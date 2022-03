«Desde el rent a car creemos que este va a ser un ejercicio de recuperación»

El sector del rent a car juega un papel fundamental en la automoción española. Las principales multinacionales actúan como catalizadores de un parque más joven y menos contaminante, con unas flotas que se renuevan cada 9 meses.

En cuanto a la Movilidad, el alquiler de vehículos es, gracias a su oferta por días, horas o minutos, una pieza determinante para descongestionar las ciudades, permitiendo prescindir de los coches particulares, los cuales pasan el 97% del tiempo parados y aparcados, mientras que los de alquiler están el 80% de su vida útil en uso.

En lo referente al Turismo, el rent a car está vinculado directamente a este sector, uno de los motores económicos del país, pues sólo las principales compañías de movilidad aportan al PIB español más de 4.670 millones de euros (un 0,4% del total).

La crisis del Covid-19, y las repercusiones de la invasión rusa de Ucrania son algunos de los factores que en los últimos años han repercutido en este sector. Son algunas de las cuestiones sobre las que preguntamos a Tobías Zisik, presidente de Aneval, la asociación que representa a los cinco grandes del sector: Avis, Enterprise, Europcar, Hertz y Sixt.

Tobías Zisik, presidente de Aneval

- El sector del rent a car ha sido uno de los grandes perjudicados por el Covid 19 como consecuencia de la importante caída del turismo. ¿Cuál es la situación actual y cuáles son sus previsiones?

Ahora mismo nos encontramos en una situación de transición. Venimos de un 2021 que fue muy volátil: arrancó muy mal, el verano fue relativamente bueno y terminó con el inicio de la oleada de ómicron que impactó en nuestro negocio. Facturamos 900 millones, la mitad que antes de la pandemia, y aún así fuimos el artífice de que las matriculaciones terminaran el año en positivo en España.

El año 2022 lo encaramos con optimismo siempre que los datos sanitarios permitan el final de las restricciones. Creemos que va a ser un ejercicio de recuperación. De la mano de la previsible mejora del turismo vendrá también la recuperación del rent a car, algo que se empieza a anticipar ya con la campaña de Semana Santa.

Calculamos que la facturación este año estará sólo un 20% por debajo de 2019, por lo que podría rondar los 1.400 millones de euros. Hay una importante demanda estancada de turistas con ganas y capacidad de viajar. También esperamos que en el corto plazo se produzca una vuelta a los eventos presenciales, así como grandes ferias y congresos empresariales.

En 2023 esperamos ya regresar a los números previos a la pandemia pero es difícil hacer previsiones en estos tiempos tan volátiles. La dificultad es que no tenemos anticipación. Lo normal sería que a estas alturas pudiera dar las reservas que tenemos para abril, mayo, junio, etc., pero no las tenemos porque los viajes se planifican cada vez con menos antelación.

Por eso estamos pidiendo a los clientes que anticipen sus reservas de vehículos todo lo que puedan: es la mejor manera de asegurar la disponibilidad de un automóvil al mejor precio posible.

- ¿Qué peso tiene el rent a car español en Europa?

España es el segundo país de los grandes de Europa en porcentaje de matriculaciones de vehículos de rent a car sobre el total de las ventas, solo por detrás de Italia, según datos de MSI.

En concreto, en España las matriculaciones de las empresas alquiladoras en 2021 supusieron el 17,6% del total de las ventas, mientras que en Italia este porcentaje llegó al 22,4%. Por detrás se situaron Alemania (10,3%) y Francia (8,35%).

- Una vez superados los confinamientos nos encontramos con una importante carencia de vehículos por parte de las marcas. ¿Cómo afecta la crisis de los microchips al sector? ¿Cómo van a conseguir los coches que ahora mismo están demandando?

Es un tema en el que llevamos trabajando mucho tiempo para intentar garantizar la disponibilidad de flota para todos los clientes, especialmente en épocas de mayor afluencia de visitantes como Semana Santa o verano.

Aunque la escasez de vehículos es una crisis global con un origen totalmente ajeno a nuestro negocio, nos ha afectado de lleno, como a todo el sector de la automoción. Antes de la pandemia, el parque de coches de alquiler en España se estimaba en 818.000 vehículos, y actualmente la flota ronda los 550.000 vehículos.

Estamos en contacto permanente con los fabricantes. Lo que les pedimos es claridad en el suministro de coches para poder planificar este año.

Mientras, las empresas de 'rent a car' estamos alargando el tiempo de los coches en propiedad en lugar de vender flota y quedándonos con ellos prácticamente inmovilizados en temporada baja. Esto implica un coste financiero importante, pero lo hacemos para intentar garantizar que cuando llegue la temporada alta nuestros clientes tengan coches disponibles.

También estamos renegociando los contratos de buyback para alargarlos en el tiempo y algunas empresas están recurriendo de manera puntual a otros canales de compra como la importación.

El panorama es complejo y la verdad es que a estas alturas del año tememos más la falta de vehículos que de turistas.

- ¿Qué papel juegan las empresas de rent a car en la descarbonización? ¿Qué porcentaje de vehículos de bajas emisiones tienen en sus flotas?

Estamos comprometidos con la descarbonización, pero consideramos que debe hacerse mediante una transición ordenada hacia la movilidad eléctrica y sin discriminar ninguna tecnología.

En los dos primeros meses del año el 60% de los vehículos que matricularon las empresas de rent a car fueron de gasolina, híbridos e híbridos enchufables. Pensar que la movilidad sostenible se reduce a incorporar eléctricos a nuestras flotas sería un error. Nuestro modelo de negocio y las flotas de nuestras empresas son en sí sostenibles. Somos los que menos contaminamos, 12-15 gramos menos de emisiones a la atmósfera que la media de los demás vehículos. El 73% de los vehículos que las empresas de Aneval son de bajas emisiones, ya que emiten menos de 120 gramos de CO2 por kilómetro.

