VW reformula su estrategia y se centrará en eléctricos, el Golf y Tiguan

El nuevo director de la marca Volkswagen, Thomas Schäfer, ha optado por una estrategia de producto más pragmática, basada en el sistema eléctrico denominado MEB, (bloque de construcción modular de propulsión E), que es una plataforma de automóvil del Grupo Volkswagen que se desarrolla para varios vehículos eléctricos del consorcio desde 2015, y en los modelos extremadamente fuertes Golf y Tiguan.

Las nuevas medidas ad hoc girarán en torno a estos dos pilares, según ha publicado Frakfurter Allgemeine. El MEB no será reemplazado, como estaba previsto en 2025, pero será elevado su nivel de competitividad, actualmente poco satisfactorio: es pesado, se carga lentamente y no tiene suficiente alcance. Pero tiene potencial y Volkswagen invertirá hasta 1.500 millones para fortalecerlo.

La especificación de 175 a 200 kW como velocidad de carga debería aumentar al «nivel Tesla». Volkswagen prefiere la próxima generación de baterías, que se instalará bajo el nombre de celda unitaria en el 80 por ciento de todos los modelos del Grupo VW. No solo se utilizará con el próximo kit de construcción llamado SSP, sino ya en el MEB, lo que parece encajar con la decisión de no lanzar el sedán de lujo eléctrico Trinity en 2026, como estaba planeado. Schäfer concede prioridad a cubrir los déficit en comparación con la oferta de Hyundai/Kia.

El sedán de lujo eléctrico no estará disponible hasta 2028. Además, finalmente el Trinity ya no estará diseñado como un sedán, sino que debería tener fuertes vínculos con los SUV. Este segmento continúa creciendo y casi todos los fabricantes están alineando su cartera en consecuencia. Volkswagen no desea quedarse atrás en esta tendencia.

En cuanto a los modelos, ve el Tiguan eléctrico como potencial éxito de ventas. El SUV compacto se relanzará como modelo con motor de combustión el próximo año. El Tiguan debería poder conducir completamente en modo eléctrico para 2026. Se anuncia con una autonomía de 700 kilómetros, promete buen aspecto y mucho espacio. Será producido en Wolfsburg.

El modelo compacto eléctrico ID 3 será revisado el próximo año. El diseño del futuro pequeño coche eléctrico ID 2 ha sido descartado y será rediseñado con fecha de lanzamiento en 2025, a tiempo para competir con el R5 eléctrico de Renault. El Golf VII se menciona repetidamente como punto de referencia en el recién creado Comité de la Junta Directiva para el enfoque en el cliente Customer VAC. El Polo y el Passat también se consideran ases y se está trabajando para hacerlos eléctricos. El problema es que, con la nueva legislación de la UE-7, los coches pequeños serán desproporcionadamente caros a partir de 2026. VW debería instalar básicamente una transmisión automática DSG de entre 5.000 y 7.000 euros.

Esto deja toda una generación de Polo al borde de la extinción y la revisión de decenas de miles de Seat Ibiza, Seat Arona, Skoda Fabia y Skoda Kamiq. El ID 2 eléctrico tiene como objetivo un precio de salida de 25.000 euros. Solo en un futuro lejano aparece para el grupo un microcoche concebido bajo la dirección de Skoda, con un valor objetivo de 18.000 euros, que hasta ahora se ha considerado inalcanzable debido a las costosas baterías y los altos precios de las materias primas. No se descarta el renacimiento del pequeño eléctrico e-Up.