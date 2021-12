Cómo usar la moto en los meses de calor

Los 'scooters', motos y motocicletas suman la frescura a sus habituales virtudes, como la agilidad y la economía. Sin embargo, a pesar del calor debemos seguir observando una serie de medidas imprescindibles para disfrutar de nuestros vehículos de dos ruedas con total seguridad.

El director general de Peugeot Motocycles, Francisco Domínguez, nos ofrece una serie de consejos y recomendaciones para que no relajemos nuestros hábitos y evitemos así sorpresas desagradables, incluidas las típicas y 'dolorosas' sanciones que se multiplican durante los meses de calor.

Ropa

Para conducir con seguridad una moto, ya sea una ligera, dinámica y divertida versión del 'scooter' de rueda alta, o un cómodo, potente, hipertecnológico y práctico 'scooter' de 3-ruedas, Domínguez explica que «debemos recurrir a prendas que no dejen nuestra piel en riesgo de erosiones y rozaduras. Por lo tanto, quedan descartados pantalones cortos y camisetas que expongan brazos y piernas. No obstante, existen tejidos ligeros y frescos que nos permitirán cumplir con esta recomendación sin hacernos pasar calor sobre la moto». Por supuesto, no hay que dejar pasar la conveniencia de recurrir a prendas de colores claros que no retengan el calor y permitan una mayor circulación del aire.

Según el director general de Peugeot Motocycles «es recomendable el uso de una cazadora que proteja nuestro tronco y unos guantes, obligatorios desde principios de año, que resguarden nuestras manos de cualquier rasguño o deslizamiento», explica. Las telas de nueva generación, capaces de salvaguardar la integridad de la piel sin impedir la ventilación, son las más recomendables en estos meses de primavera y verano.

Calzado

En cuanto al calzado, Francisco Domínguez subraya que este debe ser cerrado, aunque no por ello hay de pensar en las pesadas botas de invierno. Cualquier zapatilla fresca y cómoda (y que incluso quepa en los espacios de almacenamiento del vehículo) puede cumplir esta función y librar al usuario de una peligrosa conducción en las siempre inestables chanclas. «Piensa que, en semáforos y retenciones, tus pies son la base en la que se sustenta la moto. Unas chanclas, aparte de ser inseguras, puede hacer que pises mal, recalentarse con el asfalto… siempre son un peligro en moto», recuerda.

Casco

Aunque siempre es recomendable el uso de un casco integral, ya que es el que más garantías ofrece a la hora de proteger la cabeza, Domínguez destaca que durante estos meses estivales se puede r ecurrir a modelos abiertos como el casco 'Jet' «conocido en la jerga motera como 'Calimero', el más fresco y también el más cómodo para la temporada de calor», explica.

Hidratación

A la hora de desplazarse en moto, también es importante considerar el tiempo que se va a estar pilotando, ya que con el calor aumenta considerablemente el riesgo de deshidratación. En caso de que se vaya a emprender un trayecto de consideración, no hay que olvidar una gorra, beber suficiente agua y pertrecharse de una botella que puede salvar a cualquiera de una situación desagradable a los mandos de su 'scooter'. «Si por lo que sea nos quedamos «tirados» en la carretera, no es lo mismo esperar dentro de tu coche a que venga la grúa a estar encima de la moto sin una sombra alrededor», avisa Francisco Domínguez.