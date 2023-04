La DGT cambia los mensajes de los paneles informativos con motivo de su nueva campaña: «El alcohol te miente»

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha modificado los mensajes que se pueden ver en los paneles informativos de las principales carreteras españolas con motivo de su nueva campaña, «El alcohol te miente. Solo 0 tiene 0 consecuencias», que se centra en el consumo del alcohol como uno de los principales factores de riesgo en los accidentes de tráfico.

Coincidiendo con la Operación Especial de Semana Santa, la nueva campaña de concienciación de la DGT ha lanzado una serie de mensajes a través de la conocida canción infantil 'vamos a contar mentiras', poniendo de manifiesto las principales excusas expuestas por las personas que han consumido alcohol antes de ponerse al volante.

En el vídeo lanzado para la campaña, se puede observar a varios niños, que en este caso son los que sufren las consecuencias de los siniestros de tráfico provocados por el consumo de alcohol, cantando las excusas que todos hemos escuchado alguna vez: «con dos no das positivo», «vivo a cinco minutos», «solo ha sido una copa», «no me ves que yo controlo» o «nunca me ha pasado nada», entre otras.

«La principal razón que ha llevado a la DGT a elegir este tema es que el alcohol está presente, ya sea como factor concurrente o como desencadenante, en 1 de cada 3 siniestros mortales de tráfico. Y no solo eso, porque, según la Memoria 2021 'Hallazgos toxicológicos en víctimas mortales de accidentes de tráfico' del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, casi la mitad de los conductores fallecidos en siniestros de tráfico a los que se les realizó la autopsia, tenían presencia de alcohol y/u otras drogas en sangre, un porcentaje que se eleva hasta el 75% en el caso concreto del alcohol, todos ellos con unas tasas muy elevadas de alcoholemia, iguales o superiores a 1,2 g/L.» reveló el organismo, a lo que añadió: «Además, en 2021 se dictaron 54.764 condenas penales por delitos de tráfico, por conducir con muy altas tasas de alcohol».

Con esta campaña, la DGT intenta acabar con la idea de asociar el riesgo de tener un accidente de tráfico con niveles de alcohol muy elevados. Ya que, la realidad es que los efectos negativos del alcohol sobre la capacidad de conducción se observan también en niveles bajos de ingesta.

«Carmen cinturón por favor»

La DGT comienza a utilizar nombres de personas para lanzar sus mensajes en paneles informativos pic.twitter.com/ArByEiZt0z — SocialDrive (@SocialDrive_es) April 1, 2023

Asimismo, Social Drive ha informado de otra serie de cambios en los paneles informativos. Según la red de conductores, la DGT ha comenzado a utilizar nombres de personas para lanzar sus advertencias sobre el uso del cinturón de seguridad como respuesta al aumento de denuncias.

En este sentido, entre el 6 y el 13 de marzo de este año, la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, con la ayuda de policías locales y autonómicas, sancionaron a 5.089 adultos por no utilizarlo. Asimismo, de los sancionados, 2.871 fueron conductores, 1.122 pasajeros que ocupaban los asientos delanteros y 1.096 pasajeros que viajaban en la parte trasera. Unas cifras muy superiores a las reveladas por la DGT el año pasado.