Ayudas de hasta 3.500 euros para la compra de motocicletas Zero

La Trail Zero DSR/X

Esta marca de motocicletas eléctricas, líder mundial en el segmento de motocicletas eléctricas y propulsores eléctricos, ofrece hasta 3.500 euros de descuento en la compra de sus motocicletas y una financiación coherente con cada comprador.

Zero pone en marcha una campaña de ayudas en la compra de una moto de la firma estadounidense de hasta 3.500 euros, unos incentivos que llegan para paliar la falta de ayudas de la Administración ya que los modelos de Zero Motorcycles no quedan contemplados dentro del Plan MOVES III.

Con la campaña 'Nosotros somos el incentivo', Zero Motorcycles pone más fácil que nunca pasarse a la movilidad eléctrica, tanto por los descuentos como también por ofrecer una financiación a medida y poder pagar cómodamente a plazos. Las ayudas pueden llegar hasta los 3.500 euros en modelos tan prestacionales como las SR/S, SR/F y SR además de la novedosa DSR/X, la primera moto adventure 100% eléctrica. En el caso de modelos tan polivalentes como la DS, FXE, S y FX, la firma estadounidense, que recientemente ha llegado a un acuerdo estratégico de producción con la compañía Integrated Micro - Electronics Inc con sede en Filipinas, concede unos descuentos de hasta 1.500 euros para facilitar más si cabe esta transición hacia la movilidad eléctrica de la firma líder en este campo. Variados modelos de la marca norteamericana P.F. La campaña es válida del 21 de abril al 31 de mayo. Más allá de estas ayudas promovidas por la propia compañía, la marca de Santa Cruz da un paso más ofreciendo una financiación a medida , según las necesidades de cada usuario, para poder disfrutar de la experiencia de la conducción de una moto eléctrica y con ella reducir la huella de carbono a favor de una sociedad más saludable. Para más información y conocer las últimas novedades de la campaña 'Nosotros somos el incentivo' se puede visitar la web de Zero en www.zeromotorcycles.com/es donde se contempla toda la información necesaria para acceder a estas ofertas.

