Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Vea la portada de CANARIAS7 de este domingo 30 de noviembre de 2025
La compañía ha cumplido 45 años desde su llegada a España Northgate

Northgate supera los 75.000 vehículos en su flota de renting

Juan Roig Valor

Domingo, 30 de noviembre 2025, 08:00

Comenta

Northgate ha superado los 75.000 vehículos en su flota en España, una cifra que la compañía considera un hito dentro de su estrategia de expansión y que llega dos años después de rebasar las 60.000 unidades. El aumento se apoya en un crecimiento del 9% en las matriculaciones respecto al mismo periodo de 2024.

El récord coincide con el 45º aniversario de la empresa de renting en España, donde ha construido una red de 36 centros con talleres propios y más de 3.000 concertados, empleando a más de 1.400 profesionales.

Esta infraestructura sostiene un modelo centrado en la flexibilidad del servicio, orientado principalmente a clientes profesionales: un 70% de la flota corresponde a vehículos industriales, aunque la oferta incluye también turismos y SUV para empresas, autónomos y particulares.

Northgate defiende que la diversificación de servicios y la capacidad de ajustarse a las necesidades de cada cliente han sido claves para consolidarse en un mercado que busca mayor eficiencia y control de costes.

Además del renting flexible, la compañía opera divisiones específicas como Northgate Talleres –abierta a vehículos propios y ajenos– y dos canales de venta de ocasión, Northgate Ocasión y Northgate Trade. A ello se suma Northgate Data, una solución de telemetría que permite analizar y optimizar flotas.

En el ámbito de la transición energética, la empresa fue de las primeras en introducir vehículos eléctricos en renting flexible, una modalidad que permite acceder a ellos sin permanencia. También ofrece servicios vinculados a la electrificación, como la gestión de puntos de recarga y asesoramiento para la integración de estos vehículos en flotas corporativas.

El consejero delegado, Jorge Alarcón, destacó durante la celebración del aniversario que disponer de una flota amplia y adaptada ha sido determinante para alcanzar este volumen.

Por su parte, el director comercial y de marketing, Eduardo González de la Rocha, subrayó que el crecimiento acumulado en flota, infraestructuras y servicios resume la evolución de la compañía durante estas cuatro décadas y media.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Críticas a la feria navideña: «Si sale un vagón disparado, me entra por la ventana»
  2. 2 El alcalde de Santa Brígida cesa al edil de Obras tras una denuncia del PP por una venta de material municipal
  3. 3 Quién es quién en Canarias 2025
  4. 4 «Hace cinco años que sé que mi padre mató a mi madre y aún no puedo enterrarla»
  5. 5 Los autónomos salen a la calle: «No tenemos ni el lujo de ponernos enfermos»
  6. 6 La balear Sampol irrumpe con fueza y construirá centrales eléctricas en Gran Canaria y Tenerife
  7. 7 El juzgado aplaza el desahucio de la familia numerosa de Ingenio hasta el 5 de febrero
  8. 8 El carnicero Ruymán, el hombre acusado de asesinar a martillazos a su suegra será juzgado este miércoles
  9. 9 Emergencias limita la alerta por contaminación marina a Telde
  10. 10 Dónde saborear Gran Canaria, según la empresaria Pilar López

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Northgate supera los 75.000 vehículos en su flota de renting

Northgate supera los 75.000 vehículos en su flota de renting