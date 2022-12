Niebla, lluvia y nieve: los peligros de la carretera en Navidad

Las dificultades climatológicas y la menor cantidad de horas de luz complican los desplazamientos durante los meses más fríos del año. Los expertos recomiendan llevar el mantenimiento al día y planificar la ruta, algo fundamental durante todo el invierno pero que cobra especial relevancia en las fechas navideñas, en las que aumentan el número de desplazamientos por carretera.

Según datos de la Dirección General de Tráfico (DGT), el 31% de los fallecidos corresponden a siniestros ocurridos durante el invierno, y algo menos, un 30%, a heridos hospitalizados.

«En invierno, los principales problemas son la escasa visibilidad y el pavimento deslizante», explica Jorge Castellanos , coordinador de seguridad vial del Real Automóvil Club de España (RACE). Las rutas más peligrosas son, como durante el resto del año, las vías secundarias, donde se producen, de media, el 80% de los siniestros. «En ellas se junta todo tipo de vehículos y se agravan todos los problemas que se pueden registrar durante el invierno», explica Castellanos.

La llegada de la temporada de frío trae consigo fenómenos meteorológicos adversos muy comunes en estas fechas como la niebla, la lluvia y las nevadas, factores que debemos tener en cuenta antes de afrontar la operación salida de Navidad. Para evitar complicaciones al volante y circular de forma segura, los conductores deberán contar con un equipamiento técnico en perfectas condiciones (la batería, los neumáticos, las pastillas y los discos de freno, las luces, los niveles de líquidos, limpiaparabrisas, etc.) y, a su vez, revisar ciertas condiciones del vehículo, tal y como recomiendan desde TÜV SÜD.

En primer lugar, recordamos que es obligatorio tener la ITV del vehículo al día. No te olvides de pasar la inspección. Respeta siempre la distancia con otros vehículos, ten en cuenta que con la carretera mojada o helada necesitarás más metros para frenar con seguridad.

No excedas los límites de velocidad. Si bien es cierto que siempre hay que respetar los límites de velocidad establecidos en cada caso, cuando las condiciones meteorológicas son adversas se recomienda circular más despacio de lo habitual. Permanece atento a los avisos en carretera de la Dirección General de Tráfico (DGT) y regula la velocidad.

En el momento de realizar maniobras como adelantamientos, cambios de carril, etc., intenta hacerlo suavemente y no de manera brusca. Si conduces con niebla, no utilices las luces largas. Utiliza las luces cortas, de cruce o antiniebla.

Prepárate para circular con lluvia, muy habitual en esta época del año. En caso de lluvia intensa, tendrás que encender las luces, aunque conduzcas en horas diurnas. Vigila que los neumáticos tienen la presión y la profundidad del dibujo adecuadas.

Jaime González , director de la escuela de conducción del Comisariado Europeo del Automóvil (CEA), recomienda dar a los neumáticos la máxima presión indicada por el fabricante si vamos a circular por hielo o nieve y, una vez en marcha, adaptar la velocidad a las condiciones climatológicas, «utilizando la anticipación y mirando lejos para reaccionar mejor ante cualquier imprevisto y, sobre todo, mantener una mayor distancia de seguridad, equivalente al menos a 3 segundos respecto al vehículo que nos precede», explica.

En caso de conducir con viento, controla la velocidad y ten muchísima precaución cuando adelantes a vehículos grandes, como los camiones. Permanece atento a posibles objetos que pueden invadir la carretera en condiciones de mucho viento.

Si tu vehículo incorpora control crucero, te recomendamos desactivarlo en condiciones meteorológicas adversas para poder tener un control total sobre tu coche. No olvides incluir elementos que serán de gran utilidad en ciertas circunstancias, como las cadenas o neumáticos de invierno para circular con la máxima adherencia en superficies con hielo o nieve. suma a demás dos triángulos de preseñalización o luz v-16, así como un chaleco reflectante como mínimo. No olvides llevar también una rueda de repuesto.

Lleva ropa de abrigo y comida, además de tu smartphone completamente cargado y el depósito de combustible lo más lleno posible. Ten en cuenta que hay situaciones en carretera que son imprevisibles y nada nos libra de quedarnos parados en medio de la carretera.

Otros elementos recomendados son una linterna con pilas, una espátula para rascar hielo, un botiquín de primeros auxilios, etc.

Motos y motocicletas

Circular en motocicleta, sea por carretera o por ciudad, esconde peligros frente a los cuales debemos actuar con precaución. Antes de lanzarte a utilizar la moto, ten la precaución de asegúrate de que está en óptimas condiciones técnicas y revisa que tienes al día la ITV.

Revisa las indicaciones del fabricante donde encontrarás recomendaciones de uso (presión de las ruedas, niveles de líquidos…)

Equípate correctamente con todo lo que necesitas para protegerte antes de circular con tu motocicleta: un casco (asegúrate de que esté homologado), guantes, una indumentaria reforzada en hombros y rodillas y un buen calzado cerrado.

Circular sobre asfalto mojado o húmedo no es lo más recomendable, pero si decides hacerlo, ten en cuenta que necesitarás tener mucho más cuidado y control que cuando circulas en seco.

Permanece alerta en todo momento. Es muy importante prestar toda tu atención a lo que ocurre a tu alrededor, especialmente si circulas en ciudad.

Ten también en cuenta que es un ámbito en el que las frenadas de emergencia están a la orden del día. Mantén un margen con todo lo que te rodea y respeta la distancia de seguridad con otros vehículos, especialmente en suelo mojado, esto te permitirá frenar en condiciones de seguridad.