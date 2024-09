Ampliar Parabrisas de Apple P.F.

Así podrían ser el parabrisas y retrovisores de tu coche en el futuro Las imágenes pueden aparecer en función de hacia dónde mira el usuario, para alinearse con su mirada y no obstruir su campo de visión, o para activarse cuando no ha revisado adecuadamente los espejos o no ha advertido algún peligro