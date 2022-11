«Apostamos por la hibridación más allá de 2035»

Desde enero de 2021 Sébastien Guigues está al frente de Renault, Alpine y Mobilize en la península, España y Portugal, como su director general. Le ha tocado sortear la crisis del Covid-19, la de la falta de componentes y la provocada por la guerra en Ucrania. Una vez que nos acercamos al final del año, Renault lucha por situarse entre las marcas más vendidas con nuevos modelos como el Arkana, Mejor coche del Año ABC 2022, y más recientemente con el inicio de la electrificación total con el Megane E-Tech. A ello se suma el estreno del Austral (100% fabricado en España). Modelos con los que confía en recuperar el liderazgo en el segmento C en nuestro país, estratégico para la compañía.

- Las ventas en España se han recuperado en el último mes, pero seguimos arrastrando un retroceso del 5% en el mercado. ¿A estas alturas se puede hacer alguna previsión de cómo se va a cerrar el año?

Lo que ha sucedido este año es un tema para analizar en profundidad en el sentido de que las ventas, es decir las matriculaciones, no se reflejan en las compras, porque todas las marcas hemos pasado por unos tiempos con escasez de vehículos. Al final, debido a los retrasos hemos recibido muchos más pedidos que lo que hemos podido entregar. Con lo cual sí es verdad que el mercado sigue en cifras negativas respecto al año pasado, que ya fue un año malo, pero a estas alturas del año tenemos unas carteras de pedidos elevadas. En el grupo Renault esperamos cerrar el año empatando con el ejercicio pasado. Nosotros tenemos unos 25.500 clientes esperando un coche, por lo que en circunstancias normales los resultados podrían haber sido mejores.

- ¿Qué explicación se le da a un potencial comprador que tiene que esperar dos, tres, o hasta seis meses por su coche?

En primer lugar, esto es algo que no es la primera vez que nos pasa en el sector de la automoción. A pesar de lo que pensamos, hace muchos años cuando compraba un coche primero lo pagaba y después esperaba hasta dos o tres años hasta que te lo entregaban.Te hablo de hace mucho tiempo. En esta crisis al principio costaba mucho explicar a un cliente que tenía que esperar hasta seis meses, pero al final es algo que se ha normalizado porque no es una cuestión de Renault o de la marca X, sino que es una cuestión sectorial. En nuestro caso lo que rápidamente hemos evolucionado es hacia la fiabilidad del plazo de entrega. Es decir, yo como cliente estoy dispuesto a esperar tres o cuatro meses pero siempre dentro del plazo. Y ahí es donde hemos entrado entre otras razones porque ahora tenemos ya muchos clientes que compran su coche nuevo viniendo de un renting o un sistema de multiopcion. Es decir que antes de deshacerme de mi coche anterior yo necesito saber la fecha en la que me van a entregar el coche nuevo. Es más fácil lograr la comprensión del cliente si el vendedor se lo explica de manera acertada.

Aparte hemos puesto en marcha una iniciativa que le llamamos «fast track», con la que en algunos modelos, normalmente los más vendidos en España, como puede ser un Arkana, el Captur o el Clio, podemos ofrecerlos con los acabados más solicitados y con unos motores y colores concretos con entrega inmediata. Esto es importante porque a veces el coche se necesita de forma urgente, porque el que tenía se ha estropeado o porque el coche sigue siendo en muchos casos, aunque parezca raro, un capricho. Es decir, veo este Captur y me gusta y lo quiero tener ya con el acabado, el color y el motor que he visto.

- La multipoción y el renting cada vez son opciones con mejor acogida. ¿A qué es debido?

Es cierto. Nosotros en Renault ya estamos en un 70% las ventas de clientes particulares en el sistema de multiopción, lo que nosotros le llamamos «preference». Es un producto mediante el que pagas una cuota y con bastantes ventajas. La más evidente es que estrenas coche cada tres años. La segunda es que, con un panorama tan cambiante, puedes pasar de un diésel a un gasolina, un híbrido, un enchufable o un eléctrico, pues dejas una puerta de salida a que la tecnología que estás comprando en 3 años ya no sea quizás la que más te convenga y la puedes cambiar. La tercera ventaja es que se hace más llevadera la compra de coche, porque no todo el mundo dispone de 20, 30, 50 o 100.000 euros de la noche a la mañana para gastarlo en algo llamado movilidad. Esto me permite, déjame que te pongan ejemplo, tener un Arkana con una cuota de 300 o 400 € al mes. No es lo mismo esto que ver los 39.000 € que te puede costar el coche nuevo.

