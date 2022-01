Comprueba con un sencillo test el estado de la batería de tu coche

Preguntas y resultado del test:

Si quieres saber cómo de preparado está tu coche para los meses fríos, haz este pequeño test y descubre si debes organizar una visita al taller:

¿Cuántos años tiene tu coche?

a) Menos de 5 años.

b) Entre 5 y 10 años.

c) Más de 10 años.

¿Cuándo fue la última vez que llevaste el coche al taller para que le revisaran la batería?

a) Lo he llevado en las últimas semanas.

b) Hace aproximadamente un año.

c) Más de 2 años.

¿Cuántos años tiene la batería de tu coche?

a) Entre 1 y 4 años.

b) Más de 4 años.

c) No sé cuántos años tiene.

¿Tu coche suele tardar en arrancar?

a) Arranca siempre a la primera.

b) Rara vez.

c) Le ocurre de vez en cuando.

¿Cuánto has utilizado el coche en los últimos meses?

a) Prácticamente a diario, para ir y volver del trabajo.

b) Algunos días a la semana, en trayectos cortos.

c) Lo he usado poco, ha estado bastante tiempo parado.

¿Cómo de caluroso ha sido el verano en tu región?

a) ¡Ha sido más bien fresquito!

b) Con bastante calor, como todos los veranos.

c) Sofocante, con temperaturas por encima de los 40ºC.

¿Cuántos dispositivos eléctricos/electrónicos posee tu coche?

a) Pocos, es un coche relativamente antiguo.

b) Algunos, los que vienen de serie.

c) Muchos, es un coche muy equipado.

Mayoría respuestas a) Puedes estar tranquilo. Si sueles revisar tu coche con frecuencia y nunca olvidas pedir un chequeo de la batería, es probable que las bajas temperaturas no sean un problema para ti. Sin embargo, es importante que sigas atento a cualquier señal (como, por ejemplo, dificultad en arrancar), sobre todo si tienes un coche con muchos años y/o con muchos dispositivos electrónicos. Tal y como dice el refrán, «más vale prevenir que curar».

Mayoría respuestas b) Parece que tu coche está preparado para el invierno, pero no está de más hacer un chequeo de la batería en esta época del año. Según el Real Automóvil Club de España, la batería de arranque fue la primera causa de avería en las carreteras españolas, llegando hasta 313.773 asistencias en carretera en 2020. Si no has revisado tu batería en los últimos años, este es el momento más indicado para hacerlo...¡y para estar 100% tranquilo este invierno!

Mayoría respuestas c) Visita tu taller de confianza tan pronto como puedas. No debemos olvidarnos de nuestra seguridad y comodidad en la carretera, sobre todo durante el invierno.