Diseño, placer de conducción y cero emisiones

El nuevo Peugeot E-3008 es el primer modelo que utiliza una nueva plataforma-carrocería diseñada para ofrecer las mejores prestaciones: autonomía (hasta 700 km), tiempo de recarga (30 minutos), prestaciones, eficiencia y servicios y funciones conectados. Las primeras unidades llegarán en febrero de 2024 y la gama se basará en dos niveles de acabado, Allure y GT, con 3 paquetes de opciones para simplificar la elección, y tres propulsores totalmente eléctricos con potencias de 210 CV, 230 CV y 320 CV con tracción a las 4 ruedas. Los precios están por definirse.

El nuevo Peugeot 3008 dispone de una equilibradas medidas (longitud: 4,54 m, anchura: 1,89 m, altura: 1,64 m), lo que le permite seguir que sigue siendo uno de los más compactos de la categoría de SUV 100% eléctricos del segmento, al tiempo que ofrece un amplio espacio para pasajeros y equipaje. En el diseño de la carrocería destacan el nuevo emblema de Peugeot, integrando la nueva firma luminosa y la calandra sin delimitaciones, gracias a un degradado en el color de la carrocería. Los faros compactos se alojan en una fina franja que se sitúa por encima de la parrilla del radiador y envuelve todo el frontal. Los faros son de LED en todas las versiones. El E-3008 GT incorpora de serie la nueva tecnología Pixel LED, que adapta automáticamente el haz de los faros a las condiciones del tráfico, manteniendo una iluminación óptima sin molestar a los demás usuarios de la carretera. Las llantas de 19 o 20 pulgadas de diámetro, de diseño geométrico, presentan en su centro el nuevo emblema Peugeot.

Además de la espectacular pantalla panorámica flotante de 21 pulgadas Panoramic i-Cockpit, el atractivo y el carácter tecnológico del habitáculo se ven reforzados por la iluminación ambiental LED, que puede personalizarse en 8 colores diferentes. Esta iluminación se refleja en un embellecedor de aluminio auténtico que se extiende por el salpicadero y se prolonga por las puertas. Una pantalla panorámica HD flotante y curvada de 21 pulgadas combina el dispositivo Head-up Display con la pantalla táctil central y se extiende desde el extremo izquierdo del salpicadero hasta la consola central. En la versión Allure del E-3008, el nuevo i-Cockpit está compuesto de serie por dos pantallas digitales de 10 pulgadas integradas en un único panel en la pantalla panorámica, que ofrece el mismo efecto flotante que el panel de 21 pulgadas. El habitáculo del nuevo E-3008 ofrece 17 espacios portaobjetos diferentes, con un volumen total de unos 34 litros para la carga inalámbrica del teléfono en la consola central, un espacio portaobjetos refrigerado bajo el reposabrazos central, un portagafas en la consola del techo, portavasos y guantera. Con un volumen útil de 520 litros bajo la bandeja trasera, el maletero es tan espacioso como el de su predecesor.

Peugeot da un paso más hacia la conducción semiautónoma con el sistema Drive Assist Plus disponible en el nuevo E-3008. Este sistema asiste al conductor utilizando todos los sensores del coche (cámaras, radar, etc.) y la información del sistema de navegación conectado. Estos dispositivos de asistencia están diseñados para aligerar la carga de trabajo del conductor en carreteras de varios carriles, como autopistas o autovías, con el control de crucero adaptativo con función Stop & Go y asistente de mantenimiento de carril que gestiona la dirección y la velocidad para mantener el coche en un carril y a una velocidad preestablecidos por el conductor. El sistema de carril semiautomático permite cambiar de carril cuando es necesario, cuando el conductor activa el intermitente y pulsa el botón «OK» del volante. El sistema de recomendación anticipada de velocidad detecta cualquier cambio en el límite de velocidad leyendo las señales de tráfico y recopilando información del sistema de navegación conectado, y sugiere al conductor que ajuste la configuración del control de crucero adaptativo; si éste detecta lluvia, el sistema sugiere inmediatamente reducir la velocidad de acuerdo con el límite de velocidad, por ejemplo, de 120 a 100 km/h en autopista. Esta capacidad de conducción semiautónoma requiere la validación del conductor, mientras que el conductor mantenga las manos en el volante en todo momento.

Se puede elegir entre cuatro modos de conducción a través de un mando situado en la consola central para que las prestaciones del E-3008 se adapten a los deseos del conductor y a las condiciones del tráfico. En el modo normal, la potencia y el par se reducen ligeramente cuando se pisa el pedal del acelerador entre 0 y 70%; por encima del 70% se dispone de toda la potencia. El modo Eco proporciona una conducción más suave y un menor consumo de energía mediante un ajuste específico del pedal del acelerador, limitando la potencia y el par-motor y reduciendo el rendimiento de la calefacción y el aire acondicionado. El modo Sport frece una conducción más dinámica mediante configuraciones específicas de la dirección asistida, el acelerador y la caja de cambios. El modo 4WD para la versión del E-3008 dotada de tracción a las cuatro ruedas, está disponible a velocidades de hasta 135 km/h y distribuye la potencia cuando la superficie de la carretera se vuelve resbaladiza (nieve, barro, etc.).