Los principales intentos de estafa a la hora de aprovecharse de los trabajadores de las gasolineras, en la mayoría de las ocasiones, se producen en momentos de gran afluencia de clientes. En ese instante, los encargados de realizar el cobro del producto no tienen el suficiente tiempo como para cerciorarse de que los clientes han efectuado el pago correspondiente o si los billetes suministrados son reales o no. Sin embargo, las autoridades han detectado un nuevo sistema de engaño que ha encendido las alarmas de las principales gasolineras españolas.

El nuevo método utilizado por los estafadores para librarse del pago del combustible, tiene que ver con el desembolso del precio estipulado mediante nuestros terminales móviles. En ese sentido, las autoridades advierten que los supuestos estafadores repostan cantidades inferiores a los 50 euros, una cantidad que no suele exigir la introducción de claves para efectuar el pago. Tras repostar, los timadores tratan de efectuar el desembolso mediante su teléfono móvil colocando el terminal sobre el datáfono y esperando el ya conocido sonido de confirmación. Sin embargo, el problema viene cuando el trabajador de las estaciones de servicio se encuentra en un momento de gran afluencia y no se da cuenta de que, en realidad, no se ha efectuado el cobro aunque si que ha escuchado tal sonido.

En ese sentido, las autoridades han revelado que los estafadores tienen pregrabado el sonido de confirmación de cobro con tarjeta de crédito, engañando así a los trabajadores que suelen estar realizando más de una tarea a la vez y esperan el conocido tono de confirmación de los móviles para pasar al siguiente cliente.

Gracias a esta nueva alerta, las autoridades han recomendado a los trabajadores de las estaciones de servicio que no dejen marchar a ningún cliente sin antes tener una confirmación definitiva del cobro del combustible. Asimismo, añaden que realizando este tipo de confirmaciones podremos evitar el ya conocido intento de estafa.

Una alerta que no solo afecta a las gasolineras

Por último, las autoridades han revelado que aunque este tipo de intentos de estafa son más comunes en las estaciones de servicio, este nuevo truco ha comenzado a aparecer también en otros locales comerciales, por lo que recomiendan comprobar en el ticket que el pago se ha efectuado antes de dejar marchar al cliente con el producto.