Estreno mundial de la California más innovadora de todos los tiempos

La California es el icono de las furgonetas camper. Tras fabricar más de 280.000 unidades de este modelo superventas, Volkswagen Comerciales presenta ahora una generación completamente nueva: la nueva California. Se basa en la versión larga de la modernísima Multivan. Volkswagen Comerciales ha rediseñado todas las áreas de la furgoneta camper, haciéndola más espaciosa, más inteligente, más sofisticada, más versátil y más sostenible. Y, sin embargo, sigue los pasos de diseño de sus icónicas predecesoras, continuando así una de las grandes historias de éxito del automóvil. Volkswagen Comerciales ha mantenido, naturalmente, detalles clave de la California como el techo elevable y un interior cuidado hasta el más mínimo detalle. Y, por supuesto, la nueva California sigue siendo la furgoneta Volkswagen ideal para el uso diario y, al mismo tiempo, una furgoneta camper para los viajes más extraordinarios de la vida. Todo esto se consigue ahora de forma aún más satisfactoria con los últimos sistemas de propulsión, asistencia e infoentretenimiento y una nueva arquitectura de furgoneta camper. Por primera vez, todas las versiones de la California estarán equipadas de serie con dos puertas correderas, lo que ofrece un uso aún más versátil. Otra novedad es que también habrá una versión híbrida enchufable con tracción a las cuatro ruedas. Esto significa que la furgoneta camper se convierte temporalmente en un vehículo eléctrico, lo que al mismo tiempo permite largas autonomías totales. La preventa de la nueva California en Canarias comenzará en julio.

Beach, Coast y Ocean: la furgoneta camper ideal para cada situación

Volkswagen Comerciales ofrecerá la nueva California en las versiones Beach Tour, así como Coast y Ocean (estas dos últimas con una cocina completa en el lado del conductor). De esto modo, vuelve a estar disponible una familia completa de furgonetas camper para satisfacer las necesidades y situaciones más variadas.

Siempre con techo elevable y con dos puertas correderas

Todas las versiones de la nueva California vienen con techo elevable con una ventanilla delantera y una gran apertura frontal, así como dos ventanillas laterales adicionales en el fuelle (todas con mosquitera). Otra característica común son las puertas correderas en ambos lados del vehículo. De esta forma, la nueva California puede cargarse y descargarse por ambos lados y, en los viajes, ambos lados del vehículo también pueden utilizarse por primera vez como terraza al aire libre, facilitando también el acceso a la cocina desde el exterior. Otra novedad: asientos individuales en lugar de un banco trasero en la parte trasera. En otras palabras, ahora las bicicletas pueden viajar en el interior, y los asientos también pueden colocarse individualmente según las preferencias personales. Por último, pero no por ello menos importante, todas las versiones de la nueva California también están equipadas con una unidad de control camper totalmente nueva en el montante C del lado del acompañante. Todas las funciones de la furgoneta camper pueden controlarse y comprobarse a través de esta pantalla. Alternativamente, las funciones también se pueden manejar a través de una aplicación correspondiente en el vehículo en el sistema de infoentretenimiento o mediante la aplicación California en un smartphone. Un pequeño detalle técnico demuestra lo bien pensada que está la nueva California en todos los ámbitos: toda la iluminación LED y de fondo del interior se puede apagar al mismo tiempo con un breve toque doble en uno de los numerosos interruptores de luz, una función que a menudo no se encuentra ni siquiera en los hoteles de lujo.

La Nueva California en detalle

La Multivan es la base de la nueva California

Desde el punto de vista técnico, todas las versiones de la nueva California se basan en la innovadora plataforma modular transversal (MQB) y, por tanto, en la actual versión de batalla larga de la Multivan. La longitud de la furgoneta camper es de 5.173 mm (predecesora: 4.904 mm); la anchura sin retrovisores exteriores es de 1.941 mm (predecesora: 1.904 mm). Con 1.990 mm, incluido el techo abatible, la altura es idéntica a la de su predecesora, por lo que vuelve a ser compatible con aparcamientos de varias plantas. Entre los ejes hay una larga distancia de 3.124 mm, lo que garantiza aún más espacio a bordo que en su predecesora. Con el techo cerrado, la altura interior es de 1.297 mm; con el techo desplegable abierto, aumenta a 2.108 mm. Gracias a la plataforma MQB, la nueva California dispone de una amplia gama de sistemas de asistencia al conductor que proporcionan seguridad y confort adicionales: desde la función de frenado del vehículo que circula en sentido contrario al girar hasta el Travel Assist, que ofrece asistencia a la conducción semiautomatizada y aumenta así el confort de conducción en trayectos largos.

