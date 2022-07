El precio es el factor más importante al elegir taller para la revisión del coche

El precio y la confianza son dos de los factores que más valoran los consumidores a la hora de elegir taller para las revisiones del coche. Pero además más de la mitad de los españoles (53%) cree que, si realiza la revisión fuera del concesionario, pierde la garantía de su vehículo. Son dos de los tópicos de los conductores españoles sobre las revisiones oficiales del coche.

Son algunas de las conclusiones del estudio #EllasConducen Sin Barreras, elaborado por la cadena de mantenimiento Midas, en el que se refleja que el 77,30% de los españoles es consciente de la importancia de la revisión del vehículo especialmente en vacaciones.

Ante la pregunta sobre los factores más determinantes a la hora de elegir dónde hacer la revisión del vehículo, prevalece el precio (68%), la confianza (65,90%) y la calidad de la revisión (69,90%), En este sentido, cabe destacar que el 93,30% de los encuestados estarían dispuestos a cambiar de concesionario a taller multimarca (o viceversa) si el sistema de revisión es el mismo, pero más económico.

En cuanto a los hábitos de los españoles con respecto a la revisión del vehículo, el 77,50% asegura que tener muy en cuenta los tiempos establecidos por el fabricante para realizar la revisión del vehículo, frente al 22,50% que únicamente acude al taller para hacer las revisiones en caso de algo no funcione correctamente.

El 79,50% de los españoles piensa que en un concesionario el precio por hacer la revisión es mucho más elevado que en un taller dado que se asocia a que es más completa o se revisan más puntos de control (10,19%). Sin embargo, existen talleres o compañías que trabajan acorde a las indicaciones del fabricante. En algunos casos este tipo de revisiones pueden llegar a ser hasta un 40% más barata que en los talleres oficiales.

El principal motivo que se argumenta en favor de realizar la revisión en un concesionario es, fundamentalmente, que es la única forma de mantener la garantía oficial del vehículo (50%). Esta es otra falsa creencia muy extendida, ya que desde 2002, no es necesario pasar la revisión del coche en la casa oficial para mantener la garantía del fabricante. «Según los datos de nuestro estudio, el 53,8% de los conductores que deciden realizar la revisión de su vehículo en un concesionario creen que no conservan la garantía del vehículo, algo que, acorde a la normativa, no es cierto», añade Jocelyne Bravo, Client & Digital Marketing Manager en Midas España.

Por otra parte, otro aspecto a tener en cuenta es la calidad y profundidad del estudio que se hace del vehículo. Los datos del estudio #EllasConducen Sin Barreras indican que el 69,1% de los participantes en la encuesta desconoce la cantidad de puntos del vehículo que se chequean durante la revisión, aunque un 66,7% cree que sería hasta un máximo de 30.