Por qué conviene revisar tu vehículo antes de vacaciones

Según datos de la Dirección General de Tráfico (DGT), el pasado año se realizaron en los meses julio y agosto más de 93 millones de desplazamientos por las carreteras españolas, con un incremento del 17% en accidentes mortales respecto al año anterior.

Según cifras elaboradas por GIPA, el envejecimiento del parque, con una antigüedad media que ya supera los 14 años, perjudica claramente la cifra de siniestros ocurridos y la gravedad de los mismos. El 41% del parque actual tiene ahora más de 15 años, y hace diez años solo el 12% alcanzaba esta media de edad.

Son dos circunstancias que hacen que una revisión del vehículo antes de irse de vacaciones sea fundamental para prevenir averías y accidentes.

Según Patricia Rocha, directora de Posventa de Nissan Iberia, «es necesario asegurarse de que el coche esté en perfectas condiciones para garantizar la seguridad y el confort de sus ocupantes mientras están en ruta. Por eso desde Nissan hacemos un llamamiento a todos los conductores para que realicen una puesta a punto de su vehículo en un taller oficial antes de salir de vacaciones».

Rocha enumera ocho razones por las que revisar tu vehículo es importante para afrontar nuestros desplazamientos con mayor seguridad y eficacia.

1 Seguridad

Las operaciones preventivas de revisión incluyen piezas críticas para la seguridad como frenos y neumáticos.

2 Confort

Las revisiones de elementos como la suspensión, las ruedas y la climatización, tienen un impacto directo en la suavidad de la conducción y en la comodidad para sus ocupantes.

3 Prolongación de la vida útil del vehículo

Los mantenimientos periódicos previenen problemas mayores y aumentan el buen funcionamiento del vehículo durante más tiempo.

4 Aumento de la eficiencia del combustible

El cambio regular del aceite apropiado al tipo de motor, así como el cambio de filtros y la revisión de neumáticos, permiten un consumo más eficiente y un ahorro para el conductor.

5 Mejora del rendimiento

El mantenimiento regular permite que el vehículo funcione a su máxima capacidad.

6 Evitar costosas reparaciones

La revisión regular del vehículo permite detectar potenciales problemas y corregirlos antes de que se conviertan en una reparación de alto coste.

7 Valor de reventa

Un vehículo que demuestre haber pasado regularmente sus revisiones en un taller oficial y equipe recambios originales tiene un mayor valor en el mercado.

8 Confianza

Finalmente hay una razón que engloba todas las otras, y es la confianza que produce saber que el vehículo tiene el respaldo de la garantía y la calidad que sólo un taller oficial Nissan puede ofrecer por su experiencia, formación, equipamiento y adaptación a la tecnología Nissan y al uso de recambios originales.

Los elementos fundamentales que hay que revisar son los siguientes:

Batería

El principal motivo por el que un coche no arranca es que la batería esté descargada o defectuosa . En ese caso, cambiarla por una nueva es la solución más inmediata. Es recomendable además hacerlo si tiene más de cuatro años y el vehículo no ha sido utilizado con frecuencia. Puedes encontrarte si no con que deja de funcionar en el lugar más insospechado e inoportuno.

Si tienes, o has tenido dificultades para arrancar, conviene también revisar el estado de las bujías, si es gasolina. Si es diésel, acciona un par de veces los calentadores. Si aún así no arranca, puede estar fallando el motor de arranque (en ese caso hace un ruido muy característico) o el interruptor de encendido (en ese caso no se iluminan las luces del cuadro de instrumentación).

Neumáticos

Son el único punto de contacto con la carretera y deben comprobarse regularmente (idealmente cada 28 días). Comprueba su estado general y la presión (los niveles óptimos, tanto para carga media como para plena carga suelen ir indicados en la tapa del depósito o en el marco de la puerta del conductor). La presión debe ser revisada en frío y, si está por debajo del 20% de su nivel normal, el neumático debe ser inspeccionado visualmente para comprobar posibles daños.

Si tienes dudas sobre si su nivel de desgaste es excesivo, puedes recurrir a un truco que recomienda hasta la Guardia Civil : mete una moneda de 1 euro, y si se ve la parte dorada, debes cambiarlo. Así podrás comprobar que la profundidad del neumático es de al menos 1,6 milímetros. Si es inferior te arriesgas no solo a un accidente al perder adherencia, sino también a una sanción de 200 euro s por cada neumático en mal estado.

Frenos y luces

Es importante que te asegures de que los frenos no se hayan corroído y que no se atasquen. Revisa el desgaste de los discos y pastillas (o tambores, zapatas y su aproximación) y la tensión del freno de mano.

De paso, no olvides comprobar el estado de las luces, tanto las de posición como las de cruce, largo alcance, antiniebla, luces de freno e intermitentes, especialmente si no has pasado la ITV aún o has tenido un pequeño golpe en las últimas semanas que pueda haber desviado su trayectoria o roto alguna bombilla.

Rellenar niveles

Si no lo están, llena los depósitos de líquido, incluyendo el aceite, el líquido de frenos y el del limpiaparabrisas. Si no se comprueba el aceite y el coche circula con un nivel inferior al recomendado puede llegar a dañar gravemente el motor. Y también puede suponer un problema aparcar cerca de la playa y darnos cuenta al recoger el vehículo, con el parabrisas sucio, que no podemos limpiarlo.