra residual. Estamos aterrizando y descubriendo. Tenemos un volumen altísimo en moto normal con motor de combustión. Estamos invirtiendo fuerte, muy fuerte, en la tecnología de la moto, de la Ninja 7 Hybrid, una tecnología general sencilla, que no es fácil, es quizás la moto más tecnológica que tenemos y estamos invirtiendo y apostando pero no creemos que sea una realidad para llegar al 50% del mercado en dos días.

¿Han empezado con eléctricas, ahora híbridas y en el futuro por lógica también hay otros combustibles?

En hidrógeno está el motor desarrollado, yo creo que es más un tema de infraestructuras, de hidrogeneras, creo que hay algunas pero hace poco me dijeron que había dos o tres en España, con lo cual la moto híbrida puede funcionar fantásticamente. La tecnología está cuando realmente haya potencial funcional. La verdad es que el hidrógeno irá dentro del depósito de gasolina, el hidrógeno necesita un volumen importante por lo demás es una moto normal y corriente. Luego están todos los eco-fuel ahí le vemos mucha viabilidad. Pueden funcionar con este tipo de fuel, va a ser un poquito más caro, me imagino que cuando sea a gran escala no será tanta diferencia con lo de ahora pero hacer un combustible al final en todo su ciclo que va a emitir cero emisiones. Dentro de que va a reducir el CO2 en nuevas zonas, aunque va a emitir un poquito en ese uso pero en su ciclo. Que al final lo que se intenta es buscarlo a nivel global, es muy eficiente, muy sencillos y caros, en este momento, pero en cuanto haya volumen técnicamente bajará el precio ahí hay mucho futuro para todo.

Ninja 7 Hybrid P.F.

¿Cree que el futuro de Kawasaki va hacia estos combustibles alternativos?

Yo creo que va a ir un poquito, según nos vaya pidiendo el mercado y lo que nos deje el legislador. Al final también toda la tendencia que ha habido con el eléctrico no es una demanda tanto del mercado como una cruzada a nivel de la administración, no en el caso de las motos, sobre todo en el caso de los coches. Las motos no estamos dentro de la misma guerra pero a nivel social pues sí que se va pidiendo que se aporte esta tecnología. La tenemos ahí, yo creo que al final lo que decíamos al principio moto pequeña de ciudad cien por cien y para usarlo en ciudad podrá ser eléctrica en el futuro, posiblemente, pero la moto con la que tengas que desplazarte un poco más va a ser con motor de combustión, híbrido quizás, pero siempre habrá un motor de combustión.

¿No sé si ustedes lo tienen planteado pero en el futuro todos los modelos que tengan de combustión única serán híbridos?

Es demasiado pronto. Tenga en cuenta que tenemos todos en la cabeza que la legislación nos está marcando. Para los coches 2.035 cesan la producción de los motores de combustión, esperemos a ver si esto será así o no. Pero los coches y las motos no están dentro del mismo paquete o sea las motos en el 2036 o en el 2040 podremos seguir produciendo motores de combustión porque somos muchísimos más eficientes, el nivel de emisiones que da es ridículo comparado con otros vehículos y esto es una realidad, aunque al legislador le cuesta entenderla, pero está encima de la mesa. Mire un escúter de 125 como puede ser el de Honda, el PCX, que no consume nada, son dos litros a los 100 kilómetros, no emite casi nada por que emite menos que cualquier automóvil, de estos híbridos, enchufables, etc. Con lo cual ahí la tecnología para la moto, la tenemos ¿porqué? porque pensamos que los pequeños motores son más sencillos y la asistencia y la eficiencia de combustión es mucho mejor.

Vista de la nueva y primera motocicleta híbrida de Kawasaki, la Ninja 7 Hybrid P.F.

Rematando esta entrevista improvisada, Ramón Bosch puntualizó diversos temas. «Yo creo que al final estamos en el momento divertido, hay que ver por dónde vamos que yo creo que absolutamente nadie lo tiene claro. Lo que sí está claro es que hay que picar piedra, hay que ir sacando producto nuevo y ser un poquito valientes y aquí en Kawasaki vamos a apostar fuerte y siempre hemos sido muy valientes. El futuro de los vehículos eléctricos son las recargas.

En Taiwán, por ejemplo, tienen una función que está funcionando muy bien. Allí cada «seven eleven» hay un intercambiador de batería. Tu vas con tu batería vieja o una vieja desgastada, la sacas, pones una nueva y te vas y se están cargando allí con lo cual estás comprando una moto que no tiene batería con lo cual el nivel de precio es muy bajo y con el servicio, se paga un fijo mensual y ahí tiene pues las recargas y el intercambio de batería ahí es como recargarlo de gasolina.

Pero es que esto en Europa no existe ahora mismo pero se está trabajando a pesar de que en Europa somos un poquito complicados porque a nivel legislativo nos pasamos un poco y al final es y si algo se puede hacer complicado pues aquí lo hacemos. A nivel de legislación hay una ley antimonopolio. En Taiwán el gobierno apostó rápidamente y lo apoyo a tope. Aquí cuando lo explicamos a los políticos, están interesados pero cuando haya una prueba piloto. Pero para esto faltan dos o tres años para realizar la prueba piloto para las principales ciudades de Europa. Madrid desde el primer día dijo «ya» y a cada ciudad que se la ha explicado «oye nosotros también». Socialmente esto funciona bien.

Más información





De hecho, Silence ya tiene algo parecido. Imagínese que esto fuera para todas las motos, esto lo simplificaría mucho y hace falta que se unifiquen las baterías de todas las motos. Al final el fabricante ofrece al usuario intercambiar una batería o llevarla a casa a cargarla o cargarla en el garaje».