Seis consejos para conseguir que duren más los neumáticos del coche

Los neumáticos son lo único que nos une a la carretera. Por ello tenemos que asegurarnos de que están en buen estado con el objetivo de garantizar la seguridad al volante y de ampliar el rendimiento de los mismos.

Los neumáticos están diseñados para soportar el peso del vehículo, absorber los impactos de la carretera, trasmitir la tracción y de frenado a la superficie de la carretera y mantener y cambiar la dirección de la marcha. Dado que el buen estado de tus neumáticos es primordial, es recomendable revisarlos regularmente.

Por un lado hay que revisar el desgaste de los neumáticos, que afecta al agarre de los mismos. Cuando están por debajo de los 1,6 milímetros de profundidad hace que se multiplique la distancia de frenado y que en algunos casos, como un aquaplanning, se pierda prácticamente el contacto con el asfalto. Si el neumático lleva una presión insuficiente, afecta al confort de la marcha, y se reduce su duración hasta en un 25%. Además, aumenta el consumo de combustible entre un 5 y un 7%.

Deben ser sustituidos cuando se desgastan, sin embargo, ya sea sea dejadez, por desconocimiento o por intentar ahorrar unos euros, con frecuencia muchos conductores alargan su sustitución.

Los expertos de Midas nos ofrecen seis consejos prácticos para mantener los neumáticos en perfecto estado y sacarles el máximo partido posible:

⦁ Seleccionar los neumáticos adecuados al vehículo: igual que a tus pies no le sientan igual unos zapatos que otros, a tu coche le pasa exactamente lo mismo con los neumáticos. En caso de duda, debes consultar con tu taller de confianza para ver cuáles son los que se ajustan de forma perfecta a las especificaciones de tu vehículo. Se recomienda una marca conocida, ya que, aunque el precio sea más bajo en algunos neumáticos de fabricantes desconocidos, lo barato puede salirte muy caro y probablemente, acabes teniendo que cambiar antes las ruedas de tu coche por no tener ni la misma vida útil que los de marca ni las mismas prestaciones.

⦁ Hinchar y revisar la presión de los neumáticos una vez al mes: Se recomienda hinchar los neumáticos una vez al mes, y antes de un viaje largo. Circular con la presión adecuada reduce el riesgo de dañar los neumáticos, aumenta su vida útil y ahorra combustible.

⦁ Comprobar la profundidad mínima de la banda de rodadura: la profundidad del dibujo de unos neumáticos nuevos es de 8 a 9 mm y lo que se permite legalmente es una profundidad mínima de 1.6 mm de la banda de rodadura. Por lo tanto, para tener una conducción segura independientemente de las condiciones climáticas, será necesario comprobar la profundidad de la banda de rodadura.

⦁ Mover el vehiculó si está mucho tiempo estacionado: De esta manera no solo se contribuye a tener en buen estado el vehículo, sino que la zona de la cubierta en contacto con el suelo no sea siempre la misma y no se deteriore.

⦁ Revisar el equilibrado y la alineación de las ruedas: El equilibrado y alineación de las ruedas reduce el desgaste prematuro de los neumáticos y elimina las vibraciones, además de proteger la suspensión, dirección y transmisión del vehículo. Si se detecta que el vehículo tiende a irse hacia un lado será importante «hacer una alineación» o en caso de vibración del volante habrá que «realizar un equilibrado a las 4 ruedas».

⦁ Reparar los neumáticos con un profesional: Si se ha dañado algún neumático, es fundamental llevarlo a un servicio técnico profesional como el que se ofrece en Midas para que lo desmonte e inspeccione con garantías.