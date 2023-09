Claves para conseguir una conducción más eficiente

Durante los últimos años el sector de la movilidad ha sufrido un importante impulso e innovación hacia la búsqueda de métodos y fórmulas de transporte más sostenible y respetuosas con el planeta. El objetivo no es solo maximizar la eficiencia en sí, sino también reducir la situación actual de alta contaminación en las ciudades.

En este contexto, del 16 al 22 de septiembre se celebra la Semana Europea de la Movilidad, una campaña anual que busca concienciar a las personas sobre la importancia del uso responsable y comprometido del transporte.

Consumir menos durante la conducción es relativamente difícil en ciudad y más fácil en carretera, aunque en cualquier caso requiere de una atención constante.

En ciudad porque si estamos en un atasco permanente, sólo si llevamos un sistema de arranque y parada , evitaremos siempre un consumo excesivo sin desplazarnos . Y aún así si hace mucho calor en el exterior estos sistemas dejan de actuar si le requerimos un trabajo extra al aire acondicionado.

En carretera es más fácil reducir el consumo. Aunque por norma general conviene ir en la marcha más larga, eso no quiere decir que debamos meter sexta o quinta y recorrer los 500 kilómetros del viaje sin cambiar. Los coches más modernos ya viene con un avisador de cambio de marcha que nos indica en qué marcha debemos circular según la velocidad y circunstancias del tráfico . Es decir, podemos ir en sexta o quinta llaneando pero no subiendo un puerto. El quid de la cuestión está en elegir siempre la marcha adecuada para que el motor funciones de la forma más eficiente porque si no, le hacemos trabajar mal y terminamos consumiendo más de la cuenta.

Tampoco deberíamos apurar las velocidades salvo caso necesario. Se recomienda cambiar a las 1.500 o 2.000 revoluciones por minuto en los diésel y entre las 2.000 y las 2.500 en los gasolina pero en este caso es muy importante recordar que a esas revoluciones por muchos caballos que tenga nuestro coche no estarán si los necesitamos. Tendremos que reducir para tener la potencia que anuncia el fabricante. Además, no conviene si observamos que vamos a tener que frenar seguir acelerando, podemos dejar ir el coche sin quitar la marcha.

Ampliar Los coches del futuro serán cada vez más electrificados y automatizados F. P.

En cuanto a los aditivos y «productos milagro» que prometen reducir el consumo de nuestro vehículo, En principio no deberíamos añadir nada a nuestros depósitos. Los coches ya l levan una tecnología probada por el fabricante para funcionar perfectamente muchos años y kilómetros sin tener que añadir nada extra. Eso si, tenemos que cumplir escrupulosamente con lo que nos indica el fabricante en los cambios de aceite que si son fundamentales para el correcto mantenimiento del coche y debemos echar el indicado ateniéndonos al uso que vayamos a darle y por ejemplo aunque no se cumplan todos los kilómetros indicados, si tenemos el coche parado conviene cambiar el aceite todos los años para que todas las piezas del motor estén lo mejor lubricadas posible.

Mantenimiento

El correcto mantenimiento del vehículo es fundamental para garantizar que nuestro coche no emita tantos gases de efecto invernadero, afectando menos a nuestro entorno.

En este sentido, los expertos de Oscaro nos ofrecen una serie de claves para que el vehículo funcione correctamente, y en consecuencia no consuma ni contamine en exceso. Así, un primer aspecto al que hay que prestar atención es a la revisión del tubo de escape y catalizador. El sistema de escape de los automóviles es el lugar donde se evita que salgan a la atmosfera la mayor cantidad posible de sustancias contaminantes derivadas de la combustión. Realizar un correcto mantenimiento de estos elementos, así como comprobar que no existan fugas, es crucial para minimizar los efectos generados por el motor. De igual forma, en los coches diésel es importante comprobar que el tanque de Adblue se encuentra en niveles óptimos. Este líquido reduce drásticamente los gases contaminantes producidos por la combustión, haciendo que el coche pueda circular minimizando su impacto.

Los neumáticos y baterías también contaminan

Los neumáticos son los pies de nuestro coche y con el tiempo la goma y caucho que los forman al desgastarse sueltan polímeros plásticos que terminan siendo arrastrados a ríos, mares y océanos. Comprobar una vez al mes que los neumáticos se encuentran en condiciones óptimas con una correcta presión es fundamental para reducir el impacto que estos tienen en el medio ambiente. En caso de ser necesarios, cambiarlos por otros nuevos no solo ayudará a reducir el impacto, sino también a tener una conducción más eficiente y segura, evitando cualquier susto en carretera.

Es clave que las diferentes partes que componen el sistema de encendido como las bujías en los coches de gasolina o los calentadores en los diésel se encuentren en buenas condiciones. Estos elementos se encargan de producir la chispa necesaria para arrancar el motor. Un mal funcionamiento de estos producirá un aumento en el consumo de combustible y con ello una mayor contaminación. La revisión de estos elementos garantiza un encendido eficiente que minimiza los gases que emite el vehículo.

El filtro del aire acondicionado, el gran olvidado

El aire acondicionado incrementa el consumo de combustible y, por lo tanto, produce que el vehículo genere más polución. Los filtros del aire acondicionado no solo ayudan a un mejor funcionamiento del sistema de climatización, sino que también ayuda a reducir el uso de combustible por parte del coche, expulsando una menor carga de gases perjudiciales para el medio ambiente. Cambiar el filtro del aire cada seis meses ayudará a tu salud en el interior del habitáculo como contribuirá al cuidado del planeta.

Como conclusión general, abstenerse de aceleraciones bruscas y frenadas intempestivas, en favor de un ritmo constante y equilibrado, es clave como una táctica indispensable. Esto no solo se traduce en un menor consumo de combustible, sino que también ejerce un efecto que reduce las emisiones contaminantes, contribuyendo así a la sostenibilidad global.