Alberto Longo: «Valencia es candidata a ser la base logística de la Fórmula E»

Aunque los aficionados conocen ya la Fórmula E, no está de más dar el contexto a esta categoría 'made in Spain', aunque afincada en Londres. Alberto Longo es el actual 'chief championship officer' de la Fórmula E, una categoría que empezó a rodar en 2014, pero que se fraguó un año antes, cuando Alejandro Agag, vinculado a la competición gracias a su relación con Adrián Campos, con el que compartía un equipo de GP2, se reunió en el restaurante 'La Stresa' de París con Jean Todt, presidente de la Federación Internacional de Automovilismo –FIA–.

Allí está también Alberto Longo, y juntos explican a Todt la oportunidad de contar con un campeonato de monoplazas eléctricos que empuje la nueva movilidad que empieza a fraguarse en el mundo del automóvil. Todt confía en estos dos españoles y se compromete a darle al campeonato la cobertura de la Federación Internacional.

El resto se resume un trabajo ingente de un equipo fundamentalmente español que se estableció en Londres y que ha conseguido llevar las carreras eléctricas a un nivel de popularidad global extraordinario, tanto que en 2023 competirán nueve marcas de forma oficial, un número nunca visto en un campeonato FIA.

En 2015 Liberty –ahora también propietaria de la Fórmula 1– se convirtió en accionista mayoritaria de la Fórmula E, impulsando su difusión mundial, mientras Alejandro Agag dejó la dirección general en 2019 para acometer los siguientes pasos de su sueño eléctrico dentro de la estructura de Liberty: la competición de 4x4 Extreme E, puesta en marcha en 2021 y el diseño de las carreras de lanchas, también eléctricas, E1, prevista para 2023.

Desde 2019 Alberto Longo tomó las riendas del día a día de la Fórmula E, en la que Agag sigue teniendo una presencia destacada –de hecho estuvo en los test de Valencia–, por lo que nos citamos con Alberto en uno de los Palcos VIP de Cheste.

Simulación de una carrera en Cheste / F. P.

– Los test de pretemporada se realizan de forma fija en el Circuito de Cheste, ¿tienen planes para que siempre sean aquí?

– Estamos encantados de estar en Valencia, lo consideramos nuestra casa desde la época de GP2, y estamos hablando con políticos de la región para encontrar la manera de tener un establecimiento permanente en Valencia. En la Fórmula E estamos buscando una nueva base logística en Europa, ya que después del Brexit la base en Londres genera costes de importación cada vez que salimos, así que estamos buscando una nueva sede logística, y Valencia es una candidata muy fuerte.

– El 13 de septiembre de 2014 se dio inicio a la Fórmula E en Pekín, ¿esperaban que, en nueve años, el campeonato esté hoy donde está?

– Tanto Alejandro como yo tenemos un carácter bastante positivo y sabíamos que habíamos creado algo que perduraría en el tiempo. Ahora, no podía imaginar que hubiese nueve fabricantes de la talla que tenemos en la parrilla, que estuviésemos corriendo en el centro de once de las ciudades más grandes del mundo, los 16 partners internacionales que tenemos… ni imaginábamos contar con esta parrilla de pilotos que, para mí, es la más competitiva que hay en el mundo a día de hoy, pero sí me imaginaba que íbamos a estar, ya que el mundo va hacia la movilidad eléctrica.

– Estrenan este año la tercera generación de monoplazas que son iguales para todos los equipos, excepto una parte de la mecánica. ¿Cómo es este Generación 3 de la Fórmula E?

– El coche es más potente, con 350 kilowatios o 470 CV frente a los 250 kw o 335 CV anteriores, es más ligero, con 840 kilos frente a los 900 de antes, no tiene frenos traseros y tiene una nueva y enorme regeneración de frenado en la parte delantera. Al no tener frenos traseros los pilotos nos miraron raro, por lo que la FIA ha decidido poner un freno secundario por si hay un fallo eléctrico, pero no es útil para la competición. El monoplaza es más rápido y más difícil de controlar por los pilotos, por lo que veremos más errores y carreras aún más emocionantes.

– Además del nuevo monoplaza, este año las carreras de Fórmula E se disputarán por vueltas, en lugar de los 45 minutos más una vuelta ¿Por qué este cambio?

– Lo que es fundamental es el hecho de que vamos madurando. Somos un campeonato del mundo y debemos estar reglamentados igual que los otros campeonatos del mundo. Como somos bastante ágiles, y tenemos un ecosistema de equipos que nos permite cambiar las reglas con bastante facilidad, hemos decidido hacernos mayores, y el cómputo por vueltas es más fácil de comprender para el público que nos está viendo en casa. Además, añade complejidad a los ingenieros y creo que veremos carreras fantásticas.

– ¿Cómo se trasladan los desarrollos de la Fórmula E a los coches de calle?

