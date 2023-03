Las pautas más eficaces para eliminar el sueño al volante La somnolencia es uno de los grandes peligros en la carretera, ya que llega de forma silenciosa y, contrariamente a la creencia generalizada, no sólo se produce por la nocheLas multas que te pueden poner por dormir en el coche, furgoneta o autocaravana

Lunes, 20 marzo 2023, 21:36

Datos de la Dirección General de Tráfico señalan que la somnolencia origina entre el 15% y el 30% de los accidentes de tráfico en España, ya sea de forma directa o indirecta.

A lo largo de los últimos años, uno de los focos en los que más incidencia ha hecho el sector de la automoción gira entorno a la implantación de sistemas tecnológicos para combatir la fatiga y el sueño. Por este motivo, desde julio de 2022 todos los vehículos que se matriculan incorporan un detector de sueño. En este sentido, son muchas las variantes de ayuda al conductor (ADAS) que existen.

Por una parte, se encuentran los sensores en el volante, que analizan parámetros asociados al estado de concentración del conductor o conductora, como puede ser la presión que ejerce al agarrar el volante, los movimientos de sus manos o bien si correcciones constantes o demasiados bruscas. Por otra, algunos vehículos incluyen también una cámara que monitoriza las facciones del automovilista, detectando así el parpadeo o si los ojos están cerrados durante demasiado tiempo. Asimismo, existen sensores que miden el tiempo que lleva el motor en activo, obligando así a parar y descansar.

«Aunque se encuentre en los primeros puestos entre los principales motivos como origen de un accidente, como pueda ser el exceso de velocidad o las distracciones, lo cierto es que la somnolencia es otro de los grandes peligros al volante. No avisa, llega de forma silenciosa y, contrariamente a la creencia generalizada, no sólo se produce por la noche», explica Jocelyne Bravo, Client and Digital Marketing Manager de Midas España.

«Sin duda, la prevención es la mejor solución. Como compañía orientada al cuidado del automovilista y su vehículo, desde Midas queremos ayudar a reconocer los primeros síntomas y llevar a cabo pequeños hábitos para contrarrestarlos», añade Bravo.

Para evitar que la somnolencia al volante se adueñe de nosotros y así pode evitar un posible accidente, se pueden seguir una serie de pautas.

En primer lugar los expertos recomiendan regular el asiento para estar «incómodo»: una de las rutinas que se pueden poner en práctica tiene como protagonista la configuración del asiento. Como norma general, es clave establecer una posición correcta del respaldo, reposacabezas y otros elementos para garantizar una postura óptima y el confort en la conducción. Sin embargo, y sobre todo en el caso de trayectos largos, el exceso de confort (sumado a otros factores) puede favorecer la aparición del sueño. En caso de comenzar a notar algunos síntomas de somnolencia, es aconsejable variar un poco la posición del asiento en busca de una cierta «incomodidad» (siempre dentro de unos límites) que nos ayude a mantenernos despiertos.

Mascar chicle también puede servir de ayuda. Por todos es conocido que la ingesta de bebidas con estimulantes naturales como el café o el té, o no realizar ingestas copiosas antes de conducir son prácticas habituales que ayudan a combatir la somnolencia. Además de esto, mascar chicle es un pequeño truco que permite contrarrestar los síntomas del sueño, ya que obliga al cerebro a mantenerse despierto para seguir moviendo las mandíbulas. Además, de esta forma también reducirás los bostezos.

Aunque «la música amansa a las fieras», también puede convertirse en un gran aliado para combatir el sueño sobre todo si viajas solo. Para ello, es clave apostar por canciones de ritmo alegre e, incluso, subir un poquito más el volumen para mantenerse en activo. Si te sabes los temas en reproducción, no dudes en tararear o cantar, pero siempre sin desviar la atención de la carretera y la conducción. Si vas con alguien más en el vehículo, entablar conversación también servirá de «escudo» anti sueño.

Ventilar el habitáculo y refrescar el ambiente del interior del coche sirve para oxigenarse y, por tanto, mantenerse activo. Si apuestas por el sistema de ventilación del vehículo, dirige el caudal de aire hacia tu cara para que «impacte» en el rostro y te despeje. Otra opción es bajar la ventanilla, que cumple la misma función y, además, permite la entrada de ruido exterior. Esto último también puede servir para mantener el cerebro en marcha.

Finalmente hay que evitar competir contra el sueño. Si a pesar de todos estos consejos la somnolencia se apodera de ti, entonces lo mejor es no competir. En muchas ocasiones, el exceso de confianza hace que pensemos que podemos resistir y no quedarnos dormidos, o bien que, siendo conscientes de que nos estamos durmiendo, aumentamos la velocidad para llegar lo antes posible a nuestro destino. Ambos ejemplos son graves errores que ponen en riesgo la seguridad propia y del resto de viajeros (ya sean de nuestro u otro vehículo). Llegados a este punto, lo mejor es hacer una pausa en un lugar seguro y dormir durante 20 o 30 minutos.