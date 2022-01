Ola de frío: cómo arrancar el coche para no estropearlo Con bajas temperaturas debemos respetar su proceso de calentamiento, evitando forzar esta maniobra para no castigar el sistema de arranque

Aunque la electrónica controla la práctica totalidad de los elementos de los vehículos nuevos, los más veteranos todavía recordarán los coches en los que para arrancar, especialmente cuando bajaban las temperaturas y había lluvia o humedad, había que echar mano del 'starter' como paso previo a girar la llave de contacto para poner el motor en marcha.

Los tiempos han cambiado, pero las bajas temperaturas como las que acaban de llegar a prácticamente toda España afectan mucho al funcionamiento del motor y por ello debemos realizar algunas tareas de mantenimiento para garantizar su correcto funcionamiento.

Algo tan sencillo como arrancar el coche puede provocar muchos quebraderos de cabeza. Y además, si lo intentamos repetidamente, nuestro intento puede terminar en una avería más o menos seria. Por eso los expertos de Autocasión nos recuerdan esta serie de trucos con los que nos resultará más fácil arrancar el coche.

En primer lugar hay que tener paciencia al arrancar, especialmente si se trata de un vehículo diésel. Es muy recomendable dar el contacto 2 o 3 veces durante unos segundos antes de arrancar para que se alcance la temperatura óptima. Debemos fijarnos que desaparezca el icono en forma de muelle del cuadro de mandos, para arrancar evitando averías.

No es necesario mantener el motor arrancado unos minutos antes de partir, sobre todo en los coches modernos. Es mejor iniciar la marcha suavemente, sin pegar acelerones y manteniendo las revoluciones en la zona baja del cuentavueltas. Cuando el propulsor esté en su temperatura de trabajo óptima, ya podremos conducir con normalidad.

Si el motor no arranca, lo mejor es no insistir de forma repetitiva, ya que podríamos ahogar de combustible el sistema de alimentación. Quita el pie del acelerador y gira de vez en cuando la llave de contacto. Si aún así no se pone en marcha, lo mejor es que pidas ayuda a tu asistencia en carretera.

Si tu coche es diésel revisa el combustible, ya que éste se congela cuando alcanza bajas temperaturas. Es muy recomendable añadir líquido anticongelante para mantener una temperatura constante y óptima para funcionar correctamente y no sufrir averías. Si tu coche es de gasolina, revisa el estado de las bujías.

Cuida la refrigeración utilizando líquido refrigerante con propiedades anticongelantes. También podemos añadir líquido anticongelante al líquido del limpiaparabrisas, aunque en condiciones de mucho frío en el exterior, es mejor no utilizarlo.

Protege la batería, ya sea utilizando productos específicos o calentándola, por ejemplo, colocando paños calientes, pero no húmedos, sobre la misma para que consiga una temperatura de uso más adecuada para su correcto funcionamiento.

Usa un aceite adecuado: este es clave para que el motor funcione correctamente. Existe la posibilidad de usar un aceite multigrado que modifica la viscosidad según la temperatura exterior o un aceite no demasiado denso, para conseguir lubricar el motor y mejorar la capacidad de arranque.