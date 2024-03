«Las mujeres tenemos que ser valientes»

Laura Ros es directora de la marca Volkswagen en España y miembro del Comité Ejecutivo. Desde que en 1997 ingresó en el Grupo Volkswagen-Audi España en el área de producto de la marca Volkswagen ha ocupado distintos puestos directivos en la compañía.

Ante el Día Internacional de la Mujer nos ofrece su punto de vista sobre la incorporación de la mujer a los diferentes organigramas y puestos de la automoción en España.

- En la automoción ya es frecuente ver a mujeres ocupando puestos del primer nivel de responsabilidad, considera que, en lo que respecta a oportunidades profesionales, ¿sigue existiendo una brecha de género?

Históricamente, el sector de automoción, como la gran mayoría de sectores industriales, ha sido muy masculino y, además, tendíamos a ser muy endogámicos. En los procesos de selección, por ejemplo, poníamos como requisito indispensable experiencia en el sector. Esto desde hace más de diez años ha desaparecido de nuestros procesos de contratación y, al contrario, nos alimentamos de profesionales que vienen de otros sectores, como el gran consumo o el comercio electrónico. Esta apertura de miras es importante si queremos que las mujeres se incorporen a nuestro sector. Uno de los objetivos de nuestra compañía es precisamente mostrar a las mujeres que este es un sector que está en plena transformación, que es muy interesante y también muy atractivo, y en el que tendrán muchas oportunidades para desarrollar su carrera. Estamos convencidos de que la diversidad nos enriquece. Suma la diversidad, no sólo de género, también de perfiles, de experiencias, del bagaje que traemos cada uno de nosotros en nuestras experiencias personales y profesionales.

- ¿Las mujeres se enfrentan a más obstáculos en sectores tradicionalmente masculinos, como la automoción o estos están generalizados?

Yo sólo puedo hablar desde mi experiencia y puedo decir que el género no ha sido un obstáculo. Evidentemente, he tenido que hacer sacrificios, sobre todo cuando mis hijos eran más pequeños, pero me siento orgullosa de haber logrado un equilibrio y de no haber renunciado a una vida personal plena.

- ¿A qué retos se tuvo que enfrentar usted personalmente?

Siempre he dicho que sí cuando me han propuesto un cambio dentro de la compañía. Las mujeres tenemos que ser valientes cuando alguien nos propone un nuevo reto. Por nuestra forma de ser, somos más precavidas y creemos que debemos de estar preparadas al 100% para todo. Muchas veces tenemos sesgos inconscientes respecto a determinadas funciones dentro de las organizaciones, o nos resistimos a salir de nuestra zona de confort. Hay que desterrar estos sesgos, las finanzas pueden ser muy creativas, se puede ser un apasionado del marketing y, cuando lo descubres, enamorarte del mundo de las ventas. Lo he visto en primera persona. En mi caso, pasé del área del marketing a planificación y después a posventa. Le di una visión a la posventa diferente, transformándola de una visión enfocada en producto a una visión centrada en el cliente. Para conseguirlo construimos todo un modelo de relación 360º que abarcaba desde la preventa, a la venta y a la posventa, logrando así cerrar el ciclo en nuestra relación con el cliente y mejorando la fidelización.

- ¿Cuáles cree que deberían ser las medidas para trabajar por la igualdad en el futuro?

Mejorar la cuota de género no puede ser un objetivo aislado de recursos humanos, sino de la compañía en su conjunto y tiene que venir respaldado por el CEO y todo el comité ejecutivo. En nuestro caso, nuestro CEO, Paco Pérez Botello, ha sido el gran impulsor de nuestro plan de igualdad, que recoge más de 55 medidas que abarcan desde la captación del talento, la contratación, hasta el plan de carrera de nuestros colaboradores. Además, desde la empresa se deben facilitar, cuando se pueda, medidas de flexibilidad en el trabajo, aunque facilitar la conciliación no puede estar solo en manos de las empresas; la sociedad también tiene que asumir el reparto igualitario en los roles y responsabilidades de familia y de pareja.

- A la hora de contratar personal, ¿aplican criterios de género? ¿Considera que son efectivos los criterios de paridad en el entorno laboral? ¿Y necesarios?

Somos una empresa comprometida con la igualdad y la diversidad: nuestro compromiso es lograr el equilibrio de género en todos los niveles de la organización. Actuamos desde las políticas de contratación, asegurando que siempre haya mujeres en los paneles de candidatos, incluso que haya siempre una entrevistadora en los procesos de selección para evitar cualquier tipo de sesgo inconsciente.

Actualmente, el porcentaje de posiciones de gerencia senior y dirección ocupadas por mujeres es del 37% y nos hemos marcado como objetivo que en el año 2025 las mujeres ocupen el 40% de los puestos directivos. Entre las medidas que recoge el plan de igualdad, destacaría nuestro plan de sucesión, que garantiza que al menos haya una mujer candidata para cubrir posiciones de dirección que la compañía considera críticas.