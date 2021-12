Cómo conducir cuando hay nieve en la carretera o viento

Con la llegada del invierno las carreteras se ven afectadas por las inclemencias meteorológicas. Lluvia intensa, viento o nieve son frecuentes en muchas carreteras, por lo que tenemos que adaptar tanto nuestro coche como nuestra forma de conducir a estas circunstancias especiales.

Si se va a transitar por las zonas con previsión de nieve, es importante consultar el estado de las carreteras y las previsiones meteorológicas. Si comienza a nevar desde la Dirección General de Tráfico insisten en que es importante dejar libre el carril izquierdo y circular en convoy, para permitir el paso de vehículos de conservación de carreteras y quitanieves. Además hay que prestar atención a la señalización en los paneles de mensaje variable y a las indicaciones de los agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil.

Se debe extremar la precaución cuando se circule por las áreas y vías afectadas por esta previsión, así como disponer de los medios y equipamiento adecuado para transitar en condiciones de seguridad, entre ellas cadenas o neumáticos de invierno, y es importante conocer los colores de la nieve y sus condiciones de circulación.

Los colores de la nieve El nivel verde significa que comienza a nevar. La DGT recomienda circular a 100 kilómetros por hora en autopistas y autovías, y a 80 en el resto de vías. Los camiones deben mantenerse en el carril derecho, sin poder adelantar. Además, se recomienda evitar los puertos, extremar la prudencia y estar atento al parte meteorológico. El nivel amarillo se establece cuando el piso está parcialmente cubierto de nieve. Se pide precaución a los conductores y se prohíbe circular a camiones y vehículos articulados. Los turismos y autobuses, por su parte, ven limitada su velocidad a 60 kilómetros por hora. En esta situación, la DGT pide evitar maniobras bruscas, y en curvas y descensos, reducir más aún la velocidad. En el nivel rojo se prohíbe circular a vehículos articulados, camiones y autobuses. Se aconseja no rebasar a los vehículos inmovilizados si no se tiene la seguridad de poder continuar la marcha. Y solo se puede circular con cadenas o neumáticos especiales a 30 km/h, según explican en la Revista de Tráfico y Seguridad Vial, editada por la propia DGT. El nivel negro, el último de la escala, equivale a prohibir la circulación, puesto que la capa de nieve es muy espesa. Si se queda bloqueado, utilice la calefacción del motor. No abandone el vehículo si no hay refugio. Y aparque o estacione lo más orillado posible, para evitar obstaculizar el paso a las máquinas quitanieves.

Para conducir con nieve lo mejor será hacerlo con suavidad, incrementando la distancia de seguridad, con las luces de carretera encendidas y sin superar el 20% de la velocidad límite de agarre. Otras recomendaciones son:

Colocar cadenas o neumáticos de invierno: hay que saber cómo hacerlo.

Tener el depósito de combustible lleno.

Revisar los neumáticos.

Comprobar el estado de carga de la batería. 1 de cada 5 averías son por problemas relacionados con ella.

Adaptar la altura de los faros.

No es recomendable desconectar el control de tracción, que evita que las ruedas patinen al acelerar. No obstante, hay dos excepciones: cuando queremos iniciar la marcha sobre la nieve y el coche no sale; y cuando se circula con cadenas.

También hay que tener en cuenta cómo afecta la sal de la carretera al coche y cómo protegerlo. Aunque esparcirla es una medida preventiva para evitar la formación de placas de hielo, transitar por vías cubiertas de sal puede dañar los bajos y la carrocería del vehículo, e incluso los frenos. En el caso de las motos el efecto es todavía más corrosivo, pues sus componentes se encuentran más expuestos.

Para evitar problemas es recomendable incrementar los cuidados generales del vehículo y la limpieza, que permitirá eliminar los restos de sal. En definitiva: conviene lavar el coche con agua dulce cuanto antes tras circular por carreteras con sal. Algunos locales de lavado cuentan con instalaciones específicas para limpiar los bajos y el chasis, donde puede depositarse mucha sal. Otro consejo es aplicar algún tipo de cera protectora a la carrocería para aislar mejor la pintura.

Claves para conducir con viento

Conducir con viento fuerte, por su parte, puede sacar el coche de la carretera, provocar que el vehículo vuelque, etcétera.

Para evitarlo conviene aumentar la presión de los neumáticos (unas cuatro décimas sobre el valor recomendado) para evitar que la cubierta se deforme menos y el coche gane un punto de aplomo. Desde Acierto.com recomiendan reducir la velocidad y bajar una o dos marchas para aumentar la respuesta mecánica son otros puntos aconsejables. En las curvas es importante no girar de más, sobre todo si el viento empuja en la misma dirección.

Si se sale de viaje, es mejor no colocar el equipaje en el techo del vehículo ni en remolques. En estas situaciones será preferible utilizar cofres y baúles cerrados, más aerodinámicos.

Hay que tener especial precaución cuando se entra en un túnel o paso, y cuando se vuelve a salir de él. Aquí controlar bien la dirección es clave. Algo parecido ocurre si pasamos al lado de un camión de grandes dimensiones, momento en el que se produce el conocido como efecto pantalla. En cualquier caso, sujetar el volante con firmeza es fundamental si se circula con viento.

Existen vientos más peligrosos que otros: no será lo mismo que incida sobre el lateral del coche que sobre la parte frontal o trasera. El primero implica mayores riesgos, mientras que en la parte delantera incrementará el consumo y retendrá el avance del coche.