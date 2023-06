El consejo de la Policía que debes seguir antes de abandonar tu coche: las luces podrían estar manipuladas

Comprobar que el coche está correctamente cerrado es una de las cuestiones que hay que vigilar especialmente a la hora de abandonar el vehículo. Así lo ha hecho saber la Policía Nacional a través de un vídeo de TikTok en el que abordan el problema de los inhibidores.

Plantean la pregunta sobre si sabemos para qué sirven estos dispositivos y cómo los usan los ladrones.

El aviso de la Policía sobre los inhibidores

Explica la Policía que «los ladrones utilizan inhibidores para impedir que tu coche se cierre y una vez te has alejado aprovechan la oportunidad para sustraerte lo que hay en el interior».

En el vídeo, aparece una agente de la Policía Nacional que recomienda no alejarse del vehículo antes de que aparezcan las luces intermitentes que indican que está correctamente cerrado.

Con los modelos actuales de coche cada vez es menos necesario estar al lado del vehículo para cerrarlo ya que en cuanto la llave se aleja estos se bloquean automáticamente, del mismo modo que se abren al contacto en cuanto el dueño está cerca.

Al salir, el Cuerpo recomienda no confiarse, precisamente, por la presencia de inhibidores, así como hacer el gesto para comprobar que la puerta está correctamente cerrada antes de ponerse en marcha.

No obstante, muchos usuarios de esta red social añaden a que en la actualidad hacer el gesto de tirar de la manilla ya no funcionaría porque la mayoría de vehículos son inteligentes y en el momento de agarrar la manilla el coche se abre. Para estos casos, la Policía recomienda simplemente comprobar que las luces se han encendido.

Manías antes de cerrar alejarse del coche

Además, muchos han reconocido en los comentarios que es una de las cuestiones que más les preocupan a la hora de abandonar el vehículo. «Cierro dos veces y miro las ventanas, si no no me voy tranquila», «siempre que bajo del coche doy una vuelta completa comprobando todas las puertas, capó incluido», explican algunos.

