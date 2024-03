Máxima deportividad y mucha historia detrás

En la antigua Audi quattro GmbH, las cuatro letras que conforman la palabra «plus» representaban las variantes especialmente deportivas de los modelos RS 6 y RS 7, que ya de por sí eran muy potentes. Se ceñían a la filosofía de aprovechar toda la tecnología posible; es decir, obtener un «plus» adicional en dinámica de conducción sin perder la versatilidad por la que eran conocidos estos modelos. En 2016 el «plus» se convirtió en «performance», pero la filosofía siguió siendo la misma. Todo empezó hace casi 30 años con el Audi S6 «plus». La historia de los modelos RS 6 «performance» comenzó con la generación C4 del Audi S6 «plus» en 1996. Fue entonces cuando quattro GmbH (ahora Audi Sport), asumió la responsabilidad de la variante deportiva.

Tras el éxito del Audi RS2 Avant, el objetivo era crear un nuevo modelo con más potencia y mejor dinámica de conducción. El Audi S6 V8 proporcionaba la base ideal para este propósito. La potencia del motor aumentó de 290 a 326 CV, superando incluso al Audi RS2 Avant. El coche montaba frenos delanteros más grandes, una transmisión de seis velocidades con relaciones más cortas a partir de la tercera marcha y una suspensión más firme. El diseño interior era predominantemente negro con detalles como el nuevo pomo del cambio y a las esferas del velocímetro en azul, gris o blanco, incluyendo una escala que llegaba hasta los 300 km/h. Audi introdujo el concepto de «familiar deportivo» con los modelos RS2 y S6 plus.

El primer verdadero modelo RS de quattro GmbH fue el RS4 Avant de 1999. Comparado con el Audi S4, apareció en escena con una carrocería ensanchada y un motor desarrollado en colaboración con la firma inglesa de motores Cosworth, que por aquel entonces rendía una impresionante potencia de 381 CV. Junto con las versiones Sedan y Avant del primer RS 6, también debutó una nueva nomenclatura. A partir de ese momento, todos los modelos RS llevarían un espacio en su denominación.

La serie especial limitada RS 6 Avant plus también vio el regreso de la insignia de rendimiento «plus» del S6 plus. Una unidad de control del motor optimizada optimizó la curva de par, lo que se tradujo en un aumento de la potencia de 30 CV, hasta alcanzar los 480 CV. Lo que hacía especial a esta versión es que era el primer Audi que superaba oficialmente los 250 km/h. Audi Quattro llevó al RS 6 «plus» hasta los 280 km/h, convirtiéndolo en el vehículo deportivo familiar más rápido del momento. Los discos de freno perforados, el sistema de escape deportivo y una nueva suspensión pasaron a formar parte del equipamiento de serie. Con 480 caballos de potencia, el RS 6 Avant estaba en lo más alto del segmento. La siguiente variante «plus» de la gama «de familiares deportivos» de la marca alemana llegó al mercado en 2010 y se limitó a 500 unidades. A diferencia de su predecesor no contaba con potencia adicional, ya que el motor de 10 cilindros en V mantenía sus 580 CV; pero ofrecía una velocidad máxima de 303 km. El único vehículo Audi más rápido en aquel momento era el superdeportivo R8.

El RS 6 «plus»Sport contaba con la consola central y el salpicadero tapizados en cuero, mientras que el RS 6 plus Audi exclusive presumía de un acabado de pintura en un color individual según las preferencias del cliente. Ambas variantes estaban equipadas con llantas de 20 pulgadas, suspensión deportiva, sistema de navegación y asistente de conducción, así como el paquete de carbono para el compartimento del motor. Los nuevos Audi RS 6 Avant performance y el RS 7 Sportback performance se estrenaron en 2016. Con un motor ligeramente modificado, la potencia aumentó a 605 CV, 45 CV más que en el modelo base. La función turbo «overboost» incrementaba brevemente el par hasta 750 newton-metro m en el modo de conducción «dynamic». Dependiendo del equipamiento, la velocidad máxima se limitaba a 250, 280 o 305 km/h. El coche aceleraba de 0 a 100 km/h en 3,7 segundos y de 0 a 200 km/h, en apenas 12,1 segundos. Las llantas de 21 pulgadas formaban parte del equipamiento de serie.

Los actuales RS 6 Avant y RS 7 Sportback «performance» de la última generación siguen contando con un sistema de tracción total y un poderoso motor gasolina V8 biturbo TFSI de 4.0 litros, que rinde ahora 630 caballos y un par máximo de 850 newton-metro. En los modelos «performance» de Audi los clientes pueden seleccionar un fondo blanco para el cuentarrevoluciones y el velocímetro, un homenaje al Audi RS2 Avant de 1994 y al Audi S6 plus de 1996, que utilizaban esferas analógicas blancas. El ADN de Audi no cambiará. Algunos elementos clave diferencian a los actuales modelos RS 6 y RS 7 y a sus versiones «performance» de los respectivos modelos de los que derivan: su característico diseño exterior e interior, su dinámica longitudinal y lateral y su sonido. Estos elementos seguirán siendo características diferenciadoras en la era eléctrica, incluyendo un diseño exterior que se desmarca del modelo base con elementos adicionales deportivos y llantas más grandes. El interior presentará cada vez más materiales sostenibles con una apariencia especial. Además, el sonido interior y exterior también se refinará aún más para diferenciarlos claramente, aportar un toque emocional y transportar el ADN de los modelos RS al futuro eléctrico. Una cosa es segura: los modelos RS electrificados seguirán ofreciendo a los conductores una gran diversión al volante.