- En estos dos últimos años los precios de los coches se han elevado mucho, ¿han dejado de ser accesibles para el público en general?

Los coches han subido porque debido a los componentes resulta más caro fabricarlos, pero también porque cada vez tienen más tecnología. Yo no le puedo contar a muchos amigos que el coche les va a costar 39.000 euros pero sí les puedo decir que van a pagar una cuota de 350 €.

- Se venden menos coches pero los resultados de muchos fabricantes han sido positivos. ¿Cómo se explica?

Desgraciadamente en esa subida de precio no ha habido una subida proporcional para los beneficios de los fabricantes. Pero es cierto que en medio de una gran crisis los resultados no han sido malos. En el caso del Grupo Renault los resultados del año pasado fueron ya mucho mejor que los del año anterior y los de los dos últimos semestres son todavía mucho mejores que los del año pasado. Esto tiene una explicación. Hace unos años nos habíamos convertido en una marca muy de coches pequeños, con nuestros exitosos Clio y Captur, que son dos buenos coches pero del segmento B. Además vendíamos mucho a empresas, que históricamente es un canal menos rentable. Pero desde el año pasado estamos vendiendo más coches del segmento C, como el Arkana, y a partir de ahora esperamos aumentar el porcentaje con el Austral. Y además son cada vez más las ventas a clientes particulares. Es decir, que vendemos el mismo coche pero un poco más caro y con acabados más altos, con lo que este canal de ventas nos da más rentabilidad en estos años de crisis.

- Estos años de pandemia y de crisis ¿han servido para que también los clientes maduren más sus decisiones de compra y se acostumbren a la llegada del coche eléctrico?

Si, hace 2 años a lo mejor se veía la electrificación como algo para un futuro muy lejano y quizá este paréntesis de crisis haya servido también para que la electrificación se vea más cerca. Ahora ya parece que es un camino que no tiene marcha atrás. En realidad no se si has ido antes el huevo o la gallina, si ha sido el cliente que sea concienciado o la época que nos ha permitido conseguir dar pasos hacia la electrificación. Pero es cierto que en un coche como el Arkana, que ya tiene un año de recorrido comercial, más de la mitad de las ventas son de híbridos, lo que quiere decir es que esa tecnología ya está muy bien en el mercado, porque te otorga una etiqueta «eco» y gastas poco. Es un poco como el diésel de hace poco más de 10 años.

Gama de vehículos Renault frente al Ayuntamiento de Valladolid / P. F.

- Los plazos marcados por Europa para el final de la combustión ¿se pueden cumplir?

Desde mi punto de vista son demasiado cortos. No sé si son reales pero de momentos están escritos o ahí en los libros, con lo cual parece que son reales. Y obviamente en industria lo que queremos es un pelín más de tiempo y no para autoconvencerse ni siquiera para convencer a los clientes de que el coche electrificado y el eléctrico es el futuro, sino para que haya la infraestructura necesaria para facilitar el uso del coche eléctrico.Una persona que lleva un coche muy viejo, por ejemplo un Clio de primera generación, no lo hace porque sea un friki, a menos que sea un Clio Williamson de 16 válvulas Sport. lo tiene porque no quiere o no puede meter más dinero en movilidad. Es una pena que no puedas comprar un coche eléctrico porque son más caros. Por eso nos vendría bien más tiempo para intentar retirar los coches más viejos, que son los que más contaminan, y cambiarlos por híbridos o eléctricos. Pero lo que hay que cambiar no es el objetivo, que es disminuir las emisiones de CO2. Lo que hay que cambiar es la pauta.

- ¿Cree que la Unión Europea será finalmente más flexible con estos plazos?

Nosotros apostamos por la hibridación más allá de 2035. La edad media del parque español tiene que bajar sensiblemente y eso se consigue retirando los coches de más de 10 años. Para ello vamos a sentarnos e intentar solucionarlo. A ver, si quitamos los antiguos y ponemos coches eléctricos directamente sería la leche. Pero ahora estamos dando 8.000 € de ayuda, y ¿cuál es el resultado?. Si queremos bajar las emisiones de CO2 a este ritmo ninguno de los dos que estamos aquí sentados vamos a verlo.

