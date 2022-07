Qué hay que hacer si te encuentras con un incendio en la carretera

Cada año se producen en España una media de 6.759 incendios, de los que más del 80% forestales son causados por el hombre y se generan por descuidos o negligencias. Y el nivel de riesgo es mayor cerca de las carreteras , por lo que las probabilidades de que un conductor se vea sorprendido por el fuego o sus efectos mientras conduce son elevadas.

Más de 30 incendios continúan activos a pesar de lucha de los cuerpos de bomberos y efectivos desplazados a las zonas afectadas. En plena ola de incendios, conviene tener en cuenta una serie de recomendaciones para evitar, si viajamos en coche, que nos veamos rodeados por las llamas.

Tanto el propio fuego como el humo que genera son dos claves que permiten detectar la presencia de un incendio. Normalmente, ambos se ven desde la distancia, por lo que si la trayectoria a seguir nos dirige hacia él, la recomendación pasa por dar la vuelta cuanto antes y buscar una ruta alternativa. Además de esta obvia recomendación también podemos apuntar las siguientes pautas lógicas, como intentar mantener la calma y analizar la situación, y no atravesar nunca una zona con llamas o humo muy denso.

En cualquier caso, hay que obedecer siempre las indicaciones de las fuerzas de seguridad. Los mayores riesgos se originan por arrojar a la vía cigarrillos mal apagados, cristales que provocan el efecto lupa o basura que se acumula en las cunetas y ayuda a propagar el fuego. Por eso, comportamientos como arrojar un objeto por la ventanilla se considera una infracción grave que se sanciona con una multa económica de 200 euros y la pérdida de cuatro puntos del carné de conducir.

Incendio en el coche

Aunque no es habitual, una avería puede provocar un fuego en el motor. Tan pronto como se detecta el humo lo aconsejable es estacionar el vehículo y, si es posible, utilizar un extintor. No es corriente que el coche explote a causa del fuego (tal y como se ve en las películas). Si no se dispone de un extintor, es mejor no abrir el capó, para que las llamas tengan más dificultad para propagarse. En el caso de una moto, si no disponemos de un extintor podemos intentar sofocar las llamas con arena o tierra.

Si el incendio se produce en el interior del vehículo el peligro es mayor, ya que los asientos y el techo está formado por materiales muy inflamables , y pueden generar un humo tóxico. Tras apagar el contacto del coche, lo mejor en este caso (si no se dispone de un extintor), es cerrar las puertas y las ventanillas para que no entre oxígeno y así conseguir que las llamas se apaguen con más rapidez.