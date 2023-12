Faconauto propone a las comunidades autónomas que saquen sus propios planes de renovación del parque

La patronal de los concesionarios, Faconauto, ha propuesto que, de cara a 2024, las políticas diseñadas desde las comunidades autónomas jueguen un papel destacado en el actual proceso de descarbonización de la movilidad y, en concreto, que avancen mediante sus propios planes de renovación del parque automovilístico.

Desde esta asociación han adelantado que ya ha mantenido reuniones con prácticamente todos los gobiernos autonómicos. En todas ellas, ha trasladado una propuesta de plan de descarbonización del parque que incluye el achatarramiento de los vehículos de más de diez años.

Al respecto, la patronal ha recalcado que su propuesta para alcanzar el objetivo europeo de cero emisiones netas de CO2 se basa en una aceleración de la electrificación y en la participación de otras tecnologías. Sobre la electrificación, ha recordado que el año que acaba no ha cubierto las expectativas porque los vehículos electrificados sólo han supuesto el 11,7% de las matriculaciones de turismos y, hoy, sin medidas nuevas en el horizonte, la previsión que maneja Faconauto de cara a 2024 es que los vehículos electrificados se estancarán y sólo acapararán el 12,4% del mercado.

Esta configuración de las ventas de vehículos en España hace que el peso de la mejora medioambiental siga vinculado en este periodo de transición a la neutralidad tecnológica. Por ello, Faconauto ha anunciado que también trasladará lo antes posible al Gobierno central un plan nacional de descarbonización de la movilidad que incluya la renovación del parque para que pueda ser tenido en cuenta durante la elaboración de los próximos Presupuestos Generales del Estado.

Plan Renove

El plan cubriría el periodo 2024-2027, estaría dotado con 1.100 millones de euros y, en todos los casos, el sector, como en programas anteriores, podría apoyar la medida. Las ayudas, preconcedidas, serían de hasta 4.000 euros para adquirir vehículos de hasta un año y conllevaría el achatarramiento de coches de más de diez años de antigüedad.

El objetivo final de esta medida es achatarrar alrededor de 400.000 vehículos, lo que supondría un ahorro de 290.000 toneladas/año de CO2, es decir, una reducción de emisiones del 63% en tres años. Además, la recaudación fiscal procedente del Plan propuesto por Faconauto sería de unos 2.300 millones de euros, por lo que la ratio de recuperación de la inversión del Estado sería de 1 a 2. Asimismo, Faconauto calcula que la demanda añadida sería de alrededor del 20%, unas 80.000 unidades adquiridas por particulares que no contemplaban comprar un vehículo más eficiente y que se animarían gracias al incentivo oficial.

«Si la descarbonización de la movilidad no está en el centro de las políticas, en 2024 seguiremos estando al «ralentí». Para ponerla en el centro, tiene que estar bajo el paraguas de la Moncloa, que debería liderar transversalmente la acción de los ministerios implicados. Se lidera con medidas y, por ello, estamos en manos del Gobierno. Prioritariamente poner en marcha medidas para acelerar la electrificación e igualmente parece necesario y evidente que este periodo de transición vamos a necesitar otras medidas enfocadas en la neutralidad tecnológica. El ciudadano es el que elige y no todos pueden optar al vehículo eléctrico, por eso, pedimos por él un «Renove sin complejos» para ese cerca del 75% de clientes que no puede acercarse al vehículo electrificado. En definitiva, tenemos que acelerar la descarbonización para impulsar el mercado vía potenciación del eléctrico y achatarramiento», ha dicho la presidenta de Faconauto, Marta Blázquez.

Entre las medidas urgentes que se deberían abordar de cara el año que viene, Faconauto ha señalado la fiscalidad como la principal, ya que palanca para conseguir los objetivos de electrificación y, como se ha visto en otros mercados europeos más maduros, es un elemento dinamizador eficaz y con un impacto directo en la reducción de emisiones que se pretenden alcanzar en el ámbito de la movilidad.

Faconauto ha hecho hincapié en la necesidad de que todas las medidas que afecten a la movilidad se tomen pensando en el ciudadano. En concreto, su presidenta ha citado «la necesidad de unificar la información sobre los puntos de recarga, facilitar la tramitación de los incentivos al vehículo eléctrico, medir el impacto que pueda tener la aplicación de la Zonas de Bajas Emisiones, no variar el actual modelo de etiquetas de la DGT y, en general, seguir viendo en el vehículo privado un aliado para el desarrollo económico y social».

Por otro lado, la presidenta de Faconauto también ha calificado las próximas elecciones europeas del mes de junio como «claves», ya que «el partido se juega principalmente en Europa y estas elecciones tendrán un impacto muy importante en el futuro de un sector, como el nuestro, que está en plena transformación», ha explicado Marta Blázquez.

Un año mejor de lo esperado

En el mismo encuentro, la patronal ha hecho balance del año 2023, que ha calificado como «mejor de lo esperado, pero claramente insuficiente» en parte debido a la buena evolución de las matriculaciones en el segundo semestre, lo que ha permitido cerrar el ejercicio con unas cifras (950.000 ventas, +17%) superiores a las previstas.

«El mercado en 2023 se ha visto favorecido por una mejora en el aprovisionamiento de vehículos, que ha sido desigual según las marcas, pero que ha permitido la casi normalización de la actividad comercial de los concesionarios. En cualquier caso, las 950.000 matriculaciones de este año sólo confirman lo lenta que está siendo la recuperación de la automoción, tendencia que se mantendrá en 2024, cuando esperamos alrededor del millón de unidades, o sea sólo un crecimiento del 5%», ha indicado José Ignacio Moya, director general de Faconauto.

Con estas cifras, la rentabilidad de los concesionarios ha ido cayendo a lo largo del año hasta el 1,5% sobre facturación debido al aumento general de costes, tanto financieros como de estructura, a una menor rentabilidad del departamento de ocasión y a un mayor esfuerzo comercial. Faconauto espera que esta cifra remonte en el último trimestre, aunque quedará alejada de la media del año anterior, que se situó en el 2,2%.

Por otro lado, la patronal ha adelantado que las redes de concesionarios han mantenido el empleo, que vuelve a situarse alrededor de los 150.000 empleados, pero ha llamado la atención sobre las dificultades que tiene el sector para cubrir vacantes en sus plantillas. Según una estimación de Faconauto, un concesionario medio necesita incorporar en la actualidad alrededor de cuatro empleados a su plantilla, lo que implica que, en el conjunto de las redes, la carencia de puestos de trabajo alcance los 8.000 trabajadores.

En cuanto al resto de áreas de negocio, el mercado de vehículos de ocasión cerrará este año con un crecimiento estimado del 2,5%, hasta superar las 1,9 millones de unidades, viéndose favorecido sobre todo por una mejora en el aprovisionamiento de vehículos de hasta cinco años (+6%). Así, uno de cada cuatro turismos (25,6%) de segunda mano vendidos en lo que va de año tenía entre cero y cinco años. En este mercado, los precios han experimentado un cierto ajuste debido al incremento de la oferta al superarse la situación de carestía de stocks.

Finalmente, la facturación de la posventa oficial habría rondado un incremento del 4% en 2023, viéndose favorecida por la inflación. En esta área, destaca el buen comportamiento de los recambios, que año tras año crece en importancia y en su aportación al resultado final de los concesionarios.