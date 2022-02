La delicada situación económica frena las matriculaciones de vehículos al 1%

Las matriculaciones de turismos y todoterrenos no consiguen el impulso esperado en el sector de la automoción, que en el mes de enero tan solo consigue superar las ventas de enero de 2021 por escasas 400 unidades y un crecimiento del 1%.

Cierran el mes con 42.377 unidades, pero este crecimiento se compara con un mes en el que la pandemia de la Covid-19 confluyó con la nevada histórica Filomena, que tuvo bloqueadas poblaciones como Madrid durante casi dos semanas del mes. El dato de enero de 2022 es mejor que su predecesor, pero es el segundo más bajo de la serie histórica desde el año 2000.

En el primer mes del año 2022, el sector de la automoción sigue arrastrando la falta de microchips, que reduce de manera fundamental los stocks disponibles de vehículos y la crisis económica derivada de la pandemia, dado que la recuperación no es general y está tardando más en unos sectores que en otros.

El canal que más recorta sus ventas respecto del mes de enero del año pasado es el de los alquiladores, que reduce sus compras en un 64,4% frente al primer mes de 2021. Las ventas a los particulares crecen un 13,3%, hasta las 21.567 unidades y el canal de empresas crece un 4%.

Las ventas de comerciales ligeros caen un 27,3%

En enero, se han matriculado 6.939 vehículos comerciales ligeros, un 27,3% menos que en el mismo mes de 2021. El segmento más afectado es el de furgones, con una caída del 34,6%, hasta las 2.066 unidades. El canal más afectado es el de los autónomos con una caída del 41%, hasta las 1.664 unidades.

En cuanto a las matriculaciones de vehículos industriales, autobuses, autocares y microbuses, estas fueron las únicas que crecieron en el primer mes de 2022, con una subida del 14,5%. Los vehículos industriales pesados incrementaron sus ventas en un 16,6% y los tractocamiones en un 21,3%. Son los segmentos que más crecen con permiso de los microbuses, que elevaron sus entregas un 85% pero con volúmenes muy inferiores.

Según Raúl Morales, director de comunicación de la patronal que integra las asociaciones de concesionarios oficiales de las marcas automovilísticas FACONAUTO, «es cierto que sí notamos una tímida mejora en la actividad comercial de los concesionarios, pero también percibimos que hay clientes que no terminan de ver clara la recuperación de su economía doméstica, por lo que la opción de adquirir un vehículo, en muchos casos, queda postergada».

Desde la Asociación de Fabricantes ANFAC achacan estas cifras poco positivas a una situación coyuntural mala. Su directora de Comunicación Noemi Navas explica que «una mayor presión fiscal sobre la renovación complica la situación, retrae al consumidor y penaliza la descarbonización. No podemos considerar que estas cifras son adecuadas para el sector en España porque están lejos de ser el mercado fuerte que nos corresponde. De este modo, la industria se está debilitando y no solo no puede contribuir a la recuperación de la economía, sino que corre el riesgo de perder la relevante posición que ostenta en términos de PIB y empleo de calidad en España».

Según la directora de Comunicación de GANVAM, Tania Puche, «por segundo año consecutivo, arrancamos el ejercicio por debajo de las 50.000 unidades, que es la mitad del volumen de matriculaciones mensuales que le corresponde a nuestro mercado por nivel de motorización, población y renta per cápita. Teniendo en cuenta que los próximos meses van a seguir marcados por la escasez de semiconductores y las alteraciones en la cadena de suministro, a 2022 podemos calificarlo como año de transición». En este sentido, desde esta Asociación de Vendedores de Vehículos consideran que no será hasta 2023 cuando, en principio, se pueda superar la barrera del millón de unidades matriculadas.