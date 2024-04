Cupra crea una nueva línea para vender ropa, mobiliario y joyas

El presidente de Seat y Cupra, Wayne Griffiths, ha anunciado la creación de la compañia Cupra Design para no solo diseñar vehículos, sino también todo tipo de productos con la marca Cupra, tanto de moda, como de mobiliario (lámparas) y también joyería a través de acuerdos con otras empresas que apuesten por su filosofía. La nueva empresa estará dirigida por Jorge Díaz, el director de diseño de la compañía.

Antes de presentar los nuevos modelos del Cupra León y Formentor, Griffiths ha subrayado que el diseño es precisamente el «hilo rojo del éxito dr Cupra » hasta el punto de afirmar que «no quiero gustar a todo el mundo, sino que nos amen» para poder seguir haciendo «cosas provocadoras, inspiradoras».

Cupra encara su mayor ofensiva de mercado, con cuatro vehículos este año. Los dos presentados hoy en Madrid más dos después verano: Cupra Tavascan, cien por cien eléctrico y luego el Terramar y el Raval.

El objetivo de alcanzar el medio millón de unidades vendidas lo sitúa Griffiths en 2025-26 gracias al Terramar, Tabascan y Raval, ya que el año próximo estarán los primeros coches en el mercado y darán un gran empujón a las ventas, que en el primer trimestre de 2024 han aumentado un 10% respecto al mismo periodo del año pasado, según ha avanzado. En este punto es cuando ha reconocido que el ritmo de ventas de Cupra se va a acelerar tanto que «vamos a crecer más de lo que podemos producir». Sin embargo, ha precisado que aunque está circunstancia es «buena para la marca, no vamos a hacer esperar seis meses a nuestros clientes».

Por otra parte, el máximo directivo de Seat y Cupra confía en que el Gobierno dé una respuesta favorable a la apuesta por la electrificación de la compañía con una inversión prevista de 10.000 millones de euros. Ha comentado estar en contacto con los ministerios, que «están trabajando, pero hay mucha distracción por Sánchez, las elecciones en Cataluña y las europeas».

No obstante, ha confesado que «me fío en que la respuesta del Gobierno sea favorable porque deben hacer algo urgentemente, ya que el mercado del coche eléctrico en España no está arrancando al estar solo al 12%». En este sentido, ha recordado que desde Anfac, asociación que preside, se ha presentado una propuesta «razonable con medidas fáciles de entender y que se apliquen en el momento de compra y sin burocracia, al tiempo que esperamos también una respuesta de buena gobernanza de gestión de la infraestructura de recarga.

En cuanto a las ventas de automóviles en España, Griffiths reconoció no estar satisfecho «porque todavía no hemos recuperado los niveles de 2019 y el parque envejece a pasos agigantados hasta los casi 15 años, lo que supone que los vehículos que circulan son más inseguros». También ha recordado que España crece por el turismo «pero lamentablemente no por el sector industrial por las incertidumbres de mercado, que obliga a que haya gente esperando qué hacer, cuando el coche eléctrico es parte de la solución y no del problema».