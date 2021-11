Consejos que debes saber antes de comprar un coche en internet

Internet se ha convertido en poco tiempo no ya una fuente de información antes de iniciar el proceso de elección de un coche, sino también un canal en el que se puede cerrar el proceso completo de compra, tanto de vehículos nuevos como usados.

Numerosos sitios web de ofertas presentan vehículos en mejores condiciones de las que en realidad se encuentran en los concesionarios.

Saber cómo detectar vehículos defectuosos es difícil, sobre todo si no se es un experto. Por eso desde StressFreeCarRental.com nos enumeran algunas de las claves a tener en cuenta antes de comprar un coche por internet.

En primer lugar es importante no tener miedo a hacer preguntas aparentemente incómodas sobre un vehículo en concreto. Puedes encontrarte con una respuesta hostil o a la defensiva, en cuyo caso, es aconsejable buscar en otro sitio.

Garantía

Al comprar un coche de segunda mano, el vendedor está obligado a proporcionar una garantía de seis meses. Sin embargo, esto puede ser difícil de demostrar. Redactar un acuerdo legal entre las dos partes puede ayudar a brindar cierta seguridad durante el proceso. Es aconsejable contratar a un especialista que gestione la burocracia, ya que el papeleo puede ser bastante complicado.

Documentación

La documentación de la inspección técnica de vehículos debe estar disponible para examinar cualquier defecto que haya tenido el vehículo. Si el coche tiene entre cuatro y diez años, debe proporcionarse un certificado cada dos años. Si el coche tiene más de diez años, se necesitará un certificado anual. También es importante preguntar al vendedor si el impuesto sobre vehículos se ha pagado en su totalidad durante el año. De lo contrario, deberá pagarlo el vendedor.

Precios

Al buscar coches por internet, puedes encontrarte con una oferta que parece demasiado buena para ser verdad y, en la mayoría de los casos, lo es. El hecho de que un coche tenga buena pinta no tiene por qué significar que tiene algún problema; el precio a menudo lo reflejará. Consulta online para ver cuál es el precio medio.

Identidad

Confirmar la identidad del vendedor es una forma de validar su legitimidad. La mayoría de estafadores intentará ceñirse a una forma de comunicación basada en mensajes, como el correo electrónico, y evitará activamente las conversaciones telefónicas. Intenta llamarlo por teléfono desde el principio, ya que esto también ayudará a establecer una mejor relación.

Pago

Podría decirse que la parte más arriesgada de comprar un coche por Internet es el pago. Muchos vendedores fraudulentos solicitarán un pago por adelantado muy pronto en cualquiera de las primeras conversaciones. Intentarán conseguir que les pagues con transferencia bancaria internacional, PayPal o cualquier otra forma mediante la cual sea difícil devolverte el dinero. Si necesitas enviar dinero, asegúrate de utilizar un método más seguro, como una tarjeta de crédito, efectivo o cheque, para que al menos tengas mayor seguridad.

Inspección

Esto puede no ser siempre posible al comprar un coche online, pero inspeccionar un coche en persona es la mejor forma de asegurarse de que coincida con las características que figuran en el anuncio. También es un buen momento para preguntarle al vendedor si puedes probar el coche. Comprar un coche supone un gasto importante, por lo que no debe haber defectos que no estén especificados.