Así funcionan las luces V-16 conectadas obligatorias para 2026

El 2023 comenzó con la llegada al mercado de las primeras luces de emergencia V-16 homologadas y conectadas con la DGT, lo que ha supuesto que en la actualidad estén disponibles dos tipos de balizas: las analógicas y las conectadas. Este hecho ha generado muchas dudas entre los conductores. Por ello, desde Help Flash responden a las principales interrogantes que han surgido en las últimas semanas.

¿Qué significa que una baliza sea conectada? Significa que ahora los conductores no solo estarán señalizados físicamente a través de una luz, sino que también lo estarán de forma virtual, convirtiéndose en la opción de señalización más segura.

¿A partir de cuándo serán obligatorias? Las luces V-16 conectadas son ya el sustituto legal de los triángulos de emergencia y serán obligatorias a partir del 1 de enero de 2026. Por su parte, las luces de emergencia analógicas que están en el mercado desde hace varios años y los triángulos, solo se podrán utilizar hasta el 31 de diciembre de 2025.

¿Cómo funciona la conectividad? El dispositivo integra una eSIM con tecnología NB-IoT (Narrow-Band Internet Of Things) que le proporciona conectividad. En caso de accidente o avería, al activar la baliza, se envía de manera inmediata, automática y anónima una notificación al centro de control de tráfico de la DGT indicando su localización exacta y esta información es compartida en tiempo real a través de la Plataforma DGT 3.0 y del Punto de Acceso Nacional a los demás usuarios de la vía. De esta forma, podrán disponer previamente de la información sobre cualquier incidencia a lo largo de su trayecto, una notificación que no sólo aparecerá en los paneles de información variable que hay en las diferentes carreteras, sino que también estarán en las aplicaciones de movilidad en sus teléfonos y en los propios coches conectados.

¿Por cuánto tiempo se ofrecerá la conectividad? De acuerdo con la Directriz MOV 2022/03, el coste de las comunicaciones del dispositivo estará incluido en el precio de venta al público y estas se garantizarán durante al menos 12 años. Algunos modelos, como es el caso del Help Flash IoT, ofrecen a las personas que lo adquieran antes de que sea obligatorio conectividad adicional sin coste durante estos años previos, obteniendo así dispositivos conectados desde ahora hasta 2038.

¿Tengo que dar mis datos personales al adquirirlas? No. Al adquirirla no es necesario dar ningún tipo de información personal porque la conectividad viene ya incluida en el precio del dispositivo. Sin altas, cuotas ni suscripciones en ninguna compañía telefónica.

¿Los datos que transmiten son anónimos? La información que recibe la DGT está anonimizada y por tanto no incluye en ningún caso nombre, matrícula o cualquier otro dato personal que pudiera permitir identificar al usuario. La baliza únicamente informa a la DGT 3.0 sobre la geolocalización del vehículo que ha tenido una incidencia en carretera.

¿Cada cuánto tiempo envía el dispositivo la información sobre mi vehículo? Este dispositivo permanecerá inactivo hasta que el usuario lo encienda debido a una incidencia. Sólo en ese momento se activará y enviará los datos de geolocalización del vehículo al centro de control de tráfico de la DGT. La información sobre la ubicación del vehículo accidentado se enviará cada 100 segundos y dejará de enviarse una vez se desactive la baliza.

¿Qué tipo de baterías usan las luces V-16 y por qué? Estas balizas funcionan con pilas alcalinas comerciales que les proporciona un mínimo de 2,5 horas de autonomía en modo emergencia. Además, este tipo de pilas, que no sufren sulfatación, conservan hasta 4 años más de un 80% de su capacidad.

¿La baliza activa un servicio de auxilio en carretera? No, la baliza señaliza una incidencia y alerta a otros conductores de la posición del vehículo para prevenir nuevos accidentes. No obstante, Help Flash IoT es compatible con la aplicación líder de asistencia en carretera, Incidence APP. Vinculándola al dispositivo, esta aplicación te ayuda a contactar con tu aseguradora o emergencias de forma ágil e intuitiva, enviándote el servicio de auxilio que necesites en función de si has sufrido un accidente o una avería.