– Podemos poner tres ejemplos de cómo lo que se ha desarrollado en la Fórmula E ha llegado a la calle. El Jaguar i-Pace es un SUV eléctrico de calle que ha conseguido ser un diez por ciento más eficiente con la misma batería y mecánica gracias a una programación que Jaguar ha desarrollado aquí en la pista. El segundo es que el rango de la batería de un coche tan famoso como el Nissan Leaf es un 181 por ciento más eficiente gracias a lo que Nissan ha desarrollado aquí. Por dar otro dato, el prototipo Mercedes EQXX ha realizado con una carga única un trayecto desde Stuttgart hasta Silverstone, también con la participación del equipo Mercedes de Fórmula E. Fueron más de 1.200 kilómetros. Todos los desarrollos que se están haciendo aquí vía 'software' hacen que el motor eléctrico sea cada vez más eficiente y si a eso le sumamos el desarrollo de las baterías se han conseguido ya coches de calle con autonomías de 600 kilómetros o 700 kilómetros, y pronto superaremos la barrera de los 1.000 kilómetros, y la Fórmula E ha contribuido a que esto sea así.

– Este año entran como equipos Maserati y, por primera vez, una marca española, Cupra, de la mano de ABT.

– Cupra tiene un partner estratégico con el equipo ABT, que antes estuvo con Audi y que está con Cupra en la Extreme E, nuestra categoría de 4x4 eléctricos. Tenemos mucho orgullo de tener esta marca española, como ya lo tuvimos con el equipo de Adrián Campos al inicio de la Fórmula E y sabemos que harán un buen papel en la categoría En cuanto a Maserati, que hayan elegido la Fórmula E para su retorno oficial a la competición, lo dice todo. Nos queda todavía sitio para un equipo más, pero ahora buscamos la estabilidad durante los dos próximos años, en los que no cambiaremos nada. Tenemos a Maserati, Cupra, McLaren, Porsche, Nissan, Nio, Jaguar, Andretti, DS-Penske, Mahindra, Envision... no podemos pedir más.

El Circuit podría albergar una sede técnica permanente para Europa / F. P.

– ¿Cuál es su apuesta para el campeonato ahora que el equipo ganador, Mercedes, no está?

– Tenemos tan buenos equipos que es muy difícil hacer pronósticos. Aquí nadie enseña sus cartas y hay bastantes incógnitas, por ejemplo, McLaren está motorizado por Nissan y han ido más rápido que Nissan en los primeros entrenamientos… así que no se sabe quién va a ganar. Eso es lo bonito de este campeonato, puede ganar cualquiera y el campeonato se decidirá en la última vuelta de la última carrera.

– La Fórmula E disputó dos carreras en Cheste debido a la pandemia pero ¿Cuándo tendremos una carrera urbana en España y a un piloto español?

– En cuanto a las carreras, este año estrenamos cuatro ubicaciones: Sao Paulo en Brasil, Ciudad del Cabo en Sudáfrica, Portland en Estados Unidos e Hyderabad en La India, todas con una capacidad de público de unos 60.000 espectadores, y es el formato hacia el que queremos llevar las carreras. Normalmente tardamos tres o cuatro años en llegar a una ciudad, y en España hay interés de varias ciudades por tener la Fórmula E, así que estamos trabajando con un promotor español para estar en España, pero no depende de nosotros como campeonato. En cuanto a los pilotos españoles, es una cuestión que hay que preguntar a los equipos, ya los hemos tenido y por supuesto que nos encantaría volver a tener talentos españoles en la FE.

– Se habla de la posibilidad de recargar las baterías durante la carrera, a modo de repostaje ¿Cómo avanza esta idea?

– Ya hemos hecho pruebas, y haremos paradas de entorno a 30 segundos con una recarga del diez por ciento de la batería y, de nuevo, habrá mucha estrategia y mucha tecnología, que es lo que define la Fórmula E. Hoy en día ya hay cargadores en la calle de de 400 kilowatios hora. Nosotros estamos probando cargadores de 600 kilowatios, que se podrían ampliar a 800 kwh. Nos gusta ser el banco de pruebas y saber que lo que se está haciendo aquí va a tener incidencia en el mercado porque somos la plataforma en la que todos los fabricantes han decidido exponer su desarrollo tecnológico para traspasarlo a los coches de calle.

– Están estrenando la tercera generación del monoplaza de la Fórmula E y ya se está hablando del futuro monoplaza Gen4.

– El mismo día que hicimos el lanzamiento del Gen3, nos reunimos con todos los fabricantes y equipos para ver qué debería tener el Gen4, que se estrenará dentro de tres años y medio. Os sorprendería conocer las marcas que había en esa reunión. En esta industria hay que empezar a trabajar pronto porque si no, uno se queda obsoleto. El Gen3 ha mejorado mucho en regeneración, que es una de las claves del futuro de los eléctricos, veremos qué nos deparará el Gen4.La Fórmula E inicia su novena temporada el próximo 14 de enero en México.