La primera California con propulsión híbrida enchufable y tracción 4MOTION

La nueva California está propulsada por tres sistemas diferentes, que pueden combinarse con todos los paquetes de equipamiento, y todos ellos están asociados a una caja de cambios automática. Volkswagen Comerciales utiliza una unidad de cuatro cilindros con una potencia de 110 kW (150 CV) como eficiente motor turbodiésel de inyección directa (TDI). El motor turboalimentado de inyección directa de gasolina (TSI) de la nueva California desarrolla 150 kW (204 CV). Tanto el TDI como el TSI accionan el eje delantero. Una novedad de la California es la nueva propulsión híbrida enchufable (eHybrid) con una potencia del sistema de 180 kW (245 CV). La nueva California es el primer modelo MQB del Grupo Volkswagen que combina una propulsión híbrida enchufable con el sistema de tracción total 4MOTION. La propulsión híbrida enchufable permite transformar temporalmente la nueva California en un vehículo eléctrico para el uso diario. La alta eficiencia combinada de un motor eléctrico y un TSI de alta tecnología (1.5 TSI evo2) también permite autonomías totales muy largas y un peso máximo de remolque de hasta 2.000 kg. Esto convierte a la nueva California eHybrid 4MOTION en la compañera ideal para todos los trotamundos y campistas, incluso aquellos que necesiten remolcar barcos o bicicletas.

Pintura bicolor: una característica icónica de la California

No hay ningún otro vehículo en el mundo en el que el acabado de pintura bitono sea tan icónico como en el Bulli, por lo que es lógico que también esté disponible para la California de Volkswagen Comerciales. Como alternativa a los once acabados de pintura de un solo tono, las siguientes variantes de dos tonos estarán disponibles para la nueva California: Plata/Naranja, Negro/Rojo y, en exclusiva para la nueva California, la nueva combinación de colores Blanco/Azul. El fuelle tricapa del techo elevable puede configurarse en los colores Marrón Toffee, Azul Glaciar y Gris Basalto. Además, hay disponibles siete llantas de aleación diferentes de 16, 17, 18 y 19 pulgadas para la nueva California.

Una versión para cada persona

Todas las versiones de la nueva California se han diseñado para adaptarse al mayor número posible de estilos de vida y situaciones de viaje. En comparación con su predecesora, los nuevos modelos están equipados con asientos individuales extraíbles en la parte trasera (cada uno pesa 24 kg) en lugar de una banqueta trasera. Debajo de todos los asientos individuales, así como en los asientos del conductor y del acompañante, hay prácticos cajones. Un gran número de puertos USB-C de 45 vatios también garantizan que los dispositivos móviles nunca se queden sin energía. Las tres versiones que estarán disponibles en Canarias en detalle:

● California Beach Tour: Al igual que la Coast y Ocean, esta versión está equipada de serie con asientos giratorios y regulables en altura para el conductor y el acompañante, las dos sillas ergonómicas plegables en la tapa del maletero, iluminación en el techo elevable (incluye lámpara de cuello de cisne y puertos USB), ventanas correderas en ambas puertas correderas y la nueva unidad de control (pantalla) de la furgoneta camper en el pilar C del lado del acompañante. La Beach Tour también cuenta con una batería adicional para autocaravanas a bordo (40 Ah). La nueva California Beach Tour de cinco plazas está equipada con tres asientos individuales en la parte trasera; los respaldos de los dos asientos traseros exteriores pueden abatirse completamente hacia atrás, a diferencia de lo que ocurre en la Multivan. Esto crea las condiciones necesarias para crear dos espacios adicionales para dormir en el habitáculo. Para ello, la California Beach Tour lleva a bordo un colchón plegable adicional (1.980 x 1.330 mm), que descansa sobre los asientos individuales abatidos y puede plegarse por completo en una bandeja portaequipajes en el maletero cuando no se utiliza. Todas las versiones de la nueva California están equipadas también con una mesa plegable.

