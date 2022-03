Ford se divide en áreas específicas para eléctricos y combustión

«Estamos, literalmente, partiendo la empresa por la mitad», afirmó el consejero delegado de Ford, Jim Farley, al presentar la escisión de sus negocios de combustión y eléctricos, que pasarán a estar recogidas bajo las divisiones Ford Blue y Ford Model e, respectivamente.

A ellas se les suma la rama de negocio de modelos comerciales Ford Pro, creada en mayo de 2021. Los tres departamentos compartirán ciertos elementos, pero operarán de manera prácticamente independiente.

El motivo de esta decisión según Farley es el de duplicar los márgenes operativos de cara a 2026 y superar el 10%, frente al 5,4% que registraron en 2021. Para ese año, también estiman que fabricarán más de dos millones de modelos cero emisiones.

«Dividir el negocio de esta forma nos permitirá desarrollar todo el potencial de Ford+» —su plan estratégico de transformación a largo plazo en el que pretenden posicionarse por encima de sus rivales tradicionales a través de la electrificación y la creación de empresas complementarias—, continuó el directivo.

Ford comenzará a dar las cifras financieras de forma separada para Blue, Model e y Pro a partir del año que viene.

La decisión de crear Model e provino del éxito de los equipos que desarrollaron el Ford GT, Mustang Mach-E o la pick-up F-150 Lightning, así como de la división de vehículo eléctrico que opera en China.

En cuanto a Blue, su rama de coches de combustión, el objetivo es el de crear «un negocio más rentable, que se enfoque en la calidad de construcción, en reducir las redundancias en las operaciones, optimizar los procesos productivos y maximizar el flujo de caja».

Los cambios presentados también llegarán a la red de concesionarios, «en una emocionante experiencia de compra». Algunos de los distribuidores actuales podrán optar a ser incluidos en el nuevo modelo comercial dedicado a los cero emisiones.

Algunas de las características de este sistema serán no contar con inventario propio, precios no negociables y unos estándares más bajos para las instalaciones. De momento no se han detallado las condiciones ni el número de distribuidores que participarán, pero se espera que estos detalles salgan a la luz en los próximos meses.

De cara al ejercicio 2022, mantienen sus previsiones de beneficio operativo de entre 10.350 y 11.200 millones de euros. La parte superior de esta horquilla se traduciría en un márgen del 8%, lo que supondría alcanzarlo un año antes de lo que contemplaron originalmente.

Más a largo plazo, Ford espera conseguir mejorar su estructura de costes en unos 2.700 millones hacia 2026 en lo que respecta a los estructurales de los motores de combustión, mientras los eléctricos mejoran por los mayores volúmenes.

En 2030, estiman que el 50% de sus ventas provendrán de modelos cero emisiones, manteniendo las cuotas de mercado que ya tiene «en segmentos en los que la marca ya lidera», haciendo un guiño a las pick-up y comerciales.

De cara a 2050, la compañía mantiene su objetivo de ser 100% neutra en emisiones de carbono, y a partir de 2035, solo empleará energías renovables en sus localizaciones fabriles.