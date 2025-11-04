Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Complejo industrial de Renault en Brasil F. P.

Geely adquiere una importante participación en la filial brasileña de Renault

Canal Motor

Martes, 4 de noviembre 2025, 11:00

El grupo chino Geely ha adquirido el 26,4% en el capital de Renault en Brasil, del que Renault Group sigue siendo el accionista mayoritario. Geely se beneficiará del acceso a los recursos industriales y comerciales de Renault do Brasil para acelerar su implantación en el principal mercado automovilístico de la región.

Desde un punto de vista comercial, Renault do Brasil distribuirá la cartera de vehículos de cero y bajas emisiones de Geely Auto en el país. Este será el caso del SUV eléctrico Geely EX5, que se distribuye en el mercado brasileño a través de puntos de venta exclusivos de la marca operados por la red Renault.

Mediante esta cooperación, Renault Group y Geely consolidan su presencia en Brasil y aceleran el desarrollo de sus respectivas marcas en un mercado clave que, en el primer semestre de 2025, representó más del 40% de los vehículos matriculados en América Latina.

Anteriormente, Grupo Renault y Geely han participado en varios proyectos de cooperación a escala mundial, incluyendo una inversión conjunta en Renault Korea y la creación de Horse Powertrain.

El consejero delegado de Grupo Renault, François Provost, ha celebrado que esta asociación representa «un avance decisivo» en su estrategia internacional.

«Establece una colaboración ágil basada en la excelencia industrial y el liderazgo tecnológico. Una vez más, unir fuerzas nos hará más competitivos, innovadores y con mayor capacidad de respuesta en un mercado automovilístico que cambia rápidamente», ha afirmado.

Por su parte, el presidente de Geely Holding Group, Eric Li, ha resaltado que esta cooperación con Renault en la exploración de nuevos mercados y oportunidades creará «un escenario ganador para ambas partes», en el que tanto Renault como Geely podrán aprovechar los efectos de escala tecnológicos a nivel mundial para ofrecer los mejores productos del mercado.