● California Coast: La California Coast de cuatro plazas está equipada con dos asientos individuales en la parte trasera, una cocina completa en el lado del conductor y una segunda batería de autocaravana. Lo mismo se aplica a la Ocean. La cocina se ha rediseñado por completo. Una de las diferencias con respecto a la predecesora es que la cocina con armarios, fregadero y cocina de gas de un solo anillo ofrece un espacio similar, pero no sobresale tanto hacia delante gracias a la mayor longitud exterior de la nueva California. Esto tiene muchas ventajas: sigue habiendo espacio para entrar y salir por la puerta corredera de la izquierda; los conductores que lo necesiten tienen bastante más espacio para un ajuste óptimo del asiento; el asiento del conductor, regulable en altura, ahora también puede girarse completamente 180 grados; y se crea espacio para el frigorífico, que se abre hacia delante como en la Gran California. De este modo, este último no sólo puede utilizarse de forma más eficaz, sino que también puede manejarse desde el exterior del vehículo para cargar y descargar el desayuno o las bebidas frías. La cama plegable de la zona de estar mide 1.980 x 1.060 mm. Cuando está desplegada, es extremadamente estable, descansando sobre uno de los asientos abatidos de la derecha y sobre un escalón integrado en la cocina americana de la izquierda.

● California Ocean: La Ocean ya era el modelo estrella de la línea de productos anterior. Esto también se aplica sin reservas a la nueva California. En comparación con la versión Coast, la Ocean de cuatro plazas está equipada con numerosos detalles adicionales de serie. Entre ellos, el exclusivo tejido de los asientos Mélange Raven fabricado con material reciclado (las letras California están bordadas en los respaldos de los asientos delanteros), calefacción para los asientos del conductor y del acompañante, calefactor auxiliar de aire, climatizador automático (Climatronic), un gran cofre portaobjetos en el techo sobre el compartimento de carga e iluminación de fondo en la cocina. El depósito de agua dulce de 28 litros de los modelos Coast y Ocean es ahora cinco litros mayor. Ambas versiones cuentan además con una práctica mesa plegable exterior (que también puede utilizarse en el interior y como prolongación de la encimera) y una toma de corriente adicional de 230 voltios con conexión a tierra en el exterior para una placa eléctrica.

La nueva arquitectura interior de la California Beach Tour

Los respaldos de los asientos individuales de la parte trasera de la California Beach Tour pueden abatirse hacia delante o hacia atrás para crear una superficie de cama plana sobre ellos. El cómodo colchón plegable se coloca simplemente sobre los asientos abatidos y un soporte trasero. También se ha mejorado el sistema de oscurecimiento. Volkswagen Comerciales ha desarrollado bolsillos extraíbles para las ventanillas laterales traseras, simplemente se cuelgan en la parte superior de la ventanilla y la cubren completamente. Una solapa con cremallera permite abrir compartimentos para guardar ropa y todo tipo de utensilios. En las puertas correderas y el maletero se han integrado prácticas persianas enrollables en los marcos de las ventanillas. Para las ventanillas laterales delanteras se utilizan de nuevo cortinillas opacas que se fijan al marco de la puerta mediante imanes, mientras que en las versiones Coast y Ocean, las cortinillas son térmicas de nuevo diseño. El parabrisas se cubre ahora con una cortinilla opaca que se fija mediante varillas integradas en el hueco de la ventana; en las versiones Coast y Ocean, se trata de una nueva cortinilla aislante.