- ¿Qué deberes tiene hacer España para conseguirlo?

Si a la pregunta de si los españoles estamos igual de concienciados con ecología que los noruegos, la respuesta por supuesto es que sí, porque creo que sería una falta de respeto para España pensar lo contrario. A lo mejor tenemos menos oferta de coches eléctricos en Noruega, pero creo que tampoco es así. Lo que nos queda son las infraestructuras. Desde Renault y también un montón de competidores nuestros tenemos un problema al que también intentamos poner soluciones. Concretamente en Renault vamos a crear una red de supercargadores en todas las concesiones que estén situadas en ejes estratégicos y en las cercanías de las autopistas o autovías. Y lo vamos a hacer por nuestros medios, aunque quizás no sea nuestra competencia. Cuando comenzamos a vender coches en España hace 100 años no montamos las gasolineras, pero ahora sí que parece que tengamos que dar un paso adelante. No le podemos decir a un cliente de Renault que si se va de Coruña a Cádiz en un coche eléctrico no va a poder recargar en un tiempo razonable, de 20 o 30 minutos. Pero la administración pública también tiene que implicarse, por ejemplo en las ciudades y en las zonas rurales. Y eso todavía está muy verde en España.

- ¿Qué significa España para Renault?

Aquí estamos como en nuestra segunda casa. Llevamos 100 años vendiendo coches en España 70 fabricando, tal como recordó José Vicente de los Mozos con Su Majestad el Rey y el presidente el Gobierno en la presentación de nuestro cuarto plan industrial. Es muy importante la apuesta que se está haciendo por las fábricas en España para fabricar modelos híbridos. Aquí estamos fabricando coches electrificados como el Captur, como el del Austral y como dos modelos más que vendrán a nuestras factorías en los próximos años.Para que te hagas una idea, estos coches los fabricamos para todo el mundo, es decir no hay ningún otro país que fabriquen Captur o que fabrique Austral. Además fabricamos el 30% de todos los motores del grupo Renault en todo el mundo, y lo mismo pasa con las cajas de cambio. Con un mercado de unos 46 millones de habitantes tenemos 25.000 empleados en el grupo en España, y Renault supone el 1% del PIB español.

- El Austral es su último lanzamiento a nivel mundial, un modelo también «made in Spain». ¿Qué esperan de este nueco coche?.

Es un coche que es el más español de todos los Renault. Tiene su caja de cambio fabricada en Sevilla, sus motores en Valladolid, en las versiones electrificadas la batería está ensamblada en Valladolid, al igual que el departamento de I+D encargado de su diseño. Y finalmente se fabrica en Palencia. Además España es el primer país en el que se lanza el modelo, y eso es la primera vez que pasa.

Si cierras los ojos y me pides un deseo de coche seguramente sería un SUV, híbrido. Y si además puede tener tecnología Google pues ya sería la leche. Pues eso es lo que tiene el Austral. Ya tenemos más de 1.000 clientes que han comprado el coche lo cual también siempre es una buena señal, la de comprar un coche antes de probarlo, antes de ver el anuncio, antes de que haya ruido. Eso es una buena señal.

Estamos muy ilusionados con este vehículo, sobre todo con la versión e-TEC, es decir la versión híbrida autorecargable que de momento solo dispone de un motor de 200 CV, que ya es bastante alto. Más de la mitad de los clientes han optado por esta versión. Es además un coche que en emisiones está por debajo los 120 g de CO2, con 105 gramos. Salvo error u omisión por nuestra parte, entre los SUV del segmento es el único coche que no paga impuesto, ya que en los demás te tendrías que ir a las versiones híbridas enchufables.

- ¿Habrá un Austral 100% eléctrico?

Nosotros trabajamos con plataformas diferentes para los vehículos eléctricos y los de combustión e híbridos. El austral es tecnológicamente compatible por ejemplo, con un motor híbrido enchufable. Pero por el momento no está disponible porque no nos pareció que fuese necesario. Pero nosotros tenemos esa tecnología y esa tecnología en esa plataforma lo podríamos tener si nos damos cuenta que el cliente lo demanda. Pero por el momento no creemos que exista esa demanda.