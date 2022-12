Piezas del coche de unos 20 € y que pueden causar averías de 8.000

Ruidos extraños, olores no identificados, humo que ha cambiado de color o testigos de alerta indican que algo anda mal en nuestro coche. Son pequeñas señales de alerta a las que hay que prestar atención, ya que en numerosas ocasiones el evitar pasar por el taller a reparar una pequeña vería puede llegar a tener consecuencias irreversibles para nuestro vehículo.

Más de 3 millones y medio de vehículos sufren algún tipo de avería a lo largo del año, según el estudio GIPA que analiza la situación del mercado de automoción.

A lo largo de la vida de un coche aparecen diferentes averías, unas más dolorosas y otras más económicas. Y en ocasiones la responsable es una pequeña pieza que puede costar lo que una caña o los 20 euros de un libro, pero que, si no se hace su pertinente mantenimiento, pueden ocasionar una avería muy grave.

El tapón del cárter, la válvula de los neumáticos, el sensor de temperatura, los limpiaparabrisas o las bujías son componentes con un coste inferior a los 20 euros, pero si alguno de ellos se estropea, tendremos que acudir urgentemente al taller para evitar 'males mayores'.

Según Euromaster, el primer ejemplo es la arandela del tapón del cárter. Con un coste de entre 0,50 céntimos y 1 euro, en cada cambio de aceite es necesario sustituirla. Sin embargo, si este reemplazo lo hace un particular y no un profesional y se realiza de forma errónea, puede derivar en un gran problema: desde aflojarse hasta partirse por completo, lo que supone la pérdida parcial o total del aceite. Y es que además del problema medioambiental que significa la caída de la «sangre del vehículo», podemos gripar el motor, una avería que puede alcanzar los 4.000 euros si se utilizan piezas de segunda mano; 8.000 euros, si el propulsor es nuevo.

Y es que mantener la buena salud del «corazón» del coche es primordial. Por ello, si se percibe una subida inusual de la temperatura del motor es importante acudir con urgencia al taller. En muchas ocasiones, el culpable es el sensor de la temperatura, con un coste «irrisorio» de entre 15 y 20 euros. Sin embargo, si no se realiza el cambio de la pieza, el propulsor seguirá trabajando a altas temperaturas y, tarde o temprano, terminará rompiéndose.

Otro componente a vigilar son las bujías, siempre y cuando el coche las lleve. Con un precio medio de 10 a 20 euros por unidad, no es una avería aparatosa pero, en muchos casos, es sinónimo de llamada a la grúa, ya que el vehículo no puede continuar la marcha o da tirones constantes. En función del fabricante, se recomienda su cambio entre los 50.000 y 90.000 kilómetros recorridos.

Al mismo tiempo, hay que tener en cuenta, y no solo por el mantenimiento sino también por la seguridad vial, las válvulas del neumático. Desde Euromaster siempre son sustituidos en cada cambio de gomas pero, desafortunadamente, no siempre es la tónica habitual. En caso contrario, su deterioro puede repercutir en un reventón de la rueda y, por ende, sufrir un posible accidente. Su precio unitario no supera los 2,5 euros; 3,5 para válvulas convencionales.

Por último, un elemento «olvidado» son los limpiaparabrisas. Además de ser un punto a revisar en la ITV, un mal estado de los mismos supone una situación de riesgo extremo en condiciones de lluvia o nieve. Con un coste que arranca en los 15 euros, es vital cambiarlos si las gomas están agrietadas o se perciben los primeros síntomas de desgaste. Y es que no hay nada más caro que tener un accidente.