La nueva arquitectura interior en las versiones Coast y Ocean

Las versiones Coast y Ocean vienen de serie con cocina americana instalada en el lateral. La cocina americana de las versiones Coast y Ocean es extremadamente versátil. En la Coast, la cocina está diseñada en los dos acabados decorativos Platinum Sandwick (parte superior clara) y Raven Brushed (parte inferior oscura); a diferencia de la Coast, la parte superior de la Ocean viene con el acabado decorativo claro Frizo Sandwick. Con su diseño icónico y el probado material de aluminio ligero, los armarios son similares a los de su predecesora, pero ofrecen una distribución aún más práctica. Visto desde la tapa del maletero, vuelve a haber un armario con zonas de estiba a la izquierda. Aquí se encuentran también los fusibles del habitáculo. Sin embargo, este armario ya no se utiliza para extraer la bombona de gas; ahora es mucho más fácil acceder a ella a través de una pequeña puerta en el compartimento de carga. Para ello, la boca de llenado del depósito de agua limpia se encuentra ahora debajo del armario para mayor seguridad. La conexión para la ducha exterior está integrada justo al lado. En cuanto a la arquitectura de su cocina, la Coast y la Ocean también siguen el concepto ingeniosamente práctico de su predecesora. Y a pesar de ello, todo es nuevo y está aún mejor pensado. A la izquierda, en lugar de un armario profundo, hay ahora un armario con puerta corredera, que ofrece espacio para utensilios de cocina, por ejemplo. A la derecha comienza la encimera, que cubre los fogones y el fregadero. Debajo hay otro armario con zonas de estiba. El frigorífico que se abría hacia arriba en el modelo anterior se sustituye ahora por un frigorífico extraíble mucho más práctico, al estilo de la Grand California. Como la cocina ya no llega hasta el asiento del conductor, se ha creado un espacio adicional. Éste se puede utilizar, por ejemplo, para la mesa plegable exterior variable, que no sólo se puede bloquear hacia fuera como un práctico estante en la cocina americana, sino también hacia dentro como una pequeña mesa de comedor o como una extensión de la encimera de la cocina hacia el asiento del conductor.

Concepto de tres zonas

Con la nueva California, Volkswagen Comerciales presenta un nuevo concepto de tres zonas para camping gracias a las dos puertas correderas. El amplio interior y los espacios a derecha e izquierda de las puertas correderas se fusionan para crear un espacio vital rodeado de naturaleza.

Zona uno: el habitáculo de la nueva California. Detrás de los asientos delanteros ajustables en altura, que pueden girar 180 grados, todo el interior del vehículo es un habitáculo ideal para el uso diario que ofrece el nivel de flexibilidad habitual. Gracias a estos asientos variables, ahora se pueden transportar fácilmente tablas y bicicletas a bordo del vehículo. Cuando se utiliza como furgoneta camper, la zona de asientos de la nueva California puede convertirse rápidamente en una zona chill-out plana o en asientos frente a frente para comer o jugar juntos. Gracias al techo elevable, el vehículo ofrece una impresionante altura libre máxima de 2.108 mm.

Zonas dos y tres:las terrazas de la nueva California. Lo más destacado, sin duda, es que la nueva California también tiene una puerta corredera en el lado del conductor, que se abre para crear un espacio exterior adicional. Para maximizar la variabilidad, el toldo puede pedirse para el lado derecho o izquierdo del vehículo.

Control mediante la unidad de control de la furgoneta camper, smartphone o sistema de infoentretenimiento

Todas las funciones relevantes para la acampada se manejan mediante la pantalla táctil de 5 pulgadas de la nueva unidad de control de la nueva California situada en el montante C del lado del acompañante. Esto incluye información sobre los niveles de agua fresca y residual, las funciones de iluminación interior, incluida la iluminación de fondo, el estado del suministro eléctrico, el frigorífico y el calefactor auxiliar. Además, la nueva California puede cambiar al modo Camping en la pantalla para desactivar automáticamente las funciones Coming Home y Leaving Home al abrir y cerrar el vehículo en el camping, por ejemplo.

Al mismo tiempo, la mayoría de estas funciones también se pueden controlar con un smartphone mediante la aplicación California y mediante la aplicación para el vehículo del sistema de infoentretenimiento. Con el sistema de infoentretenimiento también se puede acceder a un indicador de inclinación que permite nivelar la autocaravana.

Preventa

La preventa de la nueva California comenzará en julio de 2024 y las primeras entregas en Canarias tendrán lugar en el último trimestre del año.