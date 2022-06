Cómo inflar correctamente los neumáticos de la bicicleta

El próximo viernes 3 de junio, y en pleno auge de los sistemas de movilidad alternativos a los coches y de los vehículos de movilidad personal, se celebra el Día Mundial de la Bicicleta.

Solo en 2020 se vendieron un 24% más de bicicletas que el año anterior en nuestro país, según la Asociación de Marcas y Bicicletas de España (AMBE). Teniendo en cuenta el auge del uso de la bicicleta como medio de transporte habitual, es importante por un lado conocer las normas de circulación, y un correcto mantenimiento de los neumáticos, siendo el inflado de estos uno de los factores más importantes a la hora de garantizar una circulación segura y sin sobresaltos.

Los aficionados al ciclismo, ya sea urbano, en carretera o en entornos naturales, encontrarán en esta guía facilitada por Bosch los consejos básicos para inflar correctamente sus neumáticos, garantizando su seguridad y la de los demás cuando se pongan en marcha:

Averigua el tipo válvula que llevan los neumáticos de tu bicicleta: cada tipo de rueda precisa de un inflador distinto en función del tipo de válvulas que lleve.

Las válvulas más comunes en prácticamente cualquier bicicleta son tres:

1. Presta: también conocidas como válvulas francesas. Son las más estrechas y están diseñadas para soportar altas presiones y es común que equipen bicis de carreras o mountain bikes. Antes de empezar a inflar el neumático, hay que abrir la cabeza de la válvula girándola suavemente en el sentido de las agujas del reloj. Al comprar una nueva cámara, debemos asegurarnos de comprobar la longitud de la válvula; en los últimos años han aparecido en el mercado un número cada vez mayor de diseños de ruedas aerodinámicas, y ahora se pueden comprar válvulas Presta de diferentes longitudes para adaptarse a ellas.

2. Schrader: también conocidas como autoválvulas, se utilizan a menudo para las bicicletas de paseo y de uso diario. Su principal ventaja es que son compatibles con la misma bomba estándar utilizada para inflar los neumáticos de los coches y se pueden poner a punto en cualquier gasolinera. Lo único que hay que hacer para inflar nuestros neumáticos en este caso es introducir la cabeza de la bomba en la válvula.

3. Dunlop: también conocidas como válvulas Woods, se utilizan generalmente para bicicletas de uso diario, de paseo y de fitness. Las válvulas Dunlop necesitan el mismo tamaño de orificio que las Schrader: 8,5 milímetros. Lo mejor es que se puede empezar a inflar el neumático inmediatamente sin abrir el tapón de la válvula y sólo se necesita el tapón para dejar salir el aire de los neumáticos.

Escoge la bomba y los adaptadores adecuados para tu tipo de válvulas:

La mayoría de infladores antiguos solo sirven para inflar un tipo de válvulas y se han quedado obsoletos. Por ello es recomendable elegir una bomba de aire moderna, ya que prácticamente todas son compatibles con los 3 tipos de válvulas más comunes, al venir equipadas con distintos adaptadores. La bomba de aire comprimido a batería EasyPump de Bosch es una alternativa a las bombas manuales práctica y fácil de usar. Además de ofrecer una gran portabilidad, puede inflar a cualquier presión hasta 10,3 bar/150 PSI. El juego incluye los dos adaptadores para los tres tipos de válvulas de bicicleta, así como un accesorio para balones y un adaptador especial de gran volumen colchonetas, flotadores y balones de playa.

Asegúrate siempre de que tus neumáticos tienen la presión correcta:

En primer lugar, es fundamental para circular con seguridad. También prolonga la vida útil de los neumáticos ayudando a que su desgaste sea menor. Como norma general, se recomienda una presión alta en terrenos llanos y asfalto liso. Cuanto más irregular sea la superficie de la carretera, más baja debe ser la presión de los neumáticos.

Debes comprobar la presión de tus neumáticos con regularidad y rellenarlos cuando sea necesario. A título orientativo, un neumático de bicicleta suele perder aproximadamente 1 bar de presión cada mes. Conviene tener en cuenta que cuanto más alta sea la presión, más rápido caerá y, por ello, los neumáticos de una bicicleta de carreras deben ser revisados con más frecuencia que los de una bicicleta de montaña, por ejemplo.

Comprobar la presión de los neumáticos con las manos no es el método más fiable ni preciso. Lo ideal es medir la presión exacta e inflarlos en consecuencia. Algunas bombas incorporan un manómetro para ayudarnos en la tarea.

Ahora sí, los aficionados al ciclismo, sea del tipo que sea, están listos para seguir disfrutando de sus rutas en las condiciones más seguras y con el mayor confort.

Normas para circular en bici:

Además de estas medidas, desde la DGT nos recuerdan estas normas fundamentales si vamos a circular en bici.

1. Teléfono móvil no: Mientras conducimos una bici está totalmente prohibido usar el teléfono móvil. También están prohibidos los auriculares conectados a receptores o reproductores de sonido. Los auriculares limitan la capacidad auditiva y pueden provocar distracciones. La sanción es de 200 euros.

