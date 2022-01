Vehículos 'eco' y peatonalizar calles son las medidas preferidas contra la contaminación

La Ley de Cambio Climático y Transición Energética que se aprobó en el Congreso el pasado mes de mayo, contempla la descarbonización en el año 2050 y establece una hoja de ruta para la transición ecológica en el que la movilidad sostenible jugará un papel fundamental. Una vez dictada la ley, cabe preguntarse hasta qué punto cada uno de nosotros está dispuesto a dar un paso adelante para lograr unas ciudades menos contaminadas y luchar contra el calentamiento del planeta.

En el transcurso de un día, una persona puede llegar a utilizar diferentes tipos de vehículos para moverse por la ciudad. Las opciones a día de hoy son infinitas y las grandes urbes deben evolucionar hasta adaptase a estas nuevas formas de movilidad.

Coincidiendo con la Semana Europea de la Movilidad 2021, Midas ha querido conocer la precepción de los españoles que viven en municipios de más de 300.000 sobre si sus ciudades están evolucionando hacia lugares más limpios o sostenible y cuáles con aquellas medidas que más se están aplicando a día de hoy, así como si están cambiado sus hábitos de movilidad urbana. Los resultados de esta encuesta han sido recopilados en el I Estudio sobre El Futuro de la Movilidad en las Smart Cities 2021.

Según este estudio, más del 90 % de los españoles estarían dispuestos a realizar un cambio en su movilidad para ayudar a reducir la contaminación en su ciudad y más del 84 % está de acuerdo con que los vehículos eléctricos o híbridos son la movilidad del futuro. Además de la peatonalización de los centros de las ciudades, los encuestados consideran necesario desarrollar aplicaciones que aporten información sobre zonas de carga eléctrica y carriles bicis.

El 71 % de los españoles afirma que los incentivos a conductores que apuesten por coches sostenibles deberían ser uno de los pilares para el cambio hacia una ciudad más limpia e inteligente.

Sin embargo, el precio es el mayor freno: uno de cada dos españoles reconoce que no se podría permitir adquirir un coche eléctrico o híbrido, frente al 29 % que aún no cambia porque su ciudad no está preparada para este tipo de movilidades. Los ciudadanos que más optaron por esta afirmación fueron los bilbaínos (40 %), cordobeses (35 %) y palmesanos (42 %).

En palabras de Vicente Pascual, director de expansión de Midas «los ciudadanos están cada vez más concienciados de que la movilidad sostenible es el futuro, por eso, desde Midas, queremos fomentar estas Smart Cities y asegurarnos de que la gente siempre tenga un lugar donde poder alquilar, reparar y mantener sus vehículos de movilidad sostenible».

Los españoles quieren vivir en ciudades más limpias pero el 57% consideran que no se están tomando las suficientes medidas en su cuidad para reducir la contaminación. Los ciudadanos más descontentos con este caso, son los habitantes de Palma De Mallorca (71 %), Alicante (69 %) y Madrid (64 %). Por otro lado, los ciudadanos de ciudades como Bilbao, Valencia y Zaragoza creen que sí que se toman ya las suficientes medidas para reducir la contaminación.

Las medidas anticontaminación en las ciudades es algo que los españoles valoran positivamente, Según esta encuesta realizada por Midas, a la hora de establecerse en una nueva ciudad, el 62 % de los españoles reconoce tener en cuenta cuáles son los protocolos anticontaminación y las facilidades para vehículos sostenibles que se aplican en ellas.

Los ciudadanos de Barcelona son los que lideran actualmente el cambio en la movilidad en la ciudad, pues el 23 % de sus habitantes reconoce que ya ha realizado un cambio en su movilidad para ayudar a reducir la contaminación, seguidos de cerca por los valencianos (20 %) y los alicantinos (19 %).

Por otro lado, es relevante el hecho de que las Smart Cities puedan ofrecer información en tiempo real sobre el estado de las carreteras y avisos de los protocolos de contaminación de las ciudades. Estos criterios varían en función de las ciudades, los cordobeses, por ejemplo, le dan una mayor importancia a la aplicación con información sobre zonas de carga y carriles bici, mientras que los murcianos y los valencianos c onsideran más importante la peatonalización del centro de las ciudades.

En lo que sí coinciden el 84% de los encuestados es en que la digitalización debe de ser uno de los pilares más importantes para crear ciudades inteligentes. En este sentido, los españoles creen que deberían desarrollarse tecnologías que ayuden a tener más puntos de carga eléctrica por toda la ciudad (69%), sensores que permitan medir en tiempo real la congestión del tráfico (61%) y aplicaciones que notifiquen sobre protocolos anticontaminación (46%).