Y sin embargo, algunas Administraciones Públicas a la hora de legislar no tienen en cuenta las muchas externalidades positivas de nuestras flotas (juventud, seguridad, etiqueta ECO) y plantean exigencias medioambientales muy difíciles de cumplir.

El problema no son las flotas de rent a car como las nuestras, que se renuevan cada 9 meses, sino el resto del parque español que tiene una media de 11,6 años de edad, frente a los 6,8 años de nuestro sector.

Los vehículos antiguos son los responsables de los altos niveles de emisiones y son aquellos sobre los que hay que poner el foco, promoviendo su retirada a través de planes de incentivos al achatarramiento.

- ¿Piden los clientes vehículos eléctricos? ¿En qué medida las empresas de renta car tienen que ofrecer este tipo de vehículos? ¿Hay suficiente infraestructura de recarga en España?

El lento despliegue de infraestructuras de recarga está afectando al rent a car, pero no tanto por el lado de la oferta como de la demanda.

Estamos haciendo los deberes y aumentando con decisión la oferta de vehículos eléctricos, pero existe una falta de interés real de nuestros clientes: aunque los ofrezcamos no se alquilan tanto como querríamos, porque se encuentran con dificultades para encontrar puntos de recarga. Los clientes buscan libertad con los coches de alquiler. A nadie le apetece alquilar un vehículo eléctrico y no encontrar dónde cargarlo.

Aunque España ha mejorado desde 2020 en el Indicador de Electromovilidad, que mide el grado de penetración del vehículo eléctrico y la implantación de puntos de recarga, todavía estamos por debajo de la media de la Unión Europea.

España quiere alcanzar los 340.000 puntos en 2030, pero lo cierto es que en 2021 solo había 13.411. En el último año, el desarrollo de infraestructuras de recarga de acceso público ha sido muy lento centrándose en las instalaciones de poca potencia.

- ¿Cómo les afecta la Ley balear de Cambio climático?

La Ley Balear de Cambio Climático nos impone la obligación de retirar toda la flota diésel dentro de tres años.

Queremos poner en valor que nuestra flota en Baleares de vehículos diésel está por debajo del 30%, frente al 38% del parque total de vehículos. Prácticamente toda nuestra flota ha sido renovada recientemente y el 73,7% de ésta en Baleares emite menos de 120 gramos de CO2 por kilómetro.

Como decía anteriormente, estamos comprometidos con la descarbonización, pero reclamamos medidas imparciales tecnológicamente, que no discriminen a los vehículos por su tecnología, máxime cuando uno de última generación cumple con las normativas de emisiones y anticontaminación.

Una posible solución pasaría porque no se obligue a las compañías de rent a car a comprar vehículos eléctricos, sino a reducir las emisiones. Así podríamos escoger la mejor opción entre los vehículos de tecnologías alternativas para el mercado y el usuario, pero cumpliendo siempre con los objetivos medioambientales.

Reclamamos unas infraestructuras de recarga adecuadas, porque lo que Baleares nos obliga a cumplir es muy difícil sin puntos de recarga.

Si no se atienden unas demandas mínimas, será cada vez menos atractivo para los turistas apostar por el rent a car. Y eso tendría un impacto directo muy negativo en la llegada de turistas a ciertos destinos, caso de Baleares. Sin la independencia que proporciona el alquiler de vehículos y sin la libertad sobre qué modelo elegir para moverse, muchos visitantes pueden optar por viajar a otros destinos.

- ¿Cómo les afecta la incorporación al entorno urbano de empresas de carsharing, alquiler por horas o minutos? ¿Qué diferencia al sector del rent a car con el carsharing?

Nosotros somos carsharing: no hay diferencia entre carsharing y rent a car, es una idea en la que venimos insistiendo a las distintas administraciones con las que nos reunimos. De hecho, nuestro servicio de alquiler no es otra cosa que un coche compartido.

Lo que cambia es la duración (minutos y horas en un caso, días enteros en el otro) y la tecnología, pero de hecho algunas de nuestras empresas también damos un servicio de carsharing en las grandes ciudades como Madrid o Barcelona. No son modelos enfrentados sino dos formas de movilidad sostenible que deben y van a convivir.

- Una reclamación histórica del sector del rent-a-car es la equiparación del IVA reducido a la actividad turística ¿en qué punto se encuentra esta demanda?

En punto muerto. Cuando hablamos con la Administración se nos escucha pero no hay ninguna respuesta por su parte. Es algo frustrante porque pensamos que es una reclamación muy justa que nos ayudaría en este momento de enorme volatilidad.

Nuestra actividad está relacionada con el transporte de viajeros, que tiene el IVA al 10%, y con el turismo, que también está al 10%, pero nosotros, que somos las dos cosas, estamos gravados al 21%.

No pedimos una reducción generalizada del IVA sino la aplicación correcta y justa de este gravamen, pues es indudable que somos turismo, transporte y movilidad.

Además damos servicios no solo a turistas, sino también a negocios locales y a la población general, razón por la que fuimos declarados un servicio esencial durante toda la pandemia.

Una mejor fiscalidad para nuestro sector puede ayudar también al cambio de paradigma de la movilidad que está impulsando el Gobierno. Si se desea avanzar en la descarbonización y reducir el uso del coche privado, los servicios de movilidad sin conductor no deberían estar penalizados y el rent a car tendría que tener el mismo IVA que los servicios con conductor, el 10%.