La solución al parabrisas helado es una patata

Aunque haya sido un diciembre atípico, con temperaturas tan elevadas que han roto récords históricos, el invierno está aquí y en muchos lugares de España es habitual ver capas de hielo cubriendo los parabrisas delanteros por las mañanas.

Como esta imagen será cada vez más frecuente a medida que avancen enero y febrero, es conveniente recordar que existen varios métodos para evitar la formación de hielo en los cristales y también para eliminarlo de forma eficaz antes de ponerse en marcha.

Existen dos elementos básicos que deben revisarse antes de la llegada del frío: el depósito de líquido de limpiaparabrisas y las escobillas. En el caso del primero, en temperaturas por encima de la congelación es suficiente con usar agua y jabón, pero lo óptimo es usar un producto comercial que tenga anticongelante —la gran mayoría lo tienen—.

Para los segundos, es imprescindible que las gomas estén en buen estado. De lo contrario no rascarán bien el cristal y es posible que no se retire el hielo correctamente.

Una de las maneras más eficaces para evitar la formación de hielo en el parabrisas es aparcar en el lugar adecuado: hay que evitar grandes espacios abiertos donde el aire pueda fluir sin freno. Es mejor estar bajo árboles y cerca de paredes.

Pero esto no siempre es posible. El almidón de una patata sirve como repelente natural de la humedad. Frotado por fuera no impedirá que se forme una capa de hielo, pero sí que hará que esta sea más fina y frágil que si no se hubiera aplicado. Además, en el interior hará que no se empañen los cristales, otro problema común en invierno.

Según la DGT, la mejor manera de evitar que se forme hielo es aplicar una barrera física. Un cartón, sujeto por las escobillas puede actuar como aislante y hacer que no se forme una capa helada. Esta puede hacer que se queden pegadas las escobillas y se dañen los motores.

Cómo quitar el hielo

Puede ser tentador echar agua caliente sobre el cristal, pero hay que recordar que el vidrio es uno de los materiales más sensibles a los cambios de temperatura y que verter líquido hirviendo sobre una superficie helada puede traducirse en una explosión de cristales.

En cambio, lo recomendable es usar la calefacción del coche para ir calentando el cristal progresivamente desde dentro. Conviene hacerlo desde frío y no esperando a que se caliente el motor primero para encender la calefacción, precisamente para evitar cambios bruscos de temperatura.

Existen productos descongelantes en el mercado, pero uno de los más eficaces es el alcohol. El gel hidroalcohólico permite deshacer el hielo rápidamente, porque su temperatura de congelación es más baja que la del agua. Sin embargo, es solo recomendable si la capa de hielo es fina y se va a quitar con rapidez, porque si no, se volverá a congelar.

Finalmente, lo mejor que puedes hacer si vives en una zona donde es frecuente encontrar tu parabrisas congelado es invertir en una buena rasqueta de plástico. No son particularmente caras y son mucho más cómodas de usar que una caja de CD o una tarjeta de crédito.