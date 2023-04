Cómo conseguir que tu coche no consuma más de lo necesario

Un vehículo que no tenga un buen mantenimiento supone un riesgo no solo para la seguridad vial sino también para el medio ambiente. Esto se debe a que el mal funcionamiento de determinados sistemas o piezas de un coche puede suponer un aumento considerable de su consumo de combustible, así como de la emisión de gases contaminantes.

Una mala presión de los neumáticos, las bujías en mal estado, un fallo en la batería o el filtro sucio, son algunas de las razones que pueden afectar la eficiencia de un vehículo y hacer que contamine más.

Pero quizás uno de los aspectos más importantes a la hora de mejorar la eficiencia de un coche es el modo en el que es conducido. De acuerdo con la DGT, con buenos hábitos al volante se pueden reducir un 15% las emisiones del vehículo y, además, rebajar su consumo de combustible.

Algunas de las piezas o sistemas cuyo incorrecto funcionamiento puede desencadenar en un aumento del consumo los filtros de aire sucios. Según explica desde AECA, no tenerlos en buen estado puede limitar la cantidad de aire que fluye hacia el motor del coche, lo que hace que trabaje más. Este hecho puede aumentar hasta en 10% el consumo de carburante del vehículo.

También hay que revisar, especialmente antes de realizar un desplazamiento largo, el estado de las bujías. Estas piezas son las encargadas de proporcionar la chispa para que se produzca la combustión, si no están en buen estado no se puede garantizar el consumo correcto ni el control de las emisiones de gases. Si la batería está en malas condiciones no llegará suficiente energía a las bujías, por lo que aumenta el consumo de combustible.

Finalmente conviene comprobar que la presión de los neumáticos es correcta. Tener las ruedas con poco aire puede suponer que el consumo de carburante aumente en un 5%.

Otras prácticas que pueden ayudar a reducir el consumo tienen que ver con la conducción. Así, al arrancar el vehículo no es necesario acelerar, ya que al hacerlo se consume combustible inútilmente. SE puede utilizar la primera marcha para iniciar el recorrido, sin necesidad de una gran aceleración.

Tampoco es recomendable elevar las revoluciones del motor del vehículo por encima de lo necesario, ya que mecánicamente el motor sufre más y contamina más. Sí e aconseja utilizar marchas largas a bajas revoluciones el mayor tiempo posible, y mantener una velocidad lo más uniforme posible, y usar el freno motor para reducir el desgaste del sistema de freno.