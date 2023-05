Fabricantes y distribuidores piden medidas para avanzar en electrificación

La automoción se ha reunido en el salón 'Automobile Barcelona 2023' para celebrar la jornada ''El momento de la descarbonización y la electrificación', de la mano de la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (ANFAC) y la Patronal Catalana de la Distribución de Automoción (Fecavem), bajo el patrocinio de Caixabank Payments & Consumer.

El encuentro se ha celebrado en un momento clave para la automoción, donde ambas patronales junto con el resto de los integrantes de la cadena de valor han insistido en la necesidad de reclamar al Gobierno y al conjunto de la Administración medidas que permitan avanzar en la electrificación y cumplir, de esta manera, con los objetivos de descarbonización exigidos por Europa y potenciar la entrada del vehículo electrificado en el mercado nacional.

La clausura de la jornada ha contado con la participación de la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez. Durante su intervención, la ministra ha resaltado que España debe estar a la cabeza en la electrificación, dada la importancia de la industria de la automoción «segundo fabricante europeo y noveno a nivel mundial». La ministra ha reconocido que se han producido «cuellos de botella» y ha ensalzado el esfuerzo que está realizando la industria para la transformación del parque móvil. «Estamos decididos a acompañar a esta industria en su reconversión». Además, ha remarcado que «nos jugamos mucho porque los fabricantes deciden dónde fabrican».

La jornada ha contado con dos ponencias y una mesa redonda para abordar la situación actual de la industria de la automoción hacia la movilidad cero emisiones y analizar las perspectivas de mercado en su cambio hacia el vehículo electrificado y de bajas emisiones.

La primera ponencia ha corrido a cargo de Xavier Oms, director movilidad de Caixabank, quien ha querido dejar constancia de que hay que apostar por la electrificación y que sea accesible para todos. Oms no ha dudado de los esfuerzos que están realizando los fabricantes ante el «reto» de la eficiencia, los costes y la innovación, y ha considerado que es «muy necesaria» la implicación de la Administración.

Seguidamente ha tenido lugar la mesa de debate '¿Qué coche me compro?', que ha contado con la participación de José López-Tafall, director general de ANFAC, José López-Tafall, quien ha destacado que «el sector está comprometido con los objetivos de cero emisiones marcados por Europa, pero se necesitan medidas urgentes que apoyen e incentiven la electrificación de la automoción en nuestro país y hagan del vehículo electrificado accesible para todos los ciudadanos. No avanzamos al ritmo que necesitamos para realizar una transformación con éxito y nos estamos quedando atrás respecto a nuestros vecinos europeos. Desde ANFAC, hemos presentado al Gobierno la Hoja de Ruta 2023-2025, así como otros planes anteriores que recogen propuestas en esta materia para no perjudicar a un sector que representa el 10% del PIB y genera dos millones de empleos directos e indirectos».

Jaume Roura, presidente de Fecavem, ha participado también en la mesa en torno a la electrificación del sector. En su turno de palabra, Roura ha señalado: «Nuestras empresas, como objetivo, es dar un servicio de movilidad. Nos da igual vender o dar un servicio con una tipología de motorización u otra. Pero tenemos claro, que sea la que sea, siempre debemos procurar que se cumpla con aquella lo más sostenible posible y con la garantía para el consumidor de que tendrá la suficiente facilidad para recargar como hoy se tiene con los motores de combustión».

Jaime Moreno, director general de Transporte Terrestre del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, ha destacado que Entre Gobierno y sectores involucrados ya existen los mecanismos de diálogo para avanzar en esta transición. Somos conscientes de la importancia que tiene esta transformación y que debemos trabajar de manera conjunta para impulsarlo y mantener el valor que tiene toda la cadena de valor de la automoción para España.

Por su parte, Jordi Carmona, secretario de industria de UGT-FICA, ha dejado ver que «la transformación del sector automovilístico o se efectúa de una forma ordenada y justa o la repercusión en pérdida de empleo será muy considerable y a su vez creará una brecha social de movilidad y territorial».

Asimismo, Rafael Guerrero, responsable de movilidad de la Federación de Industria de CCOO, ha dejado constancia de que «CCOO estamos convencidos que la actitud acertada para gobernar el actual proceso de transformación hacia una movilidad sostenible es la de convertir los retos en palanca de oportunidad para ganar soberanía industrial atrayendo el conjunto de la cadena de valor de la nueva movilidad sostenible al país. Un proceso que es una oportunidad para potenciar la industria como motor de un modelo económico más resiliente e incluso, poniendo de esta forma la economía al servicio de las personas y reforzando el Estado de Bienestar.»

En la misma línea, Iván Tallón, country manager de Wallbox, ha señalado que «España sigue estando a la cola de Europa tanto en adopción del vehículo eléctrico como en el despliegue de la infraestructura de carga pública. El plan Moves III es demasiado lento y burocrático, y se ha demostrado que es poco efectivo para que demos el paso definitivo hacia la movilidad de cero emisiones».