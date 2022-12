Estas son las sanciones más frecuentes por usar el patinete eléctrico

En los últimos tres años, se han producido 1.300 accidentes con heridos en patinete eléctrico en España y ahora, que su uso está recogido bajo la nueva Ley de Tráfico y Seguridad Vial, conocer la manera más segura de usarlo en las ciudades se ha vuelto más importante que nunca.

En España, ya hay casi un millón de este tipo de vehículos, algo que es un testimonio de su practicidad. Los patinetes son especialmente útiles en las distancias cortas en las que no tiene sentido usar un coche o moto, pero son demasiado largas para caminar.

Cada vez más personas utilizan diariamente el patinete. Según datos de la última encuesta de Freenow, su uso se ha incrementado en un 114% y, además, un 68% de los entrevistados afirma que podría vivir sin coche particular.

De momento, los patinetes no cuentan con una matrícula, no requieren carné y su seguro no es obligatorio —aunque se cree que la DGT lo exigirá próximamente—. Sin embargo, Cleverea ha recopilado cuáles son las infracciones más frecuentes.

La velocidad máxima es de 25 kilómetros por hora, pues a esa velocidad los daños para el conductor o peatón pueden ser considerables. Para evitar chocar con viandantes, circular por la acera está prohibido y hacerlo supone una multa de 200 euros. En algunos municipios, se permite circular por el carril bici, pero depende de la ordenanza.

Igualmente, el uso del casco depende del Ayuntamiento, pero lo habitual es que los ayuntamientos sigan las recomendaciones de la DGT, que apuesta por hacerlo obligatorio. Como tal, no llevarlo se traduce en una sanción de 200 euros.

Los patinetes son algunos de los nuevos vehículos que contempla la nueva figura de conductor menor de edad. De nuevo, es cada ciudad la que determina la edad mínima, y por ejemplo Barcelona o Valencia son 16 años, mientras que en Madrid son 15.

Al poder ser llevados por menores de edad, estos tienen que dar 0,0 en los controles de alcoholemia. Las multas pueden ir de 500 a 1.000 euros en función de la tasa, así como por negarse a hacer el examen.

Llevar auriculares, conducir usando el teléfono o ir más de una persona en el patinete también supone una sanción de 200 euros.

Cómo reducir las lesiones

Los usuarios de los patinetes son parte de uno de los colectivos más vulnerables de la carretera, como los ciclistas, moteros o peatones. Por eso las personas que usan este vehículo pueden sentir que su cuerpo se resiente, pues exige equilibrio, coordinación y un poco de resistencia.

Es importante calentar antes de usar el patinete, normalmente el paseo para llegar hasta él y movilizar las articulaciones deberán ser suficientes para asegurar que el cuerpo se encuentra flexible y ágil.

Una de las nociones más importantes a la hora de conducir es tener una postura relajada evitando la tensión, especialmente en las rodillas. Las imperfecciones del camino son absorbidas por nuestras rodillas, que deberían ir ligeramente flexionadas y las manos sin apretar demasiado el manillar.

Finalmente, es esencial evitar ropa que limite nuestra visión, movilidad o comodidad a la hora de conducir. A ser posible, los conductores de patinete deberán llevar ropa llamativa para que los otros usuarios puedan reconocerlos con facilidad y evitar el problema frecuente de no ser vistos.