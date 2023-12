«Polestar se ha consolidado como la única marca premium que fabrica solo coches eléctricos»

El director general de Polestar en España hace balance de su marca tras un año y medio operando en nuestro mercado. Cuatro 'Polestar Spaces' abiertos y un destacado éxito en conocimiento de marca y también en ventas con el formato 'figital' por el que apuesta la marca son algunos de los hitos logrados por la firma en este tiempo.

¿Cuál es el balance de este primer año completo en España?

Teníamos varias prioridades, la primera es que la gente sepa quién es Polestar como marca, y estamos muy contentos, porque aunque llevamos solo un poco más de un año en España, en poco tiempo somos reconocidos como una marca de coches eléctricos de alto rendimiento y una alternativa en el segmento premium. La segunda prioridad era dar a conocer nuestro modelo de negocio. Aunque la venta de Polestar es on-line, sabemos lo importante que es dar la posibilidad a nuestros clientes de ver, tocar y probar nuestros coches, por eso viajamos por las ciudades con un equipo de especialistas con diferentes acciones y eventos de conducción, y a eso sumamos la llegada de los Polestar Space, unos showrooms de los que ya hemos abierto el primero en Barcelona, dos más en Madrid y a principios de 2024 tendremos en marcha el de Valencia.

Otro trabajo importante en este primer año tiene que ver con el 'B2B' o la venta de vehículos a empresas. Para un cliente particular es importante la facilidad de la página web, las pruebas y la experiencia de uso, pero para grandes cuentas es distinto, necesitamos que nuestros coches están entre aquéllos que puedan elegir los empleados, y estamos haciendo un gran trabajo para estar en ese canal de ventas, muy importante para los eléctricos y para los premium. Así que después de un año y medio pues estamos muy contentos con cada uno de estos puntos: conocimiento y posicionamiento de marca, acercamiento a los clientes y expansión de red de Spaces y presencia en el canal de ventas a empresas.

El segmento eléctrico se está decantando por coches grandes y de alto valor, como los futuros Polestar 3 o Polestar 4, ¿veremos modelos más accesibles que el Polestar 2?

Con el Polestar 3 estamos hablando de un SUV de más o menos de cien mil euros, y el Polestar 4, aunque aún no está definido, estará en el territorio de los sesenta a setenta mil euros. Claramente estamos yendo hacia el mercado del lujo, pero para popularizar la movilidad eléctrica no solo hacen falta coches de precio accesible o ayudas del Gobierno, sino que esas las sean sencillas y una potente red de recarga. En el primer caso, no es normal que el cliente o la marca encuentre 17 formas diferentes de acceder al plan de ayudas, eso hay que mejorarlo. En el segundo, hay que aumentar los puntos de recarga y llegar a los cien mil desde los alrededor de 27.000 que ahora tenemos. Lo cierto es que hay 40.000 que están casi listos pero que, por un problema u otro, no se ponen en marcha. Si se puede agilizar todo esto, tendríamos más coches eléctricos en la calle y un mercado más grande.

Por nuestra parte, necesitamos hacer un mejor trabajo de explicar lo que es un coche eléctrico hoy, porque el 95 por ciento del uso que haces de tu coche, lo puedes hacer sin problema si puedes cargar en tu casa o en la oficina, y en los viajes largos cada vez hay más autonomía en los coches y más puntos de recarga. Nuestros modelos alcanzan hasta 650 km en homologación y hasta 800 kilómetros en ciudades. Aun así un elemento clave para reducir ese miedo que aún tiene la gente a no llegar a los sitios con un coche eléctrico es la información, explicarlo bien a todos los clientes. Para ello contamos con la prensa y contamos con las demás marcas que también nos ayudan para quitar ese miedo que tiene la gente porque, sinceramente, una vez que hayas pasado a un coche eléctrico nunca vas a volver a uno de combustión.

En nuestro caso una parte importante es la prueba de producto, porque la gente habla sin haber probado un eléctrico en su vida, así que con nosotros no sube solo a un eléctrico, sino a un coche formidable: bonito, con sensaciones de conducción nuevas, dinámico… y de todo eso no se dan cuenta hasta que se suben a un coche y lo prueban

¿Cuál es vuestro principal competidor en el mercado?

Creo sinceramente que estamos creando un mercado nuevo. Somos la única marca global premium de coches exclusivamente eléctricos. Nuestro objetivo global son 300.000 unidades de modelos eléctricos premium, un sector en el que ahora mismo no hay ninguna marca que esté creando coches eléctricos en exclusiva.

El SUV de gama alta Polestar 3, competidor de los modelos premium europeos F. P.

Polestar es una marca cuya dirección y centro de ingeniería y diseño está en Suecia, pero la producción está en China, de donde es el grupo propietario, Geely, dueño también de Volvo, Smart o Lotus. ¿Cómo os beneficia estar en un gran grupo?

Tenemos lo inteligente de estar en un grupo grande, que es compartir las plataformas con elementos técnicos que suponen un menor coste para el cliente y una alta calidad de producción, ofreciéndole un diseño, acabados y equipamiento totalmente distinto al resto de marcas de nuestro grupo y del mercado.

¿Cómo están yendo las ventas del renovado Polestar 2 y los pedidos del Polestar 3? ¿Cuándo llega el Polestar 4?

Estamos muy satisfechos con las ventas del Polestar 2, sobre todo teniendo en cuenta que en este primer año nuestra prioridad era dar a conocer la marca y sus productos como comentaba. Con el Polestar 3 estamos incluso sorprendidos ya que contamos con más de 60 pedidos para un coche que por ahora ni tenemos disponible para prueba dinámica. El 2024 será muy importante para nosotros ya que llegará cargado de novedades: en febrero presentaremos físicamente el Polestar 4 y abriremos los pedidos, en marzo empezaremos las entregas del Polestar 3 y en el segundo semestre las del Polestar 4. Además presentaremos el Polestar 5…..vamos a pasar de tener una gama compuesta de un solo producto a tres ya en los concesionarios, hasta dar cobertura a la mayor parte del mercado premium.

¿Cuándo y dónde serán vuestras próximas aperturas de Spaces y qué peso tienen en las ventas?

Abrimos el primero en el Paseo de Gracia en Barcelona que ya se nos está quedando pequeño y nos vamos a trasladar a uno mayor en la calle Roselló a principios de 2024. Justo después inauguraremos nuestro primer Space en Valencia, en la calle Maestro Rodrigo, y tenemos planes de activar también Málaga. Evidentemente seguiremos con nuestros 2 Spaces en Madrid (Velázquez y Avda. de Burgos) e implementando roadshows por toda España para acercar Polestar a todos los públicos. Por último, seguiremos también nuestra colaboración con Volvo para seguir proponiendo test drives y entregas en seis ciudades españolas a parte de Madrid, Barcelona y Valencia. Aunque nuestro modelo de negocio 'figital' se basa en la venta exclusivamente online, somos totalmente conscientes de la importancia que tiene ver y probar físicamente los productos y por eso constatamos que alrededor del 80% de nuestros clientes han tenido alguna interacción con los Spaces.

¿Qué le diría a un usuario para que comprara un Polestar?

Lo primero es que, si tiene oportunidad de visitarnos en un Polestar Space o en una de las pruebas de nuestros tours, que lo haga, porque será una experiencia increíble. Va a encontrar primero la experiencia de un fantástico coche eléctrico en diseño, interiores, calidades y equipamiento y, después, la de un eléctrico de alto rendimiento y prestaciones.