Los errores más frecuentes al comprar coche de segunda mano

A menudo, la gente se relaja demasiado al comprar un coche usado. Este momento decide lo cómodos y sin problemas que serán tus desplazamientos diarios durante al menos unos cuantos años. Olvidar o simplemente saltarse alguno de los pasos vitales de la comprobación de un coche usado puede arruinar tus finanzas.

El mercado de vehículos usados tiene ofertas muy tentadoras. Es cierto que muchos creen que comprar un coche de segunda mano es pagar por los problemas de otro; lamentablemente, algunos «profesionales» de dudosa moral han hecho mucho daño a este sector… Pero, con estos sencillos trucos, será difícil que te den «gato por liebre».

Los expertos de Autocasión nos recomiendan en primer lugar mirar el exterior del automóvil; comprueba si tiene golpes. Los arañazos y pequeñas abolladuras de aparcamiento no deben desanimarte a la hora de comprar un coche: te servirán como arma para negociar el precio, pero no significan nada grave.

Busca asimetrías en la carrocería. Si un faro está más bajo, si el parachoques tiene más hueco entre él y la aleta en un lado que en otro o si el capó ajusta más por un lateral… nos indica que hay un golpe mal reparado; eso sí debe ponernos en alerta.

Comprueba todas las luces, pilotos, molduras… Desconfía de los coches que equipan las tulipas traseras tipo «tuning», a veces se montan tras un accidente, ya que son más baratas que las originales.

Abre el capó y revisa los anclajes de los faros, los puntales delanteros y los soportes de los amortiguadores. Sigue jugando a las siete diferencias… si la soldadura de uno de los puntales es distinta a la del opuesto, puede haber sido reparado.

Ya que estás en el vano motor, comprueba si hay fugas de aceite, si la mecánica está demasiado limpia o demasiado sucia…

Pide al propietario que ponga en marcha el coche. O bserva si en el proceso de arranque el propulsor traquetea demasiado: podría indicar que algún soporte de motor está roto.

Con el motor encendido, pide al propietario que gire la dirección a un extremo y al otro. Si oyes una especie de gruñido, puede deberse a un nivel de líquido de la servodirección bajo, lo cual indica una fuga en el sistema de asistencia. Si se oyen chirridos, normalmente se debe a una correa de auxiliares en mal estado o destensada.

Tras estas recomendaciones, también conviene recordar los principales errores que comenten los compradores de vehículos de segunda mano. Con la ayuda de Matas Buzelis -experto en automóviles de carVertical y presidente de la Asociación de Inteligencia del Automóvil-, hemos elaborado una lista de los errores más comunes que cometen los compradores antes de poner dinero sobre la mesa.

El primer error es el de saltarse la prueba de conducción. La mayoría de los problemas de transmisión y suspensión sólo pueden detectarse durante una prueba de conducción. A algunas personas les parece bien comprar coches usados por Internet. Eso significa que no tienen la oportunidad de probar su compra antes de transferir una tonelada de dinero.

Una prueba de conducción también te permite experimentar las sensaciones al volante, cuya importancia no debe subestimarse. Berlinas, utilitarios, todoterrenos, SUV deportivos... cada tipo de vehículo tiene un tacto diferente y es importante experimentar esta diferencia antes de pagar.

¿Cómo realizar una prueba de conducción?

En primer lugar, asegúrate de que el vendedor está de acuerdo con que conduzcas el coche. Los pedales, la suspensión y la transmisión deben ser diferentes a los de tu vehículo, así que aléjate del tráfico denso para evitar accidentes. La clave de una buena prueba de conducción es probar distintos entornos. Por tanto, busca zonas con Rectas largas , para probar cada marcha. No debe haber vibraciones a velocidades más altas.

Busca también carreteras con viento y comprueba cómo se maneja el coche: ¿es estable o se tambalea?. Los os caminos de tierra son ideales para identificar una suspensión torpe y traqueteante. Finalmente, busca una colina porque conducir cuesta arriba ejerce más presión sobre la transmisión. Ahí es donde un embrague desgastado puede empezar a patinar.

Puede que muchos no se sientan lo suficientemente competentes como para detectar cualquier problema con un coche durante una prueba de conducción. Sin embargo, según Buzelis, «incluso las personas que no entienden mucho de coches pueden identificar ruidos o rechinidos inusuales, cambios de marcha bruscos, etc. Esto ayuda a decidir si merece la pena dar el paso de solicitar la aprobación de un mecánico«.

Evita tomar decisiones impulsivas

Uno de los principales trucos de los vendedores de coches es atraer a la gente hacia compras impulsivas. Antes de gastarte el dinero que tanto te ha costado ganar en un coche deportivo, piensa detenidamente en tus necesidades. Los motores más grandes aumentan significativamente el gasto de combustible a largo plazo, los SUV utilizan neumáticos más caros, los coches lujosos se averían con más frecuencia. No pagues de más por cosas que no necesitas.

«Sumérgete en los anuncios de coches usados y te agobiarás hasta el punto de »Vamos a comprar éste, quiero superar esta locura cuanto antes. En lugar de eso, averigua primero qué tipo de coche necesitas«. Según Matas Buzelis, experto en automoción de carVertical, hay pasos sencillos que te ayudarán a filtrar la elección equivocada de coche:

Presupuesto y tipo de combustible

El precio de tu futuro coche no debería superar el 35% de tus ingresos anuales. Además es conveniente elegir previamente un tipo de combustible: los coches eléctricos cuestan una fortuna, pero son baratos. Los coches diésel son económicos y estupendos para viajes largos. Los de gasolina son más silenciosos y requieren menos mantenimiento, pero consumen más combustible.

Decide cuánto espacio necesitas: las furgonetas son las más prácticas en cuanto a asientos y maletero. Pero las rancheras también suelen ser adecuadas.

Los SUV y los todoterreno son mucho más complejos y caros de mantener. Si no te enfrentas a menudo a condiciones extremas de la carretera, puede que te convengan más los coches con 2 ruedas motrices. Compara modelos de distintos fabricantes: no te centres en una marca sin una razón sólida. Puedes explorar grandes alternativas por un precio inferior.

Estos sencillos pasos te ayudarán a ignorar los coches que no necesitas y a reducir la lista a las opciones perfectas para ti y tu familia.

Consejo de un mecánico

A menos que sepas inspeccionar un coche y tengas todas las herramientas esenciales, debes llevar el vehículo a un profesional para la revisión final. Examinarán la suspensión, el motor y conectarán una herramienta de diagnóstico. Llama a cualquier taller cercano al vendedor al menos un día antes de la revisión. Así te asegurarás de que tendrán tiempo para atenderte.

Estas inspecciones no son caras, pero aun así, no malgastes tu dinero si no vas en serio a comprar ese coche. Matas Buzelis está convencido de que estas inspecciones revelan la confianza que tiene el vendedor en su coche: «A menudo he visto que los vendedores de coches usados señalan en los anuncios que no tienen problemas con las inspecciones en un taller. Sin embargo, no te fíes sólo de su confianza: incluso los vendedores más seguros de sí mismos pueden empezar a evitar una inspección profesional cuando llegas a esa parte del proceso. Esto es una señal de alarma. Pero aunque el vendedor se muestre confiado, eso no significa necesariamente que el coche esté en perfecto estado».

Así que, independientemente del precio del coche, las decisiones equivocadas al comprar tu próximo vehículo pueden acarrearte grandes problemas. El coche puede averiarse o puedes descubrir sistemas que funcionan mal.