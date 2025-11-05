Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Novedades Harley-Davidson 2026 Harley-Davidson press

Harley-Davidson avanza en Milán algunas de sus novedades 2026

IVÁN BOLAÑO DOFORNO

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 15:00

Harley-Davidson ha presentado en el salón EICMA que se está celebrando esta semana en Milán los nuevos modelos que llegarán a su catálogo de cara a 2026. Otros modelos, incluida la colección de producción limitada Custom Vehicle Operation (CVO), se desvelarán el 14 de enero de 2026.

Las Low Rider S, Low Rider ST, Heritage Classic, Breakout, Fat Boy y Street Bob incorporan el conjunto completo de Rider Safety Enhancements by Harley-Davidson y el propulsor Milwaukee-Eight 117, pero con tres ajustes únicos —con diferencias en admisión y escape, perfiles de levas y programación de modos de conducción— para ofrecer un rendimiento que se ajusta a la personalidad de cada Cruiser.

Harley-Davidson Sportster S, Nightster Special y Nightster Harley-Davidson press

Por su parte, las Sportster S, Nightster Special y Nightster incorporan en su motor Revolution Max nuevas tapas de motor que realzan el aspecto custom. Y un nuevo paquete opcional para el modelo Nightster presenta un llamativo color Blood Orange con gráficos inspirados en las motos de carreras de flat track de Harley-Davidson, además de protectores del escape cromados y llantas de aluminio fundido de 14 radios. Los modelos Sport llegarán a los concesionarios oficiales Harley-Davidson de todo el mundo a comienzos de 2026.

Por último, los modelos Street Glide y Road Glide Grand American Touring están optimizados para clientes que priorizan el lujo, el rendimiento y la comodidad en los viajes de larga distancia.

