España se aleja cada vez más de la media europea en electrificación

El desarrollo de la electromovilidad avanza en España a un ritmo muy lento. Durante el tercer trimestre del año el indicador de global de electromovilidad (que valora la penetración de los vehículos electrificados y la instalación de infraestructuras de recarga de acceso público) ha registrado un crecimiento de unos escasos 0,4 puntos, con una valoración total de 14,6 puntos.

De esta manera, España se mantiene en las últimas posiciones entre los países europeos, superando únicamente a Hungría y República Checa, pero cada vez más lejos de la media en el conjunto de Europa, que con un crecimiento de 1,1 puntos, alcanza una valoración media de 30,3 sobre 100.

En el extremo contrario se encuentran Alemania o Francia crecen 1,3 puntos y 1,7 puntos respectivamente.

En los tres primeros trimestres del año España ha matriculado un total de 55.472 turismos electrificados, habiendo cumplido solo el 46,2% del objetivo de las 120.000 unidades necesarias en 2022 para cumplir los objetivos de reducción de emisiones exigidos.

Para lograr alcanzar este hito se tendrían que haber registrado 90.000 unidades electrificadas hasta el mes de septiembre, según el análisis realizado desde la Asociación de Fabricantes Anfac.

El desarrollo de infraestructuras de recarga de acceso público mantiene el ritmo de los últimos trimestres reflejando el lento progreso. En el tercer trimestre, el indicador de infraestructura de recarga alcanza una valoración de 6,2 puntos sobre 100, que supone un crecimiento de 6 décimas. Por su parte, la media europea se sitúa en los 12,1 puntos sobre 100, con un aumento de 1,2 puntos en el último trimestre, suponiendo el doble de valoración que la media nacional.

La infraestructura de recarga de acceso público ha aumentado en 793 puntos en el tercer trimestre de 2022, hasta 16.565 puntos de recarga de acceso público. Esta evolución se sitúa por debajo del aumento registrado en el segundo trimestre.

Cargadores que no funcionan

Con el total registrado en el tercer trimestre, España no alcanzará el objetivo de 45.000 puntos de recarga previstos para este año. Si bien los puntos de recarga de acceso público totales han aumentado, hay un número significativo de puntos que, por no funcionamiento o por no ser de acceso público, se han suprimido en la actualización de este informe. Por ello desde Anfac creen que es urgente urgente «disponer de información precisa con la puesta en marcha del Punto de Acceso Nacional, tal y como prevé la Ley de Cambio Climático y Transición Energética y que tendría que haber estado ya operativo desde mayo de 2022».

De los 793 nuevos puntos de recarga instalados, 418 corresponden a potencias de hasta 22 kW. La red nacional de puntos de recarga continúa siendo mayoritariamente de carga lenta, representando el 81% del total. En el último trimestre se han instalado 307 nuevos puntos de recarga por encima de los 50 kW, asociados a la carga rápida con tiempos inferiores a los 40 minutos. Pero el 89% de estos puntos de acceso público de alta potencia corresponden a proyectos de fabricantes de automóviles.

España también está mal posicionada en el ranking de vehículos electrificados con 23,9 puntos, mientras que la media de la Unión Europea se establece en 51,3 puntos.