2. Advertir la frenada: El ciclista puede advertir una frenada brusca moviendo el brazo alternativamente de arriba a abajo, con movimientos cortos y rápidos. Esta es una señal aconsejable para evitar alcances, en ningún caso obligatoria, ya que requiere soltar el manillar en una reacción muy rápida.

3. Por el carril bici: Por seguridad, en ciudad y en carretera es siempre recomendable –no obligatorio– circular por los carriles bici siempre que estén disponibles.

4. Nada de alcohol: Sí, la tasa máxima de alcoholemia para los conductores en general (0.5 g/l de alcohol en sangre o de alcohol en aire espirado superior a 0.25 miligramos por litro) también afecta a los ciclistas. Igualmente están obligados, como otros conductores, a someterse al test de alcoholemia si son requeridos por un agente. Alcoholemia positiva son entre 500 y 1.000 euros (según la tasa y la reincidencia).

5. Un pasajero de hasta 7 años: En bicicletas solo se permite llevar un pasajero de hasta 7 años de edad, en asiento adicional homologado, siempre que el conductor sea mayor de edad. Llevar incorrectamente a un niño supone 100 euros de sanción.

6. Enciende las luces: Siempre que circulen de noche, en pasos inferiores o por túneles, los ciclistas deben llevar las luces encendidas delante y detrás para ver y hacerse visibles; si no serán 200 euros de multa.

7. Prioridad a los peatones: Los ciclistas también deben ceder el paso ante un paso para peatones debidamente señalizado y cuando giran para entrar en otra vía y hay peatones cruzándola, aunque no haya paso. No respetar la prioridad de paso de los peatones son 200 euros.

8. Prioridad de paso: Los ciclistas tienen prioridad de paso respecto a los vehículos de motor cuando circulan por un carril bici, por un paso para ciclistas o por arcén debidamente señalizado. En el resto de situaciones, deben respetar las prioridades de otros usuarios como establezcan las normas y las señales; si no supondrá también 200 euros de sanción.

9. En grupo: Los ciclistas cuando circulan en grupo gozan de prioridad –todos ellos, del primero al último– en las glorietas, al igual que en el resto de las intersecciones, cuando el primero de los ciclistas ya haya entrado en ella. Asimismo, los ciclistas tienen permitido circular en filas de dos en carretera, orillándose todo lo posible a la derecha de la vía. En cambio, en tramos sin visibilidad (como curvas) y cuando formen aglomeraciones no podrán circular en paralelo y deberán colocarse en hilera. Circular en carretera en grupos sin orden son 100 euros.

10. Iniciar la marcha: Antes de iniciar la marcha, todos los ciclistas deben –como el resto de los conductores–observar la vía a la que se va a incorporar, comprobar que no circulan otros vehículos cerca o que se encuentran tan lejos que no hay peligro alguno para iniciar la marcha y señalizar la maniobra. Incorporarse de forma peligrosa son 200 euros.

11. Respetar las señales: Las señales de los semáforos, al igual que las verticales (stop, ceda el paso, velocidad limitada...), son para todos los conductores, incluidos los ciclistas. Saltarse un semáforo conlleva una multa entre 150 y 500 euros.

12. Señalizar maniobras: Además de la incorporación a la circulación, en bici también es obligatorio señalizar otras maniobras, como los giros, los cambios de sentido y de carril. Las señales se puede hacer tanto con el brazo derecho, extendiéndolo horizontalmente a la altura del hombro, como con el izquierdo, doblándolo en ángulo. No señalizar una maniobra son 200 euros.

13. Casco: El casco protector es obligatorio solo para los menores de 16 años. Para los demás ciclistas es solo recomendable y siempre aconsejable. Y en carretera, es obligatorio para todos los ciclistas un casco de protección homologado, con tres excepciones: en subidas prolongadas, por razones médicas o con calor extremo. Es fundamental ponérselo correctamente y llevarlo siempre abrochado para que no pueda salir despedido. Circular sin casco cuando es obligatorio te supondrá 200 euros

14. Los pasos de peatones, andando: En contra de lo que muchos ciclistas piensan, las bicis no tienen prioridad en los pasos de peatones (no confundirlos con los pasos para ciclistas). Para cruzar por un paso de peatones, es obligatorio bajarse de la bici y cruzarlo andando; si no tendrás que pagar 200 euros.

15. Por la acera no: Está prohibido circular en bici por aceras y zonas peatonales, a no ser que esté señalizado como carril-bici de uso compartido con peatones, penalizado con 100 euros.

16. Por la derecha: En ciudad, las bicicletas deben circular lo más próximo a la derecha de la vía, dejando una separación de seguridad con el bordillo o con los vehículos estacionados. Y si van en grupo, podrán circular en columna de a dos como máximo. Circular en ciudad en grupos sin orden, 100 euros.

17. Reflectantes: Cuando sea obligatorio encender las luces, también deberán llevar una prenda reflectante para que los demás conductores puedan distinguirlos a 150 metros de distancia. Circular sin reflectantes serán 80 euros.

18. Por el arcén: En carretera, los ciclistas deben utilizar el arcén de su derecha, si existe, para circular. Solo podrán abandonarlo en descensos prolongados en condiciones seguras. Ocupar la calzada cuando es posible circular por el arcén conlleva una sanción de 200 euros.