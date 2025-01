Descubre cuáles son los seguros de coche más baratos

El precio de la póliza de seguro de coche en 2024 alcanzó los 902 euros de media, subiendo el precio un 15% en términos interanuales y de media 117 euros respecto a 2023.

El todo riesgo sin franquicia ha sido el que más se ha ... encarecido, con alrededor de 400 euros adicionales de prima media, con un crecimiento anual del 17%, mientras que la subida del terceros ampliado ha alcanzado un 15,8% y el de las pólizas básicas a terceros ha ascendido un 11,8%.

La ley española exige que todos los vehículos a motor que circulen por vías públicas estén asegurados con una póliza de responsabilidad civil. Este seguro cubre los daños que puedas causar a terceros con tu vehículo en caso de accidente.

Estos datos se desprenden del «Índice de precios del seguro de coche» elaborado por Kelisto.es a partir de, aproximadamente, 23.000 tarificaciones mensuales de los usuarios en el comparador de la web del ahorro. El análisis muestra la evolución de los precios de las primas en los distintos tipos de pólizas (terceros, terceros ampliado y todo riesgo), sin valorar coberturas y servicios. Este índice de precios del seguro de coche es totalmente independiente y analiza información de más de 20 compañías del mercado asegurador.

Según sus cálculos, los seguros más barato para un conductor de tipo medio, con una póliza a terceros, pueden oscilar desde los 188 hasta los 203 euros. En el cuadro figuran los más baratos detectados por el portal.

Ampliar Precios de los seguros más baratos Kelisto

Tras estas subidas generalizadas, desde el portal consideran que es probable que el precio del seguro medio inicie en 2025 una tendencia descendente, fruto de la moderación en el IPC y con ello, el menor coste de las materias primas de reparaciones.

«Lo previsto es que los considerados 'buenos' clientes del seguro de coche vean congeladas o incluso reducidas sin primas: conductores con muy baja siniestralidad, que no suelen dar partes, con mucha experiencia, etcétera. Sin embargo, los usuarios de modalidades más caras o perfiles de riesgo podrían seguir sufriendo el episodio de alza de precios. Ni la subida fue equitativa, ni la bajada lo será», pronostica el portavoz de Seguros de Kelisto.es, Javier Martínez.

Aunque sopesar cuánto cuesta un seguro de coche es un factor muy importante, a la hora conseguir el mejor precio y ahorrar en esta factura, no solo hay que fijarse en el precio, sino también en otros factores fundamentales, como analizar qué coberturas incluye cada póliza. De esta manera, el consumidor podrá asegurarse de que está pagando lo mínimo posible por las coberturas y prestaciones que realmente va a necesitar.

Cómo ahorrar el seguro

Para ahorrar a la hora de contratar un seguro para el coche se recomienda seguir estas pautas:

Analiza los precios de las compañías de seguros. Tanto si quieres cambiar de compañía como si lo que estás buscando es una póliza para tu nuevo coche, un comparador es perfecto para encontrar no solo cuál es el seguro de coche más barato, sino también el que es más completo por el menor precio posible. Puedes ahorrar hasta un 40% (132 euros al año)8, la diferencia entre el seguro de coche más caro y el más barato dentro de nuestro ranking de mejores seguros de coche, con coberturas similares.

Analiza qué cubre tu seguro de coche. Según las características de tu vehículo, es posible que no necesites el seguro de coche más completo del mercado. Por ejemplo, si tu coche duerme normalmente en el garaje, la cobertura por robo no será tan necesaria. Por otro lado, si tu coche ya es muy viejo, puede que no te convenga contratar una modalidad de todo riesgo que cubra los daños propios del vehículo. Ten en cuenta las particularidades de tu vehículo y el uso que le das para contratar solo aquellas coberturas que vas a usar.

Mantén un buen historial de siniestralidad. No haber emitido partes de accidentes ni acumular multas de tráfico pueden ayudarte a conseguir un seguro más barato para coche. Las aseguradoras de coche más baratas también suelen premiar a los buenos conductores, por lo que se debe intentar no cometer infracciones que n nos conviertan en conductores de riesgo.

Contrata varios seguros en la misma compañía. Esto también puede ayudarte a ahorrar en tu seguro de coche. Si quieres asegurar otro vehículo, contratar un seguro de hogar o hacerte con una póliza de salud, puedes hacerlo a la vez que contratas tu seguro de coche.