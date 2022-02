Las autopistas españolas están entre las más caras de Europa Francia e Italia cuentan con un modelo similar al español, pero en Alemania los turismos no tienen que pagar por circular pro las famosas autobahn

Viajar por Europa en coche tiene sus particularidades para cada uno de sus países, lo que incluye también la forma de pago por acceder a sus autopistas y autovías.

Así, mientras que Francia e Italia cuentan con un modelo similar al español, con un gran número de autopistas de pago, Alemania es la gran excepción europea, donde los turismos no tienen que abonar un céntimo.

En cualquier caso, España se encuentra entre los países donde más caro resulta pagar los peajes, según los datos facilitados por Daparto, si se tienen en cuenta las tarifas de nuestros vecinos más cercanos.

Gratis en Alemania

Alemania es la gran excepción de Europa. La red de Autobahn, es decir, de autopistas, es gratuita para los conductores de turismos. Da igual el tramo elegido. Aunque ha habido a lo largo de la historia diferentes intentos de establecer un pago por circular en estas vías (incluso se planteó que fuera de pago para no residentes en Alemania), hoy por hoy no hay tarifa alguna. Además, el reciente ejecutivo de coalición que gobierna el país no ha planteado ningún cambio al respecto. Por su parte, los camiones con un peso bruto nominal de 7,5 t o más sí que están sujetos a un peaje y, desde el 1 de julio de 2018, también en las carreteras nacionales. El peaje se basa en la clase de contaminante, el número de ejes y la longitud de la ruta de peaje.

Francia: grandes diferencias entre la más cara y la más barata

En Francia hay un total de 20 sociedades concesionarias privadas que se encargan del mantenimiento y explotación de casi 9.200 km de autopistas. Las diferentes tarifas dejan diferencias del 2260% entre la autopista más barata y la más cara. El margen neto que consiguen estas sociedades se sitúa en el 29,6% de acuerdo a la información de ART en diciembre de 2021. En lo que corresponde a los precios, que se revisan anualmente, el pasado 1 de febrero aumentaron un 2% en todo el territorio. Centrándonos en las tarifas concretas de cada autopista, se aprecian grandes diferencias. Así, la más caras son la A14 (55,60 céntimos/km) y la A19 (17,60 céntimos/km), mientras que las más baratas son la A68 (2,46 céntimos/km) y la A20 (3,20 céntimos/km).

Italia: caras y envejecidas

Italia también cuenta con concesionarias privadas (19) que explotan más de 6700 km de autopistas, aunque la ANAS estatal gestiona directamente cinco vías. El Ministerio de Infraestructuras italiano anunció una congelación de precios en 2022 ya que se están revisando las concesiones actuales. La autopista con los peajes más caros es la A5 Turín-Aosta-Montebianco (22 céntimos/KM). Le sigue la A32 (17 céntimos/km). Otros tramos especialmente caros son la A32, con un coste de 17 céntimos/km, la A15 (13 céntimos/km), y la A10 (12 céntimos/km).

España: a por las autovías de pago

En España planea ya la sombra alargada del pago en autovías en 2024 por un 1 céntimo el km. Hay diferencias tarifarias en las autopistas de hasta el 665%, como reveló recientemente la AEA4. En nuestro país, se observa una fluctuación de precios, que se caracteriza por una subida significativa en hora punta.

El túnel del Cadi de la C16 es el tramo más caro de España y uno de los más costosos de Europa, con un precio de 40 céntimo/km. Otros tramos de esta autopista autonómica son también los más caros, con precios de 25 céntimos/km. En el polo opuesto, la AG-57 (Puxeiros-Baiona) y la R-4 (Madrid-Ocaña) con un precio de 6 céntimos/km son las más baratas.